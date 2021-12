Das sind die besten Videospiele auf Steam

Der PC als Spieleplattform hat viele Probleme, mangelnde Auswahl gehört sicher nicht dazu: Alleine auf Steam erscheinen jährlich mehrere tausend Videospiele, insgesamt umfasste der Katalog im Dezember 2021 über 50.000 Games. Wir zeigen euch die Besten der letzten Zeit – ganz egal welches Genre, ganz egal ob Early Access oder bereits mit unzähligen DLCs aufgewertet.

Der einwandfrei spielbare Ego-Shooter erobert auch den PC und lässt sich problemlos auf Steam zocken. Foto: Xbox Game Studios It Takes Two: Die Hazelight Studios und EA greifen nach der Kreativ-Krone. Was in Sachen Kreativität alles im Koop-Abenteuer "It Takes Two" vergraben wurde, spottet jeder Beschreibung. ( Steam-Link ) Foto: EA "GTFO" ist ein extremer Koop-Horror-Shooter, bei dem euch garantiert öfters mal das Herz in die Hose rutscht. Foto: 10 Chambers Der neue König im Rennspiel-Genre ist "Forza Horizon 5". Der epische Ausflug nach Mexico gehört zu den grafisch besten Spielen dieser Generation. Foto: Xbox Game Studios Bei "Praey for the Gods" hat der Klassiker "Shadow of the Colossus" Pate gestanden. Dennoch steht der Titel sicher auf eigenen Beinen. Geheimtipp! Foto: No Matter Studios "Disco Elysium - The Final Cut" ist Erzählrollenspiel in Perfektion. Jeder Charakter, jede noch so kleine Zeile Text sitzen perfekt und lassen euch gebannt, fasziniert, angewidert und immer wieder dick grinsend vor dem Bildschirm sitzen. ( Steam-Link ) Foto: ZA/UM Satisfactory nimmt alle an die Hand, die schon bei Minecraft gerne an aufwendigen Maschinen getüftelt haben. Das Fabrik-Aufbauspiel aus der Ego-Perspektive spielt ihr allein oder mit Freunden. ( Steam-Link ) Foto: Coffee Stain Publishing Explosive Gefechte im Weltall und eine durchaus clevere Story bringt "Chorus" auf den Bildschirm. Und das ganz ohne Online-Gedöns, nervige Monetarisierungen oder ausschweifende DLC-Pläne. Herrlich! Foto: Deep Silver "Deathloop" gehört zu den Highlights des Jahres. Diesem Spiel sollte jeder Shooter-Fan unbedingt eine Chance geben! Foto: Bethesda Softworks Indie-Darling "Death's Door" lässt euch als mutige Krähe um verlorene Seelen kämpfen. Dabei kommt eine gute Prise "Zelda"-Feeling auf. Und wunderhübsch anzuschauen ist es obendrauf auch noch! Foto: Devolver Digital Eine muntere Mischung aus Zelda, Crafting-Elementen und bunter Bullet-Hell bietet Indie-Geheimtipp "Archvale". Foto: Humble Games Days Gone: Das einst PlayStation-exklusive Survival-Spiel macht auch auf dem PC eine prächtige Figur. Wer schon immer mal mit einem Biker-Motorrad durch die Open World brettern und dabei Zombiehorden plattfahren wollte, der ist hier genau richtig. ( Steam-Link ) Foto: PlayStation Mobile, Inc. "Crusader Kings III" ist die Fortsetzung eines der beliebtesten Strategiespiele aller Zeiten. Macht euch darauf gefasst hier viel Zeit zu versenken. Es lohnt sich! ( Steam-Link ) Foto: Paradox Interactive Der "Microsoft Flight Simulator" lässt euch über den Wolken glücklich werden. Als Spielplatz dient euch die gesamte Welt – inklusive einiger wirklich phänomenaler Panoramen. ( Steam-Link ) Foto: Xbox Game Studios Resident Evil Village bringt den Horror zurück auf den Bildschirm. Im achten Teil der Serie kämpft ihr unter anderem gegen Vampire und Werwölfe. ( Steam-Link ) Foto: Capcom Baldur's Gate 3: Die "Larian Studios" betreuen den dritten Teil des Kult-Rollenspiels. ( Steam-Link ) Foto: Larian Studios Wer keine Lust mehr auf "Rainbow Six: Siege" hat, der findet in "Ready or Not" vielleicht seine nächstbeste Alternative. Der taktische Shooter in Ego-Perspektive lässt euch knifflige Situationen mit einem SWAT-Team lösen und setzt auf Realismus. Foto: Void