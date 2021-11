11.11. in Düsseldorf: Kein großer Ansturm beim Hoppeditz-Erwachen

Während es in Köln am 11.11. um 11.11. Uhr bereits volle Plätze und Straßen gab, war der Andrang beim traditionellen Hoppeditz-Erwachen in Düsseldorf nicht ganz so groß. Auf dem abgesperrten Rathausplatz hatten nur Geimpfte oder Genesene Zutritt, Zugang gab nur an drei Kontrollpunkten.

Laut einer Reporterin der Deutschen Presse-Agentur war noch reichlich Platz auf dem Marktplatz. Viele Gäste sahen aber auch von jenseits der Absperrung zu, wie der Hoppeditz Tom Bauer – das Karnevals-Maskottchen von Düsseldorf – aus seinem Senftopf stieg und seine Rede hielt. Besonders Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), der auf dem Balkon des Rathauses zuhörte, bekam dabei sein Fett weg. Auch gegen Impfgegner und Verschwörungstheoretiker teilte der Hoppeditz in seiner satirischen Rede aus.

Karneval in Düsseldorf: alle Fotos vom Hoppeditz-Erwachen am Marktplatz

Ab 13 Uhr steht dann der Hoppeditz-Ball im Henkel-Saal an. Mit dabei sind wieder die Kölner Kult-Band Brings sowie KG Regenbogen, Heinz Hülshoff, Kokolores, Michael Hermes und De Fetzer. Auch in den Altstadt-Kneipen wird gefeiert. Angesichts steigender Corona-Zahlen bleibt abzuwarten, wie viele jecken Gäste vor Ort sind.

