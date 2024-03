Am Rhein entlang schlendern und dabei ein neues Buch finden, in dem man auf einem der Sitzbänke an der Promenade abtauchen kann: Das wünschen sich viele Düsseldorfer, die den öffentlichen Bücherschrank am Mannesmannufer ansteuern. Hier kann jeder sein gelesenes Buch für andere hinterlassen, aber auch neue Werke finden und kostenlos mitnehmen – ein Büchertausch für jedermann.

Düsseldorfer sucht Buch aus Bücherschrank

Einem Düsseldorfer ist dabei allerdings ein Missgeschick passiert. Der Mann, der sich auf Reddit Mikail-38 nennt, hatte dort am 20. März versehentlich seine Ausgabe des Klassikers „Gruppenbild mit Dame“ von Heinrich Böll hinterlegt. Doch darin befinden sich laut seinem Posting auf der Plattform „emotional wertvolle Sachen wie ein Liebesbrief, gemeinsamer Schlüsselanhänger, Nachrichten etc.“

Weiter bittet er die Community auf Reddit: „Bitte helft mir dieses Buch zu finden, das ist von riesiger emotionaler Bedeutung für mich.“

Dazu postet er ein Foto des Covers. Reddit-Nutzer raten dem Nostalgiker, einen Aushang am besagten Bücherschrank in der Nähe des Apollo-Varietés zu machen, um den neuen Besitzer des Buches so zu erreichen. Tonight News wünscht Mikail-38 viel Glück bei der Suche nach seinen Erinnerungen.

