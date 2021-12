Düsseldorfer Rosenmontagszug ein zweites Mal verschoben – auf Ende Mai

Die Karnevalssession in Düsseldorf wird noch ein bisschen länger dauern: Das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) hat den Rosenmontagszug ein zweites Mal verschoben. Neuer Termin ist der 29. Mai.

Der Wunsch von Stephan Keller wurde erhört. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister hatte vergangene Woche den Wunsch nach einer erneuten Verlegung des Rosenmontagszug geäußert. „Ich habe das CC gebeten, das konkrete Datum nochmals im Kontext aller Argumente und des zugegebenermaßen engen Veranstaltungskalenders zu betrachten“, hatte Keller gesagt. Zuvor war harsche Kritik am gewählten Datum laut geworden. Denn: Beim 8. Mai handelt es sich um den Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkriegs.

Düsseldorf: Rosenmontagszug 2022 am 29. Mai

Schnell hatte das CC Nachlässigkeiten bei der Terminwahl eingeräumt – zunächst aber noch am 8. Mai festgehalten. Das allerdings ist nun hinfällig. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, haben sich Vertreter von Sommer- und Winterbrauchtum bei einem Spitzentreffen im Rathaus auf einen neuen Termin geeinigt: den 29. Mai.

Zuvor hatte sich der 29. Mai als einzig mögliche Alternative herauskristallisiert. Am 15. Mai finden die NRW-Landtagswahlen 2022 statt, am Wochenende drauf der Japan-Tag. Zwar finden am 29. Mai sowohl in Oberkassel als auch in Eller Schützenfeste statt, verglichen mit den anderen beiden Terminen richtet man hier aber wohl den geringsten Schaden an.

Offiziell verkündet werden soll der 29. Mai als Datum für den Rosenmontagszug laut Informationen des Blattes am Nachmittag.