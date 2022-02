Altweiber 2022 in Düsseldorf: Diese Karnevals-Veranstaltungen finden statt

Corona macht es den Jecken auch 2022 schwer: Fast alle offiziellen Feiern, Partys und Bälle wurden in Düsseldorf abgesagt – genauso wie viele TV-Sitzungen. Das designierte Prinzenpaar hat die Zeremonie auf Mitte November verschoben, nur der Rosenmontagszug findet in der NRW-Landeshauptstadt statt: Am 29. Mai zieht der Zoch durch die Innenstadt. Doch nicht alle Eventformate sind von der Pandemie betroffen.

>> Karnevals-Gipfel in Düsseldorf: Was geht, was nicht? <<

Während das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) und viele weitere Karnevals-Vereine aufgrund der Corona-Lage freiwillig ihre Sitzungen abgesagt haben, finden unter entsprechenden Auflagen trotzdem einige Veranstaltungen an statt – so auch an Altweiber. Feiern könnt ihr zum Beispiel im Karnevalsdörfchen von „Häzzblut“ in Unterrath: Die Abend-Veranstaltung war im Nu ausverkauft, jetzt hat Organisator Martin Wilms mit dem „Frühschoppen“ nachgelegt. Auch im Schlösser Quartier ist für Stimmung gesorgt. Hier unser Überblick für den 24. Februar.

Altweiber 2022 in Düsseldorf: Diese Veranstaltungen finden statt am 24. Februar statt

Donnerstag 24. Februar, ab 11.11 Uhr: „Altweiber Frühschoppen“ im Karnevalsdörfchen auf dem Parkplatz des TuS Nord

Donnerstag, 24. Februar, ab 17 Uhr: „Feldlager“ der Prinzengarde Blau-Weiss vor dem Lokal En de Canon (kontrollierter Außenbereich für Vereinsmitglieder und geladene Gäste; wer ohne Einladung zum Feldlager möchte, muss sich unter der E-Mail-Adresse [email protected] anmelden)

Donnerstag, 24. Februar: Das „Jecke Quartier“ im Schlösser Quartier

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Schlösser Quartier (@schloesserquartier)



Altweiber 2022 in der Düsseldorfer Altstadt: Was ist in den Kneipen, Bars und Brauhäusern los?

An Altweiber ist die Düsseldorfer Altstadt normalerweise der Treffpunkt für die Jecken. Fast alle Brauhäuser, Kneipen und Bars sind voll – auf der Ratinger Straße und den umliegenden Plätzen ist kein Durchkommen mehr. Nicht so in Corona-Zeiten: Die fünfte Jahreszeit fällt auch 2022 komplett anders aus. Trotzdem werden viele Lokale an Altweiber geöffnet sein. In welchen Locations neben dem Schlösser Quartier Karneval auch auf dem Programm steht? Wir halten euch auf dem Laufenden.

Altweiber 2022 in Düsseldorf: Diese Corona-Regeln gelten

Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung gelten für Karnevals-Veranstaltungen folgende Auflagen und Regeln: Die Events können im Innenbereich unter 2G-plus und Einschränkungen bezüglich der Anzahl der Feiernden stattfinden, soweit es sich dabei nicht um reine Tanzveranstaltungen handelt. Dann sind bis zu 750 Personen an festen Sitzplätzen erlaubt.

Für Gäste gilt die 2G-plus-Regel: Damit haben nur Geimpfte und Genesene mit einem negativen Corona-Test Zutritt.

Der Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Der PCR-Test ist 48 Stunden gültig.

Ausnahmen: Personen, die geboostert sind oder die zusätzlich zur Corona-Impfung einen Genesungsnachweis vorzeigen können.

Mehr Karnevals-Themen aus Düsseldorf: