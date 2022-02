Dschungelprüfung an Tag 12 – alle Fotos

Auf Manuel und Eric wartete an Tag 12 Trampolin-Action vom Feinsten und das vor einer sensationellen Naturkulisse und über dem drittgrößten Canyon der Welt. Mit Hilfe eines Trampolins mussten sich die beiden Stars in die Tiefe stürzen und dabei versuchen, in einem freischwebenden Netz über der Schlucht zu landen. Nur wer es schaffte, sich in dem Netz fünf Sekunden zu halten, wurde – je nach Abstand zwischen Trampolin und Netz – mit einem oder mehreren Sternen belohnt. Schafften sie es nicht, fielen sie – zwar durch ein Seil gesichert – tief hinab in die Schlucht.

Galerie leider ist nicht verfügbar