Interactive Hades: Das "Spiel des Jahres 2020" hat das Rogue-Genre auf ein neues Level gehoben. Das Spiel stammt aus den Fingern der Entwickler von Bastion, Transistor und Pyre. ( Steam-Link ) Foto: Supergiant Games League of Legends-Fans hatten 2021 viel Spaß. Neben der Netflix-Serie "Arcane" erschien mit "Ruined King" ein äußerst kompetentes Rollenspiel im LoL-Kosmos. Empfehlenswert! Foto: Riot Forge Mass Effect Legendary Edition: Zurück zu den Wurzeln von Bioware! Zum Umfang der Sammlung gehören alle drei Teile und über 40 DLCs, darunter auch spezielle Promo-Waffen und -rüstungen. Technisch wurden die Inhalte auf 4K angepasst und teils überarbeitet .( Steam-Link ) Foto: EA Wer bei den Kämpfen in "Guilty Gear Strive" keine feuchten Hände und großen Augen bekommt, der ist innerlich tot! Foto: Arc System Works Subnautica Below Zero spielt zwei Jahre nach den Geschehnissen aus dem ersten Teil. Diesmal wird es frostig, während ihr Unterwasser Basen baut, Werkzeuge herstellt und gegen fiese Fische kämpft. ( Steam-Link ) Foto: Unknown Worlds Entertainment Dorfromantik ist ein Überraschungshit: Das knuffige Strategiespiel aus Deutschland spielt sich herrlich entspannt und lässt Erinnerungen an "Catan" hochkommen. ( Steam-Link ) Foto: Toukana Interactive Huntdown: Endlich gibt es das kultige Pixel-Geballer auch für Steam. Pflichtkauf! ( Steam-Link ) Foto: Coffee Stain Publishing Ein weiterer Indie-Tipp mit starker Optik: "Tails of Iron" lässt euch als Thronerbe des Rattenreichs gegen fiese Frösche in den Kampf ziehen. Foto: United Label "Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals" ist das beste JRPG der letzten Jahre und unterhält euch locker für über 100 Stunden. ( Steam-Link ) Foto: Square Enix Outriders ist ein brutaler Looter-Shooter, der euch zusammen mit Freunden auf einem fremden Planeten gegen Aliens und fieses Getier kämpfen lässt. ( Steam-Link ) Foto: Square Enix Als Herrscher über ein Königreich dürft ihr euch in "Noble Fates" an allen Fronten austoben: Verteidigt eure Festung, entscheidet über das Schicksal eurer Untergebenen, baut und craftet im Third-Person-Modus und haut fiese Dämonen platt. Foto: Xobermon "Rogue Legacy 2" ist der geniale Nachfolger eines der Spiele, welche den "Rogue"-Hype mitbegründet haben. ( Steam-Link ) Foto: Cellar Door Games Treibt eure dicken Karren zum Extrem: In “Snowrunner” geht’s durch Matsch, Schnee und über Stock und Stein. ( Steam-Link ) Foto: Focus Home Interactive Loop Hero lässt euch mit einem Kartendeck auf Dungeon-Expedition gehen. Nicht von der Grafik abschrecken lassen und Vorsicht: Dieses Spiel macht süchtig! ( Steam-Link ) Foto: Devolver Digital Valheim vereint die Welt der Wikinger mit einem Online-Surival-Spiel und einer prozedural generierten Welt. ( Steam-Link ) Foto: Coffee Stain Publishing Strategie im Desperados-Stil bietet euch "Shadow Tactics", zu dem auch der fantastische DLC "Aiko's Choice" erschien. Foto: Daedalic Entertainment Dyson Sphere Program ist eine clevere Sci-Fi-Sim die euch wochenlang vor den Bildschirm fesselt. ( Steam-Link ) Foto: Gamera Game "Cyberpunk 2077" ist trotz seiner zahlreichen Bugs ein extrem beeindruckendes Rollenspiel, welches ihr unbedingt spielen solltet. ( Steam-Link ) Foto: CD PROJEKT RED "Death Stranding" ist ein kurioses Meisterwerk aus der Hand von Metal-Gear-Schöpfer Hideo Kojima. Einst PlayStation-exklusiv gibt es das Spiel nun auch für PC. ( Steam-Link ) Foto: 505 Games Auch "Horizon Zero Dawn" war einst PlayStation-exklusiv. Die für PC erhältliche "Complete Edition" sieht nicht nur bombastisch aus, sondern kommt auch mit dem spannenden DLC "Frozen Wilds". ( Steam-Link ) Foto: PlayStation Mobile, Inc. Rhythm Doctor ist der neue Stern am Himmel der Rhythmus-Spiele und ein absoluter Geheimtipp. ( Steam-Link ) Foto: 7th