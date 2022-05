Pfingsten 2022 in Köln: Events, Ausflüge, Festivals – die Feiertags-Tipps

50 Tage nach Ostern steht Pfingsten vor der Tür. Der Begriff kommt vom altgriechischen Wort „Pentekoste“, was so viel bedeutet wie: „der 50. Tag“. Christen feiern an Pfingsten die Sendung des Heiligen Geistes und den Geburtstag der Kirche. In ganz Deutschland gelten die Pfingsttage als Feiertage. Kölner können sich also auf ein langes Wochenende freuen. Tonight News zeigt euch, wie ihr es gestalten könntet.

Köln: Veranstaltungen an Pfingstsonntag 2022

Pfingsten 2022 in Köln: Historische Altstadttour mit Kölsch

Die Kölner Altstadt hat eine lange Historie an verschiedensten Einflüssen hinter sich – darunter von den Römern, den Franzosen und den Preussen. Die Altstadttour bietet euch an Pfingstsonntag eine Entdeckungstour, bei der ihr noch einiges lernen könnt. Und: Eine Erfrischung ist inklusive.

Was: Altstadttour

Wann: Pfingstsonntag, 5. Juni 2022, 14 Uhr

Wo: Kreuzblume, Kardinal-Höffner-Platz 1, 50667 Köln

Tickets: 13,50 Euro (ein Kölsch inklusive)

Pfingsten 2022 in Köln: CircusDanceFestival „make a move cellective“

Das „make a move collective“ lädt zum morgendlichen Bewegungstraining im Freien ein. In einer Mischung aus Parkour und zeitgenössischem Tanz folgt ihr verschiedenen Fokussierungen und erforscht dabei spielerisch Kraft, Koordination, Fortbewegung und den Einsatz der Arme und Hände im Verhältnis zum Boden und zu Gruppendynamiken.

Was: Tanz- und Bewegungstraining im Freien

Wann: Pfingststonntag, 5. Juni 2022, 9.30

Wo: Open Air Amphitheater, An der Schanz 6, 50735 Köln

Preis: kostenlos

Pfingsten 2022 in Köln: „Rückbau der Deutschen Welle“-Ausstellung

Jan Glisman transformiert den Abriss der Funktürme der Deutschen Welle in ein Kunstprojekt. Nachdem die Ausstellung Ende 2021 verschoben wurde, präsentiert der Kölner Künstler ab dem 27. April 2022 gemeinsam mit dem Kunstverein artrmx e.V. und dem Deutschlandradio das Langzeitprojekt in einer Ausstellung im Deutschlandfunk in Ko?ln. Videoarbeiten, Zeichnungen und Drucke sowie skulpturale Installationen aus Gebäudefragmenten werden im Foyer gezeigt. Mit einer multimedialen Installation, die Jan Glisman in Kooperation mit dem Medienku?nstler Dmitry Zakharov und der Klangku?nstlerin Jiyun Park realisiert, wird am 1. und 2. Juli im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks die Finissage gefeiert.

Was: Ausstellung „Rückbau Deutsche Welle“

Wann: Pfingstsonntag, 5. Juni 2022, 9.30

Wo: Funkhaus Köln, Raderberggu?rtel 40, 50968 Ko?ln

Preis: Eintritt frei

Pfingsten 2022 in Köln: „The Batman“ im Open-Air-Kino

Den neuesten Batman-Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle noch nicht gesehen? Dann habt ihr am Pfingstsonntag sogar die Gelegenheit, ihn Open Air – also unter freiem Himmel – zu genießen. Das Sion Sommerkino zeigt den Film an Pfingstsonntag um 19 Uhr am Rheinauhafen.

Was: „The Batman“ im Open-Air-Kino

Wann: Pfingstsonntag, 5. Juni 2022, 19 Uhr

Wo: Sion Sommerkino, Harry-Blum-Platz 1, 50678 Köln

Tickets: ab 11 Euro

Pfingsten 2022 in Köln: „Wir Schwestern“-Micro-Festival in Odonien

Für die Feierwütigen unter euch hält das Party-Kollektiv „Wir Schwestern“ aus Köln ein ganz besonderes Leckerlie bereit. An Pfingsten feiern die Veranstalter der Partyreihe im Odonien ein „Micro-Festival“ mit sämtlichen DJs der Techno-Szene. Was die Sause zu einem Festival macht? Die Party beginnt Sonntag um 14 Uhr im Open-Air-Bereich und wird ab 22 Uhr drinnen weiter zelebriert. Das Festival endet erst an Pfingstmontag um 8 Uhr morgens.

Was: „Wir Schwestern“-Micro-Festival im Odonien

Wann: Pfinsgtsonn- und montag, ab 14 Uhr

Wo: Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln

Tickets: Tag 16 Euro, Nacht 18 Euro, alles 29 Euro

Köln: Veranstaltungen an Pfingstmontag 2022

Pfingsten 2022 in Köln: Pfingstbrunch im Café Sehnsucht

Endlich mal montags ausschlafen und ohne Verpflichtungen aufwachen. Anschließend könnt ihr euch in einem der zahlreichen Brunch-Cafés in Köln kulinarisch bedienen lassen – zum Beispiel im Café Sehnsucht in Ehrenfeld. Hier könnt ihr euch euer Frühstück ganz individuell zusammenstellen. Und wenn ihr Glück habt, ergattert ihr sogar noch einen Tisch im idyllischen Garten.

Was: Brunchen im Café Sehnsucht

Wann: Pfingstmontag, 6. Juni 2022, ab 9 Uhr

Wo: Körnerstraße 67, 50823 Köln

Pfingsten 2022 in Köln: DCKS-Festival von Carolin Kebekus

Carolin Kebekus kämpft gegen die Unterrepräsentation weiblicher Künstlerinnen auf großen und namhaften Festivals. Deshalb veranstaltet sie am 6. Juni 2022 ein Festival von Frauen für Frauen. Beim DCKS treten nur weibliche Musikerinnen auf. Als Gast sind aber auch Männer willkommen.

Was: DCKS-Festival von Carolin Kebekus

Wann: Pfingstmontag, 6. Juni 2022, ab 14 Uhr

Wo: Open Air am Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, 50679 Köln

Tickets: 79,50 Euro

Pfingsten 2022 in Köln: „Das alte Köln in Farbe“ im Sion Sommerkino

Auch in diesem Jahr ist das Sion Sommerkino im Rheinauhafen für „Köln-Geschichten“ reserviert. Gezeigt werden an verschiedenen Spieltagen die neue Produktion „Köln nach dem Krieg in Farbe“ und die erfolgreiche Produktion (Amazon Doku Charts) „Das alte Köln in Farbe“. An Pfingstmontag könnt ihr Letzteres Open Air genießen.

Was: „Das alte Köln in Farbe“ im Open-Air-Kino

Wann: Pfingstmontag, 6. Juni 2022, 21 Uhr

Wo: Sion Sommerkino, Harry-Blum-Platz 1, 50678 Köln

Tickets: 15 Euro

Und wer Pfingsten einen Ausflug nach Düsseldorf machen möchte, findet hier die besten Tipps für die NRW-Landeshauptstadt.

