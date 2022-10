„Status Quo“-Konzerte in Krefeld und Düsseldorf: Tickets, Zeitplan, Anfahrt – alle Infos

Die „Noughties“ kommen nach Düsseldorf und Krefeld: Gleich zwei Termine, die sich jeder „Status Quo“-Fan in NRW vormerken sollte!

Status Quo gehört zu den erfolgreichsten Bands der Rock- und Popgeschichte: Von „In the Army Now“ bis „Whatever You Want“ haben ihre Songs Musikgeschichte geschrieben. Erst kürzlich haben Status Quo ihr neues Best-Of-Album „Quo’ing in – The Best of the Noughties“ veröffentlicht, seit September sind sie auf „Out Out Quoing“-Tour.

Am 14. November machen die Jungs Halt in Krefeld, am 5. Dezember startet die weihnachtliche „Xmas“-Edition ihrer Tour in Düsseldorf – dann zusammen mit der „Manfred Mann’s Earth Band“. Eine dickere Portion Jazz- und Blues-Rock werdet ihr vor Weihnachten sicher nicht mehr serviert bekommen!

>> Die große Übersicht: Das sind die besten Konzerte in Düsseldorf <<

Status Quo in Krefeld und Düsseldorf 2022: Wo finden die Konzerte statt?

In Krefeld macht es sich „Status Quo“ im Seidenweberhaus bequem: Das Veranstaltungsgebäude liegt gleich gegenüber vom Stadttheater am Theaterplatz 1 in 47798 Krefeld.

In Düsseldorf wird „Status Quo“ zusammen mit der „Manfred Mann’s Earth Band“ in der Mitsubishi Electric Halle auftreten. Die Adresse: Siegburger Str. 15, 40591 Düsseldorf.

Wann treten Status Quo 2022 in Krefeld und Düsseldorf auf?

In Krefeld sind „Status Quo“ am Montag, dem 14. November. Der Auftritt in Düsseldorf folgt drei Wochen später am Montag, dem 5. Dezember 2022.

Status Quo in Krefeld 2022: Was ist der Zeitplan?

Der geplante Ablauf für das Status Quo-Konzert in Krefeld am 14. November ist wie folgt:

Einlass: 19.30 Uhr

Der geplante Ablauf für das Status Quo-Konzert in Düsseldorf am 5. Dezember ist wie folgt:

Einlass: 19.30 Uhr

Status Quo in Krefeld und Düsseldorf 2022: Gibt es noch Tickets?

Stand: 3. Oktober 2022

Für das Konzert im Seidenweberhaus in Krefeld sind nur noch Tickets für den Stehplatzbereich vor der Bühne erhältlich. Kostenpunkt: 75,50 Euro.

Das Konzert in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf bietet noch mehr Auswahl. Die Preise rangieren hier von ca. 55 bis 90 Euro.

>> Broilers zu Weihnachten in Düsseldorf: Zwei Konzerte in der Mitsubishi Electric Halle <<

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Das Seidenweberhaus in Krefeld fasst maximal 1.400 Besucher, die Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf kommt maximal auf 7.500 Besucher. Wer es beim „Status Quo“-Konzert also lieber etwas lauschiger und heimeliger mag, sollte in Krefeld vorbeischauen. Die große XXL-Bühnenshow hingegen gibt es in Düsseldorf.

Status Quo in Krefeld und Düsseldorf: Was können wir von der Show erwarten?

Bei den Konzerten gibt es einen wesentlichen Unterschied: Während Status Quo in Krefeld eher im kleinen Rahmen unterwegs sind, gesellt sich in Düsseldorf noch die kultige Band um Keyboard-Star Manfred Mann ins Vorprogramm. „Manfred Mann’s Earth Band“ ist unter anderem für großartige Songs wie „Blinded By The Light“ und „Mighty Quinn“ bekannt.

Danach heißt es dann aber garantiert:

„I’m gonna tell your mama what you′re gonna do

So come on out with your dancing shoes

Here we go …. Rockin‘ all over the world“

>> Robbie Williams in Köln: Gleich zwei Konzerte in der Lanxess Arena – Tickets, Termine und alle Infos <<

Status Quo in Krefeld und Düsseldorf: Welche Songs werden gespielt?

Bei ihrem Auftritt im Juni 2022 im spanischen Bilbao kam folgende Tracklist mit auf die Bühne:

The Drone

Caroline

Rain

Little Lady

Softer Ride

Beginning of the End

Hold You Back

What You’re Proposing / Railroad / Again and Again

Mystery Song

The Oriental

Cut Me Some Slack

Liberty Lane

In the Army Now

Roll Over Lay Down

Down Down

Whatever You Want

Rockin‘ All Over the World

Zugabe: Paper Plane

Natürlich kann die Setlist in Krefeld und Düsseldorf von diesem Programm abweichen – in Düsseldorf sogar wahrscheinlich, da es sich dort um die „XMAS“-Tour handelt. Zudem ist in Düsseldorf noch die „Manfred Mann’s Earth Band“ dabei, welche den Abend laut ersten Infos mit Klassikern wie „Blinded By The Light“, „For You“ und „Mighty Quinn“ eröffnen will.

Konzert von Status Quo im Seidenweberhaus in Krefeld: Anreise

Egal ob mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln, das Seidenweberhaus in Krefeld ist gut angebunden und einfach zu erreichen. An der Rheinstraße nebenan halten unter anderem die 041, 042 und 043, sowie die 054, 058, 060 und 061. Zudem finden sich gleich zwei Parkhäuser in unmittelbarer Nähe.

Konzert von Status Quo in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf: Anreise

Auch die Mitsubishi Electric Halle ist einfach mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am S-Bahnhof Düsseldorf-Oberbilk halten zum Beispiel die S1, S6 und S68, sowie die U74, U77 und U79.