The Kiffness in Köln: Einlass, Zeitplan und alle Infos zum Konzert

David Scott aus Südafrika, besser bekannt als „The Kiffness“, begeistert seit wenigen Jahren das Internet mit witzigen Vertonungen und Liedern von Katzen, Hunden, Babys und weiteren witzigen Momentaufnahmen. Aus den Geräuschen der Tiere macht er oftmals Rhythmen und Melodien und lässt so ganze Songs entstehen, deren eigentliche Stars meist gar nichts davon wissen, wie berühmt sie damit werden.

Mit seiner Musik hat er bereits eine Vielzahl von Leuten erreicht und unter anderem auch für die eine oder andere gesellschaftliche Diskussion gesorgt. Vieles davon ist satirisch gemeint, hat jedoch auch schon zu Kritik an ihm, seinem Wirken und seiner Person geführt, wie etwa die Parodie auf die südafrikanische Nationalhymne. Im Jahr 2022 nahm er zudem mit dem Ukrainer Andriy Khlyvnyuk einen Song für das angegriffene Land auf, die Einnahmen wurden an humanitäre Einrichtungen in der Ukraine gespendet.

The Kiffness in Köln 2022: Wo findet das Konzert statt?

Die Show im Rahmen der Tour wird im Gebäude 9 in Köln stattfinden. Neben Köln tritt The Kiffness unter anderem auch in Berlin und Hamburg auf.

Wann tritt The Kiffness 2022 in Köln auf?

Das Konzert von The Kiffness in Köln findet am Montag, den 24. Oktober 2022 statt. Los gehen die Konzerte in Deutschland für den Südafrikaner am 19. Oktober in Hamburg, von wo es über Berlin, München, Lörrach und Leipzig weiter nach Köln geht.

The Kiffness in Köln 2022: Was ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das The-Kiffness-Konzert in Köln am 24. Oktober 2022 sieht wie folgt aus:

Einlass: 19 Uhr

Auftritt The Kiffness: 20 Uhr

The Kiffness in Köln 2022: Gibt es noch Tickets?

Leider gibt es für das Konzert von The Kiffness im Gebäude 9 in Köln am 24. Oktober 2022 keine Karten mehr. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Ihr könnt also nur hoffen, auf einer Auktionsplattform in Internet noch eine Karte abzustauben, oder ihr schaut vor Ort, ob am Tag der Veranstaltung jemand seine Karte verkaufen möchte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Kiffness (@thekiffness)

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Das Gebäude 9 ist ein eher kleiner Konzertsaal und fasst somit gerade mal 450 Zuschauer. Daher wird die Angelegenheit eher gemütlich und im überschaubaren Rahmen. Auf Menschenmassen wie in der Lanxess Arena muss man sich daher nicht gefasst machen. Aber das Konzert ist bereits ausverkauft, weshalb es wahrscheinlich dennoch eng zugehen wird im Gebäude 9.

The Kiffness in Köln 2022: Was können wir von der Show erwarten?

In Zeiten der Pandemie machte David Scott alias „The Kiffness“ allerlei Schabernack, man darf dabei aber nicht vergessen, dass er einerseits Multiinstrumentalist ist, also eine ganze Menge Instrumente beherrscht, und andererseits studierter Musiker ist. Er ist Mitglied einer Jazzband, DJ und war nicht umsonst mit seinem Album „Kiff“, was in Südafrika so viel wie „cool“ bedeutet, im Jahr 2015 für den South African Music Award nominiert. Daher dürfen sich die Fans und Gäste auf eine ganz eigene Art von Explosivität freuen, wenn „The Kiffness“ mit Gastmusikerin die Bühne im Gebäude 9 betritt.

Konzert von The Kiffness 2022: Wie komme ich mit dem ÖPNV zum Gebäude 9?

Ihr könnt sowohl mit den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) oder auch der Bahn anreisen. Im Falle der KVB nutzt ihr die Linien 3 und 4 bis KölnMesse, oder ihr nehmt die Linien 1, 2 und 9 bis zum „Bahnhof Köln Deutz/Messe. Von dort müsst ihr dann Richtung Zoobrücke gehen, an der Kreuzung links unter der Messebrücke und der Zoobrücke durch, dann öffnet sich links der Industriehof, wo auch das Gebäude 9 steht.

Mit der Bahn nehmt ihr am Bahnhof in Deutz den Ausgang „Barmer Platz“, geht rechts auf die Lenneper Straße, bis ihr an der Kreuzung Deutz-Mühlheimer Straße ankommt, wo ihr dann nach links geht. Dann heißt es nur noch geradeaus unter der Messebrücke und der Zoobrücke durch, wo sich dann zur linken Seite das Industrie-Areal öffnet. Dort liegt auch das Gebäude 9.

Gebäude 9 in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Mit dem Auto fahrt ihr vom Norden kommend von der A57 auf die Innere Kanalstraße in Richtung Zoobrücke und nutzt die Abfahrt Köln/Messe. Kommt ihr von der A1, A3 oder A4, fahrt bis zum Kreuz Köln/Ost, von wo ihr in Richtung Köln/Messe fahren könnt. An der Messeabfahrt biegt ihr dann von der Autobahn ab.

Kommt ihr aus dem Westen oder Süden, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Eine ist, auf der A4 bis zum Dreieck Heumar zu fahren, wo ihr dann auf die A3 wechselt bis zum Kreuz Köln-Ost, dann weiter in Richtung Köln Messe und dort nutzt ihr ebenfalls die Abfahrt.

Nach der Abfahrt haltet euch rechts auf dem „Pfälzischen Ring“, an der Kreuzung „Messekreisel“ müsst ihr dann scharf rechts abbiegen. Fahrt dann unter der Messebrücke hindurch, ebenso unter er Zoobrücke. Unmittelbar hinter der Zoobrücke befindet sich dann der Fabrikhallenkomplex Deutz-Mülheimer Straße 117, also die genaue Adresse vom Gebäude 9.

Kommt ihr aus Frankfurt, fahrt die A3 bis Autobahndreieck Heumar und wechselt dort auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Von dort geht es dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Aber Vorsicht: Auf der gesamten Hoffläche gilt absolutes Parkverbot! Daher müsst ihr euch für einen Parkplatz auf der Deutz-Mülheimer Strasse umgucken.

