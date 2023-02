Dieses Essen bestellten Düsseldorfer an den Karnevalstagen am häufigsten

Früher waren Rollmops, Matjes oder Gewürzgurken das Wundermittel gegen Kater und Elektrolytmangel. Heute greifen verkaterte Karnevalisten auf andere Mittel zurück. Das hat der Lieferservice Wolt im Auftrag der „Bild“ herausgefunden.

Die Zeitung wollte nämlich feststellen, was die vielen Karnevalsenthusiasten und Verkleidungsfetischisten über die Karnevalstage so bei ihrem Lieblingslieferservice bestellt haben. Dabei lieferte Wolt überraschendes zu Tage. So waren in den ersten tollen Tagen vor allem Sushi, Pizza und Pasta ganz vorn im Beliebtheitsranking.

Je weiter der Karneval aber voranschritt, um so „ungesünder“ wurden die Bestellungen und umso fettiger wurde das gelieferte Essen. Denn am Ende stand ganz vorn der Cheeseburger mit Pommes frites. Als zweites folgte die Salami-Pizza, auf Platz drei lief der Kebab-Teller ein.

Neben den Essenslieferungen gab es bei Wolt aber noch eine weitere Kuriosität über die Karnevalstage zu beobachten: Seit einiger Zeit schon gilt Elotrans als wahres Wundermittel gegen Kater. Dabei ist das Medikament eigentlich gegen Durchfall gedacht.

Es soll den Verlust von Wasser und Elektrolyten mit Hilfe von Salzen und Mineralstoffen ausgleichen. Über die Karnevalstage aber war es komplett vergriffen beim Lieferservice.