Beat Games Borderlands 3 ist eine riesige Truhe Buntes, Saures und Ballerndes: Der Koop-Shooter spielt sich fantastisch und überrascht immer wieder. ( Steam-Link ) Foto: 2K "Gears Tactics" tritt in die großen Fußstapfen von XCOM – und füllt diese überraschend gut aus. ( Steam-Link ) Foto: Xbox Game Studios "There is no Game: Wrong Dimension" geht davon aus, dass es eigentlich gar kein Videospiel ist. Hier kommt wortwörtlich ihr ins Spiel – und erlebt eines der kuriosesten Indie-Games der letzten Jahre. ( Steam-Link ) Foto: Draw Me A Pixel Slay the Spire macht süchtig: Das clevere Deckbuilding-Game hat unzählige Preise und Awards eingeheimst. Pflichtkauf! ( Steam-Link ) Foto: Mega Crit Games Doom Eternal ist brachial, schonungslos, extrem schnell und technisch eine Wucht. Wer diesen Ego-Shooter noch nicht gezockt haben sollte: Unbedingt nachholen! ( Steam-Link ) Foto: Bethesda Softworks "Ori and the Will of the Wisps" ist einfach wunderschön und bleibt DER Hingucker unter den modernen Metroidvanias. Zum Glück hat der Titel auch spielerisch einiges auf dem Kasten. Pflichtkauf! ( Steam-Link ) Foto: Xbox Game Studios Deep Rock Galactic: Das beste Koop-Spiel der letzten Jahre lässt euch mit vier Zwergen auf Rohstoffjagd gehen. Buddelt euch durch fremde Planeten, sammelt Gold und kämpft gegen fiese Alien-Horden. ( Steam-Link ) Foto: Coffee Stain Publishing Olija berichtet von einem Mann, der im geheimnisvollen Land Terraphage Schiffbruch erlitt. Nun müsst ihr euch in seiner Haut und mit einer legendären Harpune bewaffnet auf den Weg nach Hause machen. ( Steam-Link ) Foto: Devolver Digital "Mount & Blade II: Bannerlord" ist eine mittelalterliche Kampfsimulation mit Rollenspiel-Elementen. Zwingt mit riesigen Belagerungsmaschinen stolze Bergfestungen in die Knie, errichtet kriminelle Imperien in den dunklen Gassen der Städte oder stürzt euch in eurem Streben nach Macht mitten in chaotische Schlachten. ( Steam-Link ) Foto: : TaleWorlds Entertainment Eine faszinierende Erfahrung: In "Exo One" nutzt ihr das Momentum um rasend schnell über fremde Planeten zu gleiten. Yoga für die Sinne! Foto: Future Friends Games Factorio ist das perfekte Spiel für alle, die sich um ihre Zeit keine Sorgen machen müssen. Beim Tüfteln an der megalomanischen Fabrik vergehen zuerst Wochen, dann Monate, dann Jahre. ( Steam-Link ) Foto: Wube Software LTD. Desperados III ist ein taktisches Schleichspiel im Wilden Westen. ( Steam-Link ) Foto: THQ Nordic In "Planet Zoo" baut ihr euch einen eigenen Zoo und siedelt dort Tiere an. Das Spiel wird noch immer aktiv mit neuen Inhalten versorgt. ( Steam-Link ) Foto: Frontier Developments Curious Expedition 2: Erkundet unentdeckte Länder auf der Suche nach Ruhm und Reichtum! Dabei erwarten euch rundenbasiertes Gameplay, prozedural generierte Welten und eine spannende Kampagne. ( Steam-Link ) Foto: Thunderful Publishing "Curse of the Dead Gods" ist ein Action-Roguelike aus der Iso-Perspektive: Metzelt euch durch mit Fallen vollgestopfte Tempelanlagen und schlagt euch mit fiesen Flüchen herum. ( Steam-Link ) Foto: Focus Home Interactive Little Nightmares II - Foto: Bandai Namco "Fall Guys: Ultimate Knockout" lässt 60 Spieler auf diverse Hinderniskurse los. Dabei gilt die Devise: Es kann nur einen geben! ( Steam-Link ) Foto: Mediatonic Spiritfarer bietet ein einzigartiges Spielerlebnis im famosen Grafikkleid: Baut als Fährmann der Verstorbenen ein Boot, erkundet die Welt und kümmert euch um eure eigenwilligen Geisterfreunde. ( Steam-Link ) Foto: Thunder Lotus Games Streets of Rage 4 setzt die mittlerweile weit über 25 Jahre alte Mega Drive Trilogie perfekt fort: Kloppt euch mit unterschiedlichen Figuren durch die Straßen der Stadt, nutzt Kombos und Waffen - und freut euch über clevere Bosskämpfe. ( Steam-Link ) Foto: Dotemu