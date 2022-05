Pfingsten 2022 in Düsseldorf: Veranstaltungen, Events und Ausflüge – die besten Feiertags-Tipps

Pfingsten 2022: Vom 4. bis 6. Juni steht das lange Feiertags-Wochenende an – zahlreiche Veranstaltungen finden dann in Düsseldorf statt. Ein Highlight ist natürlich die Jazz Rally. Doch es gibt zahlreiche weitere Events und Partys in der NRW-Landeshauptstadt, die einen Besuch wert sind. Wir verraten euch unsere Highlights.

Im Fokus des Festes stehen natürlich der Pfingstsonntag und der Pfingstmontag als gesetzliche Feiertage. Aber für viele Düsseldorfer beginnt das lange Wochenende schon Freitagabend – dann startet mit der Jazz Rally auch das größte Event.

Pfingsten 2022 in Düsseldorf: Veranstaltungen am Pfingstfreitag

Jazz Rally: Bleiben wir also gleich bei der Jazz Rally. Die Düsseldorfer mussten aufgrund der Corona-Pandemie zwei Jahre auf das Musik-Event verzichten. Los geht es am Freitag, den 3. Juni. Für die drei Eventtage haben die Veranstalter 35 Konzerte angekündigt. Am Freitag gibt es unter anderem Darbietungen am Robert-Schumann-Saal, dem Konzertzelt am Burgplatz und dem Maxhaus statt. Alle Infos zur Jazz Rally findet ihr auch hier.

Düsseldorfer Altstadt: Bei schönem Wetter werden sich hier wieder viele Gäste tummeln. Ob vor den Brauhäusern, auf den Terrassen mit Blick auf den Rhein oder später in den Clubs: Hier ist auf jeden Fall etwas los. Welche Partys ihr in Düsseldorf am Freitag des Pfingstwochenendes nicht verpassen dürft, sagen wir euch hier.

Bücherbummel auf der Kö: Wer keine Lust auf laute Bässe und schunkelnde Menschen hat, der kann am Pfingstwochenende ganz entspannt beim Bücherbummel an der Kö teilnehmen. Dabei handelt es sich um ein Literatur-Festival, das es mittlerweile schon seit rund 40 Jahren in Düsseldorf gibt. Viele Bücher, einige Lesungen von beliebten Autoren und ein umfassendes Rahmenprogramm wartet auf euch. Öffnungszeiten am Freitag sind von 10 bis 20 Uhr.

Pfingsten 2022 in Düsseldorf: Veranstaltungen am Pfingstsamstag

Jazz Rally: Auch am Samstag steht die Jazz Rally im Mittelpunkt der kulturellen Veranstaltungen in Düsseldorf. Highlight ist der Auftritt von Stefanie Heinzmann, die den Tag mit ihrem Auftritt im Konzertzelt am Burgplatz beschließen wird. Vorher wird dort schon das Jeff Cascaro Quartett für das Vorkonzert sorgen. Weitere Veranstaltungsorte am Samstag sind unter anderem auch das Stilwerk und das Hotel Nikko auf der Immermannstraße. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Kom(m)ödchen-Ensemble: Bulli. Ein Sommermärchen: Wer regelmäßig durch die Altstadt-Gassen zieht, kennt auch das Köm(m)ödchen. 16 Jahre ist das originale „Sommermärchen“, die Fußball-WM 2006 mittlerweile her. Sommermärchen geht aber auch eine Nummer kleiner – im Falle der Darbietung des Ensembles mit einem Bulli und jede Menge Lachern. Tickets für die Vorstellungen um 16 Uhr und um 20 Uhr bekommt ihr.

Kulinarische Schnitzeljagd in Düsseldorf: In der Frühjahrs- und Sommermonaten gibt es in Düsseldorf die kulinarische Schnitzeljagd, auch am Pfingstwochenende kann geschlemmt werden. Dann ist die Route „Düsseldorf-Ost“ dran – es geht von Gerresheim nach Alt-Erkrath und dann zurück über Unterbach. 30 Euro kostet die Teilnahme, Tickets können online gekauft werden. Auf dem Speiseplan stehen diesmal etwa Bowls, Burger und Sushi.

Pfingstfest am Naseband’s: Beim Naseband’s in der Altstadt steht das Pfingstfest auf dem Programm. Neben diversen Getränken gibt es zur Stärkung auch Pizza und Pasta in der Location an der Mühlenstraße und natürlich Musik. Um 14 Uhr geht’s los!

