Über Pfingsten in Düsseldorf: Bücherbummel lockt an die Kö

Bücherwürmer, Bibliophile und leidenschaftliche Leseratten dürfen sich freuen: Vom 16. bis zum 20. Mai startet endlich wieder der beliebte Bücherbummel auf der Kö: Auf über 600 laufenden Metern rund um die Königsallee gibt es viel Platz für Literatur, Kunst, Musik und Kultur. Wir stellen euch das Programm über das lange Wochenende von Donnerstag bis Pfingstmontag näher vor.

Seit mehreren Jahrzehnten gehört der Bücherbummel auf der Kö zu den kulturellen Highlights im Eventkalender der Stadt. Neben viel Nahrung für den Geist gibt es vor Ort natürlich auch die passenden Kalorien für den Bauch: zahlreiche Gastronomen versorgen euch vor Ort mit leckeren Speisen und kühlen Getränken. Die vier dazugehörigen Bühnen sind inhaltlich aufgeteilt in ein Kinderzelt, die Musikbühne, das Bückenzelt und das Lesezelt – in letzterem präsentieren zahlreiche Autoren ihre neuesten Werke.

Das sind die Öffnungszeiten vom Bücherbummel Düsseldorf

Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag, dem 16. Mai, ab 12 Uhr auf der Lesebühne des zakk statt (Königsallee Ecke Grünstraße). Hier wird sich auch Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller mit einem Grußwort an die Bürger vor Ort wenden.

Der Bücherbummel hat täglich ab 10 Uhr geöffnet. Am Donnerstag und Freitag geht die Veranstaltung bis 20 Uhr, am Samstag bis 22 Uhr, am Sonntag bis 18 Uhr. Auf den dazugehörigen Bühnen erwartet euch ein spannendes Programm.

Das sind die Highlights vom Bücherbummel 2024

Das Programm vom Bücherbummel ist wie gewohnt vollgepackt mit interessanten Lesungen und Events, vom Diskurspogo mit Enno Stahl bis hin zum Poetry Slam und zahlreichen Lesungen ist alles vertreten.

Auf der Musikbühne (Steinstraße) wechseln sich über die Tage diese Künstler ab:

Am Samstag, 18. Mai, tritt die HSD Big Band ab 18 Uhr auf – die Jungs von der Fachhochschule Düsseldorf durften bereits den WDR-Jazzpreis absahnen und werden aktuell vom Kölner Trompeter und Jazzpädagogen Martin Reuthner geleitet.

Um 20 Uhr am Samstag ist dann Mitmachen gefragt: Bei „Bal modern“ lädt das Düsseldorfer Theater der Klänge zum interakitven Tanzevent.

Einen Tag später, am Pfingstsonntag, liefert Darling Nikki ab 16 Uhr den perfekten Hippie Soulvibe der 70er Jahre.

Last but not least: Für Pfingstmontag haben sich Sängerin Joyce Nuhill (ab 13.30 Uhr) und Pelemele (ab 16 Uhr) angekündigt.

Essen und Trinken auf dem Bücherbummel Düsseldorf: Gastro-Highlights

Kulinarisch dürft ihr euch in diesem Jahr unter anderem auf einen Stand von „Crèpes de France“ (Stand 01) freuen, den dazugehörigen Kaffee findet ihr beispielsweise bei „espressini“ (Stand 12), „Dein Lieblingskaffee“ (Stand 39) oder dem „Coffee Bike“ (Stand 11). Etwas deftiger kommt das Streetfood von „Onkel Fritts“ (Stand 40) daher, alternativ greift ihr zur französischen Küche bei „La Soupe“ (Stand 38).

Wer zusätzlich noch ein kühles Bierchen benötigt, wird bei Füchschen Alt (Stand 41) und dem stadtfremden Früh Kölsch (Stand 53) glücklich.

Bücherbummel 2024 in Düsseldorf: Das sind die Autoren

Zahlreiche Autoren sowie Musiker sind beim Bücherbümmel vor Ort. Freuen dürft ihr euch unter anderem auf:

Isabella Archan

Alexsandra Berlina

Marlies Blauth

Sascha Coenen

Rose Daniel

Horst Eckert

Barbara Fischer

Jott Fuchs

Davis Givens

Tessa Hansen

Neo Helm

Artur Kunz

Brigitte Lambertz

Bettina Lausen

Diandra Linnemann

Klaus Märkert

Peter Märkert

Stephanie H. Martin

Quentin May

Ingo Munz

Darling Nikki

Joyce Nuhill

Jaana Redflower

Isabelle Reiff

Martin Reuthner

Anette Schaumlöffel

Sarah Scherber

Regina Schleheck

Dieter Hermann Schmitz

Ella Schwarz

Laura Stapf-Müller

Christoph Straßer

Cinzia Tanzella

Christoph Tefert

Salvatore Treccarichi

Simona Turini

Michael Völker

Verena Wild

Xavier Wilhelm

Reiner Witzel

Bücherbummel in Düsseldorf: Anfahrt und Parken an der Kö

Da es auf der Kö zur Zeit vom Bücherbummel eng wird, solltet ihr in die naheliegenden Parkhäuser ausweichen. Die Tiefgarage an den Schadow Arkaden (Martin-Luther-Platz 26, 40212 Düsseldorf) bietet Platz satt, ist mit 3 Euro pro Stunde allerdings kein Schnäppchen. Noch teurer ist das Parkhaus an der Kö-Galerie (Königsallee 60, 40212 Düsseldorf), allerdings gibt es hier mit rund 1000 Plätzen auch für größere Autos genug Platz. Weitere Parkplatz-Tipps in Düsseldorf findet ihr hier!

Weitaus entspannter ist die Anreise mit der Rheinbahn: Vom Hauptbahnhof Düsseldorf aus seid ihr binnen weniger Minuten per U-Bahnen am Halt Steinstraße/Königsallee. Mit der Wehrhahnlinie müsst ihr bis zur Heinrich-Heine-Allee fahren und habt von dort einen kleinen Spaziergang vor euch.

