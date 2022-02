Düsseldorf

„Karnevals-Gipfel“ in Düsseldorf: Was geht, was nicht?

7. Februar 2022

Das lange Karnevals-Wochenende mit Altweiber und Rosenmontag steht vor der Tür. Doch was ist in Sachen Straßenkarneval und jecken Partys erlaubt - und was nicht? Das soll ein Treffen an diesem Montag im Düsseldorfer Gesundheitsministerium klären.