Disc Room packt euch in einen kleinen Raum vollgepackt mit messerscharfen Scheiben, welche munter um euch herum rotieren. ( Steam-Link ) Foto: Devolver Digital Wreckfest ist perfekt für alle Freunde zünftiger Autoschlachten wie "Destruction Derby". Zudem darf man auch auf einem Sofa fahren. ( Steam-Link ) Foto: THQ Nordic "Hardspace: Shipbreaker", oder kurz zusammengefasst: "Wie man Raumschiffe korrekt auseinander nimmt" ( Steam-Link ) Foto: Focus Home Interactive Röki liefert eine knuffige Reise durch die nordische Märchenwelt. Dabei ist es vollgepackt mit Rätseln, kuriosen Fantasy-Wesen und einer charmanten Heldin, der ihr bis zu 15 Stunden lang zur Seite stehen dürft. ( Steam-Link ) Foto: Polygon Treehouse Monster Train ist ein mehr als empfehlenswerter Deckbuilder mit vielen Rogue-Elementen: Verteidigt euren Zug gegen fiese Monster! ( Steam-Link ) Foto: Good Shepherd Entertainment "Hunt: Showdown" lässt den Adrenalinpegel gehörig nach oben schnellen: Der extrem spannende Multiplayer-Shooter gehört zu den Besten des Genres. ( Steam-Link ) Foto: Crytek Griftlands beweist: Deck-Building geht auch anders. Neben einem “Kampf”-Deck dürft ihr euch auch an schwierigen Verhandlungen versuchen, um eure Gegner zu “überzeugen”. ( Steam-Link ) Foto: Klei Entertainment ITTA ist ein wunderbares Abenteuer, welches die ruhigen Momente immer wieder mit brutalen Bullet-Hell-Bosskämpfen durchbricht. ( Steam-Link ) Foto: Armor Games Studios Shovel Knight mal anders: In "Shovel Knight Pocket Dungeon" wird die klassische Puzzle-Mechanik mit einigen Rogue-Elementen angereichert und wohlschmeckend aufgetischt. Foto: Yacht Club Games Moving Out ist ein chaotisch-spaßiger Mehrspieler-Hit: Helft beim Umzug, schleppt Kühlschränke, Betten und Couch-Garnituren - und seid mit dem Glas vorsichtig! ( Steam-Link ) Foto: Team17 In "Risk of Rain 2" landet ihr auf einem fremden Planeten und kämpft gegen immer weiter anwachsende Alien-Horden. Unterschiedliche Helden und ein spaßiger Koop machen den Titel zu einer hervorragenden Ergänzung jeder Steam-Bibliothek. ( Steam-Link ) Foto: Gearbox Publishing Gunfire Reborn ist ein waschechter Geheimtipp. Der bunte und extrem spaßige Koop-Comic-Shooter mit Rogue-Elementen wächst und wächst mit jedem Monat. ( Steam-Link ) Foto: Duoyi "Coffee Talk" ist ein Barista-Simulator im Pixel-Stil mit großartigem Soundtrack und fantasievollen Cyberpunk-Geschichten. ( Steam-Link ) Foto: Toge Productions Der "Euro Truck Simulator 2" erschien bereits 2012, wird aber noch immer aktiv von den Entwicklern mit neuen Inhalten versorgt. Wer mal wieder Lust auf eine Runde hinter dem Steuer eines riesigen Trucks haben sollte: Hier werdet ihr glücklich! ( Steam-Link ) Foto: SCS Software Bei "One Step from Eden" trifft Deckbuilder auf rasante Rhythmus-Action auf dem Spielfeld. Weicht gegnerischen Zaubern und Fallen aus - und achtet gleichzeitig auf eure eigenen Karten. Süchtigmachend! ( Steam-Link ) Foto: Humble Games Roundguard: Lasst euch als Kugel durch bunte Labyrinthe fallen. Der Arcade-Geheimtipp hat viele Gemeinsamkeiten mit "Peggle". ( Steam-Link ) Foto: Wonderbelly Games Wer sich den Luxus leisten kann ein VR-Spiel im Koop mit Freunden zu zocken, der wird bei "After the Fall" glücklich. Foto: Vertigo Games Dead Cells ist "Rogue" in Perfektion. Pflichtkauf! ( Steam-Link ) Foto: Motion Twin ION Fury ist ein 3D-Shooter, der fest und stilsicher in die Fußstapfen der “Duke Nukem”-Serie tritt. ( Steam-Link ) Foto: 3D Realms "What the Golf?" bietet mehrere tausend Möglichkeiten, wie man Golf auch "anders" spielen kann. Extrem spaßig! ( Steam-Link ) Foto: Triband "Iratus: Lord of the Dead" ist ein taktisches Roguelike Rollenspiel im Stil von "Darkest Dungeon". Diesmal spielt ihr den Bösewicht! ( Steam-Link ) Foto: Daedalic Entertainment