WDR 4 Disco 44 Party: WDR 4 zieht durch NRW und lässt es mit der „Disco 44“-Reihe krachen. Am Pfingstwochenende macht die „Party-Tour“ Halt in der NRW-Landeshauptstadt. Gefeiert wird auf der „MS Rheingalaxie“. Was wird gespielt? Es beginnt musikalisch in den 60er-Jahren und erstreckt sich auch über di3 70er- und 80er-Jahre. Allerdings wird auch der ein oder andere neue Pop-Songs zu hören sein. Einlass ist ab 19 Uhr, um 20 Uhr geht’s dann los. Die Tickets kosten im Vorverkauf 36 Euro, an der Abendkasse 40 Euro. Um 23 Uhr legt das Schiff dann wieder an.

Bücherbummel auf der Kö: Auch am Samstag geht es literarisch an der Königsallee zur Sache. Der Bücherbummel geht in die nächste Runde. Wer also in den vorherigen Tagen noch nicht genug von den Büchern, Lesungen und dem weiteren Programm bekommen hat, für den geht es am Samstag von 10 bis 22 Uhr weiter.

DoKomi: Zwei Wochen nach dem Japan-Tag steht das nächste Highlight in Düsseldorf für diejenigen an, die ihrerseits asiatische Wurzeln haben oder sich von der asiatischen Kultur begeistert lassen haben. Am Samstag startet die „Dokomi“, eine Anime- und Japan-Expo im Herzen von Düsseldorf. Es ist gar die größte ihrer Art in Deutschland. Vor Corona waren 55.000 Besucher an den beiden Tagen vor Ort, nach zwei schwierigen Pandemie-Jahren soll daran wieder angeknüpft werden. Das Ganze findet auf dem Gelände der Messe Süd statt, mehr Infos bekommt ihr hier.

Pfingsten 2022 in Düsseldorf: Veranstaltungen am Pfingstsonntag

Jazz Rally: Türlich, türlich geht es auch am Pfingstsonntag mit der Jazz Rally dabei und vielleicht könnt ihr schon ahnen, wer der Headliner am Sonntag ist? Genau, Jan Delay tritt mit der Disko No. 1 um 18.30 Uhr im Konzertzelt am Burgplatz an (Tickets gibt es hier) und beschließt damit drei Tage, in der Düsseldorf von der Musik geprägt wird. Zum Sonntag-Line-up zählt darüber hinaus Jasmin Tabatabai und das David Klein Quartett, sie treten im Robert-Schumann-Saal auf.

„Bilder deiner großen Liebe“ im Düsseldorfer Schauspielhaus: Hier geht es vermutlich etwas ruhiger zu, da werden im Vergleich zum Altstadt eher die ruhigeren Töne angeschlagen. Um 18 Uhr gibt es eine Aufführung des Stückes „Bilder deiner großen Liebe“. Das Stück fußt auf dem Roman von Wolfgang Herrndorf. Alle Infos und Tickets bekommt ihr hier.

Bücherbummel auf der Kö: Wer lieber seinen Pfingstsonntag draußen verbringen will, kann noch einmal die Möglichkeit des Bücherbummel an der Kö nutzen. Hier kann bis 20 Uhr gebummelt werden.

Pfingsten 2022 in Düsseldorf: Veranstaltungen am Pfingstmontag

Fahrrad-Sternwallfahrt: Der Pfingstmontag ist ein kirchlicher Feiertag. Wer diesen nutzen will, um sich etwas zu bewegen und auch im Sinne des Glaubens unterwegs zu sein, der kann sich auf das Fahrrad setzen. Denn um 15 Uhr beginnt die 1. Düsseldorfer Fahrrad-Sternwallfahrt nach Knechtsteden (bei Dormagen). Im Kloster dort findet ein Pfingstfest statt, dort ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Bücherbummel auf der Kö: Schlussspurt beim Bücherbummel! Auch am Montag gibt es die ausgestellten Bücher und Lesungen noch einmal bis 18 Uhr an der Königsallee. Es ist die letzte Chance, nach dem Pfingstwochenende ist der Bücherbummel vorbei.

Und wer Pfingsten einen Ausflug nach Köln machen möchte: Hier findet ihr die besten Tipps für die Domstadt!

Mitte Juli steht die Rheinkirmes in Düsseldorf an. Wer sich aber schon vorab in Kirmes- und Schützenfeststimmung bringen will, der wird in der Umgebung fündig. Zwei Jahre ohne richtige Volksfeste waren lang genug. Die Rheinkirmes findet wieder statt, Anfang Juni geht es aber schon in Korschenbroich und an der Neusser Furth los. Dort finden am Pfingstwochenende die Schützenfeste statt. Nicht länger als eine halbe Stunde dauert es, zu den Schützenfesten zu gelangen. So kann man das Pfingstfest auch außerhalb Düsseldorfs sehr gut verbringen.

