Locations in Düsseldorf

Neueröffnung auf der Schadowstraße: Das „El&n“-Café strahlt in Pink und Glitzer – die besten Fotos

13. September 2023

Die internationale Cafékette "El&n" eröffnet seine erste Dependance in Deutschland. In Düsseldorf thront nun auf der Schadowstraße ein "instagrammable" Traum in Pink. Die schönsten Fotos des Cafés findet ihr hier.