Düsseldorfer Karneval 2022: Die Altstadt wird zur „Brauchtumszone“ – das sind die Regeln

In zwei Wochen ist Altweiber – eigentlich der Höhepunkt der Karnevals-Session. Doch Corona macht es den Jecken auch 2022 schwer: Nach dem Hoppeditz-Erwachen am 11.11. wurden in Düsseldorf fast alle offiziellen Feiern, Partys und Bälle abgesagt – genauso wie viele TV-Sitzungen. Das designierte Prinzenpaar hat die Zeremonie auf Mitte November verschoben, der Rosenmontagszug findet in der NRW-Landeshauptstadt erst am 29. Mai statt. Trotzdem finden an den tollen Tagen einige Veranstaltungen statt und vor allem in der Altstadt werden ebenfalls feiernde Jecken erwartet.

NRW richtet an Karneval Sicherheitszonen ein

Aus diesem Grund richtet auch Düsseldorf eine „Brauchtumszone“ an Karneval ein – aber in deutlich geringerem Ausmaß als Köln. Die Landeshauptstadt beschränkt sich auf den zentralen Bereich der Altstadt, wo schon seit Jahren das Glasverbot kontrolliert wird. Die „Beschränkungszone“ mit verschärften Corona-Auflagen gilt von Karnevalsdonnerstag bis Dienstagmorgen. Dazu kommt am Sonntag die Königsallee. Auf der Prachtstraße findet normalerweise das beliebte Kö-Treiben stattfinden, das wegen der Pandemie aber auch abgesagt wurde.

Düsseldorf möchte an Karneval keine Feiernden anlocken

>> 2G-plus im Karneval, stichprobenartige Kontrollen: Das sind die neuen Corona-Regeln in NRW <<

Der Begriff „Brauchtumszone“ klingt dabei leicht irreführend. Denn mit diesen Maßnahmen möchte die Stadt keine Feiernden anlocken. Im Gegenteil. Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller: „Angesichts der Omikron-Welle und der hohen Belastung der Normalstationen in den Krankenhäusern schließe ich mich ausdrücklich dem Appell von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann an, auf große Feiern zu verzichten und danke dem Comitee Düsseldorfer Carneval und seinen Mitgliedsvereinen, die hohes Verantwortungsbewusstsein gezeigt und ihre Veranstaltungen abgesagt haben. Tatsächlich geht es bei den vom Land vorgesehenen Brauchtumszonen nicht darum, Straßenkarneval zu ermöglichen, sondern Zusammentreffen von Närrinnen und Narren stärker zu reglementieren.“

„Brauchtumszone“ Düsseldorfer Altstadt: Das sind die Karnevals-Regeln

Düsseldorf setzt die verschärften Auflagen von Karnevalsdonnerstag (24. Februar, 8 Uhr) bis Dienstag (1. März, 5 Uhr) in der Altstadt um: Die Zone wird analog der Glasverbotszone sein, die zwischen Schulstraße und Ratinger Straße sowie zwischen Rathausufer und Heinrich-Heine-Allee liegt. Am Karnevalssonntag gehört dazu zusätzlich auch die Königsallee.‘

2G-plus-Regel für alle Jecken: Wer in der Altstadt feiern möchte, muss geimpft oder genesen und getestet sein. Von der Testpflicht ausgenommen sind Geboosterte.

Wer in der Altstadt feiern möchte, muss geimpft oder genesen und getestet sein. Von der Testpflicht ausgenommen sind Geboosterte. Kneipen-Karneval mit verschärfter 2G-plus-Regel: In den Kneipen der „Brauchtumszone“ gilt eine verschärfte 2G-plus-Regel: Auch Geboosterte brauchen einen aktuellen, negativen Test.

In den Kneipen der „Brauchtumszone“ gilt eine verschärfte 2G-plus-Regel: Auch Geboosterte brauchen einen aktuellen, negativen Test. Was nicht erlaubt ist: In der gesamten Zone ist eine gezielte Außenbeschallung, Außengastronomie auf Terrassen oder an Bierwagen sowie Bühnen oder sonstige Veranstaltungen oder Darbietungen verboten.

>> Düsseldorfer Karneval 2022: Diese Veranstaltungen finden statt <<

Düsseldorfer Karneval: Saftiges Bußgeld bei Verstoß gegen die 2G-plus-Regel

Und wie werden die Regeln in der Brauchtumszone kontrolliert? Rechts- und Ordnungsdezernent Christian Zaum von der Stadt Düsseldorf: „Wir werden die Einhaltung der 2Gplus-Regel für die Jecken, auch mit Unterstützung der Polizei, stichprobenartig kontrollieren. Eine Zugangsbeschränkung für alle Passantinnen und Passanten wäre nicht verhältnismäßig, da wir auch auf die Belange zum Beispiel der Anwohnerinnen und Anwohner sowie der Kundinnen und Kunden des Einzelhandels Rücksicht nehmen müssen. Jecken, die die 2G-plus-Regel in der Beschränkungszone missachten, droht ein saftiges Bußgeld.“

