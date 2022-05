Öffnungszeiten an Pfingsten 2022: Wann haben die Bäckereien in Düsseldorf geöffnet?

Pfingsten steht vor der Tür und damit auch ein langes Wochenende – gerne mit einem ausgiebigen Frühstück und frischen Brötchen. Doch welche Bäckereien in Düsseldorf haben an den Pfingsttagen geöffnet? Hier unser Überblick.

Pfingstsonntag (5. Juni) und Pfingstmontag (6. Juni) sind in NRW Feiertage und die Supermärkte natürlich geschlossen. Doch wie sieht es mit den Bäckereien in Düsseldorf aus?

Pfingsten 2022: Haben Bäckereien in Düsseldorf Pfingstsamstag geöffnet?

Pfingstsamstag (4. Juni) ist kein Feiertag, demnach dürfen Bäckereien ganz normal öffnen. Frische Brötchen bekommt ihr bei eurem Lieblingsbäcker also garantiert.

Pfingsten 2022: Haben Bäckereien in Düsseldorf Pfingstsonntag geöffnet?

Bäckereien dürfen laut dem nordrhein-westfälischen Ladenöffnungsgesetz ihre Waren an Sonn- und Feiertagen bis zu fünf Stunden verkaufen. Deshalb gibt es auch an Pfingstsonntag (5. Juni) generell frische Brötchen. Ob und in welchem Zeitraum die Bäckereien öffnen, kann jeder Betrieb für sich entscheiden.

Pfingsten 2022: Haben Bäckereien in Düsseldorf Pfingstmontag geöffnet?

Pfingstmontag (6. Juni) sieht es dann schon anders aus. Denn bei der Sonderregel für Feiertage gibt es eine Ausnahme: Wenn zwei Feiertage aufeinanderfolgen, müssen auch Bäckereien schließen – davon betroffen ist in diesem Fall der Pfingstmontag. Mit Ausnahme von Tankstellen und Kiosken (und Bäckereien am Bahnhof oder Flughafen), die am Pfingstmontag Brötchen als Reiseproviant verkaufen dürfen, geht ihr also leer aus.