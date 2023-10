Regen vermiest Herbstkirmes in Düsseldorf den Start: Fotos vom ersten Abend

Ein trauriges Bild am Freitagabend am Tonhallenufer: Karussells, die nicht fahren, leere Wege, einige wenige Menschen mit tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen – und Service-Personal, welches bedröppelt auf das Handy starrt. Dabei ist die Auswahl der Attraktionen auch in diesem Jahr wieder durchaus sehenswert: Riesenrad, Riesenrutsche und diverse Alternativen für Adrenalin-Fans sind allesamt am Rhein versammelt.

Wir haben am Freitagabend, 20. Oktober, eine erste Runde über die Herbstkirmes in Düsseldorf gewagt. Die Fotos findet ihr in der oben verlinkten Galerie. Bleibt zu hoffen, dass sich das Wetter schnell bessert und die Schausteller am Ende doch noch zufrieden weiterziehen können. Die Daumen sind gedrückt! Für Kirmes-Fans in Düsseldorf geht es dann erst zu Ostern weiter.

>> Herbstkirmes 2023 in Düsseldorf: Öffnungszeiten, Attraktionen, Anreise – alle Infos für Besucher <<

