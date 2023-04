Noel Gallagher’s High Flying Birds in Düsseldorf: Zeitplan, Einlass, Infos – gibt es noch Tickets?

Die meisten werden Noel Gallagher als Teil der britischen Rockgruppe Oasis kennen, die in den 90er-Jahren Welthits wie „Wonderwall“ und „Don’t Look Back In Anger“ geschrieben hat. Oasis aber sind lange Geschichte, inzwischen ist Noel Gallagher seit über einem Jahrzehnt schon mit seiner Band Noel Gallagher’s High Flying Birds unterwegs.

Drei Alben hat das Quintett bereits veröffentlicht, zuletzt erschien 2017 „Who Built The Moon?“, welches in Großbritannien Platin einheimste. Am 2. Juni 2023 erscheint mit „Council Skies“ endlich der langersehnte Nachfolger, danach geht es auf große Arena-Tour durch Europa. Dabei macht der inzwischen 55-Jährige auch Halt in Düsseldorf. Wir versorgen euch mit allen Infos!

Noel Gallagher’s High Flying Birds in Düsseldorf 2023: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert im Rahmen der Tour von Noel Gallagher’s High Flying Birds findet in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle statt. Es ist das einzige Konzert in Deutschland für die Band.

Wann treten Noel Gallagher’s High Flying Birds 2023 in Düsseldorf auf?

Die exklusive Show in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle findet am Montag, dem 6. November 2023 statt. Im Dezember findet dann erst die eigentliche Arena-Tour auf der britischen Insel statt.

Noel Gallagher’s High Flying Birds in Düsseldorf 2023: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf des Exklusivkonzerts in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Halle sieht wie folgt aus:

Einlass: 18.30 Uhr

Auftritt Noel Gallagher’s High Flying Birds: voraussichtlich 20 Uhr

Noel Gallagher’s High Flying Birds in Düsseldorf 2023: Gibt es noch Tickets?

Fans der Britrockband haben Glück, denn es gibt noch Tickets. Da es allerdings die einzige Show in ganz Deutschland ist, solltet ihr euch mit dem Ticketkauf beeilen, denn lange dürfte der Vorrat nicht mehr anhalten. Ein Ticket kostet euch aktuell 59,50 Euro bei freier Platzwahl.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Noel Gallagher’s HFB (@themightyi)

Noel Gallagher’s High Flying Birds in Düsseldorf 2023: Wie viele Zuschauer sind dabei?

Bei einer Innenraumfläche von insgesamt 3300 Quadratmetern fasst die Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf bis zu 7500 Zuschauer. Da es die einzige Show in Deutschland des britischen Superstars ist, darf man getrost davon ausgehen, dass die Halle im November bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird.

Noel Gallagher’s High Flying Birds in Düsseldorf 2023: Was können wir von der Show erwarten?

Bereits jetzt ist angekündigt, dass es nicht nur Songs vom neuen Album „Council Skies“ geben wird. So soll es auch eine Auswahl an Oasis-Klassikern geben sowie Highlights aus der mehr als zehnjährigen Solo-Karriere des Musikers. Fans von Noel Gallagher dürfen sich also auf eine Reise durch knapp 30 Jahre Britrock freuen.

Konzert von Noel Gallagher’s High Flying Birds 2023: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Mitsubishi Electric Halle?

Wer sein Auto stehen lassen und stattdessen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, kann auf eine Vielzahl von Möglichkeiten zurückgreifen, mit Bus und Bahn zur Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf zu kommen. Drei Haltestellen sind in unmittelbarer Nähe der Halle und in wenigen Gehminuten erreichbar. Die Haltestellen lauten Markenstraße, Karl-Geusen-Straße oder der Bahnhof Oberbilk.

Folgende Bahnen, Straßenbahnlinien und Busse halten an den Haltestellen:

Straßenbahn: 705

U-Bahn: U74

Bus: 721, 732, 782, 785, 827

S-Bahn: S1, S 6

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Unmittelbar an der Halle gibt es eine große Parkfläche. Diese ist allerdings schnell ausgereizt, weshalb ihr Alternativen im Hinterkopf behalten solltet. Die Parkfläche findet ihr hier. Wenn ihr mit dem Auto anreist, gebt am besten folgende Adresse ins Navi ein:

Siegburger Str. 15

40591 Düsseldorf