Bei Preisen von bis zu 79 Euro für ein neues Spiel vergeht selbst Hardcore-Zockern das Grinsen. Umso klüger ist es abzuwarten: Meist gibt es nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung die ersten Rabatte abzusahnen. Wer noch länger wartet kauft in vielen Fällen nicht nur ein besseres und um zahlreiche Inhalte erweitertes, sondern allen voran günstigeres Spiel. Hinter diesem Link erfahrt ihr alles zum Thema Steam Sales:

Steam bleibt weiter unter Dampf: Von Sony bis Microsoft sind fast alle an Bord

PC-Spieler haben es heutzutage nicht leicht: Bei der Vielzahl an täglichen Veröffentlichungen ist die mangelnde Übersicht das größte Problem. Selbst bei den populären Spielen wird es immer schwieriger ihren Weg über die Vertriebsplattformen nachzuhalten. Neben Steam buhlen noch unzählige weitere Plattformen um die Gunst der Spieler.

Unter den populärsten Plattformen findet ihr den Epic Game Store, den Microsoft Store und den Xbox Game Pass für PC, „Good old Games“ alias gog.com sowie Ubisoft und Electronic Arts mit ihren Storefronts. Eines von unzähligen Beispielen: Das Spiel des Jahres 2020, das flotte Roguelike „Hades“, war für lange Zeit nicht auf Steam, sondern exklusiv im Epic Game Store erhältlich. Den „Microsoft Flight Simulator“ auf der anderen Seite gibt es kostenlos im Xbox Game Pass Abo, während er auf Steam für rund 60 Euro auf die Festplatte kommt.

Da ist es wohltuend zu beobachten, dass Valves digitaler Marktplatz Steam weiter die Nummer eins unter den Storefronts auf PC ausmacht und sich trotz der geballten Konkurrenz weiter behaupten kann: Microsoft veröffentlicht hier seine Darlings wie „Halo“, „Gears Tactics“ und „Ori and the Will of the Wisps“ ebenso wie EA mit Spielen wie der „Mass Effect Legendary Edition“ und „Need for Speed Heat“. Selbst Bethesda lässt diesen Vertriebsweg nicht links liegen (Doom Eternal, Fallout 76, TESO) – schließlich konnten sie über Steam mit „Skyrim“ die Geldbörsen der PC-Zocker über Jahre anzapfen.

Die größte Überraschung bleibt jedoch Sony, die mittlerweile sichtbar Gefallen an einer Zweitveröffentlichung für PC gefunden haben. Einst große PlayStation-Exklusivtitel wie „Days Gone“, „Horizon Zero Dawn“ und „Death Stranding“ finden sich mittlerweile in der Steam-Biblikothek wieder. Und das äußerst erfolgreich: Alleine „Horizon Zero Dawn“ preschte lange vor der Veröffentlichung am 7. Augsut 2020 auf Platz eins der Verkaufscharts. Selbst eher obskure Nischenkost, die bislang den Konsoleros vorbehalten blieb, erscheint nun auf Steam – beispielsweise das famose JRPG „Persona 4 Golden“.

Kurz: Solange selbst die großen Publisher Steam die Treue halten, dürfte der Dienst auch für Indie-Entwickler weiterhin die erste Wahl sein – sollte Epic nicht dazwischen grätschen und weiterhin gezielt Kunden mit kostenlosen Spielen zu sich ziehen. Ohnehin ist es verwunderlich, wie traditionell Steam weiterhin agiert: Keine Abos, keine Bindung und ein vermehrter Fokus auf Demos und kostenlose Anspielmöglichkeiten am Wochenende. Steam bleibt ein freier Marktplatz mit all seinen Vor- und Nachteilen.