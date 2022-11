WM 2022: Das sind die schönsten Fußballer der Welt – Fotos der Top 11

Wer ist der heißeste Fußballer der WM 2022? So viel schon mal vorab – Spieler unserer Nationalelf wie Manuel Neuer oder Jonas Hofmann sind natürlich in unserer Topliste verteten. Aber auch Argentinien, Frankreich oder Belgien haben ziemlich attraktive Spieler im WM-Kader zu bieten. Überzeugt euch selbst!

Manuel Neuer ist der „attraktivste deutsche Fußballspieler“

Manuel Neuer ist wohl schon so etwas wie ein Urgestein der Deutschen Nationalelf. Bereits seit der WM 2010 in Südafrika steht er als Torhüter der Nationalelf auf dem Feld. Ohne Neuer, ohne uns! Der Verdienst in die Liste der „schönsten Spieler der WM 2022“ aufgenommen zu werden, kommt nicht von ungefähr: Im Herbst 2022 wurde Neuer zum attraktivsten deutschen Fußballspieler gewählt.

Fußballprofi Kevin de Bruyne: belgisches Charisma

Der belgische Fußballspieler dürfte uns allen auch nicht unbekannt sein. Der 31-jährige ist seit 2010 fester Bestandteil der belgischen Nationalmannschaft. Aktuell spielt Kevin de Bruyne in Manchester-City, war aber auch bereits bei Werder Bremen und Wolfsburg unter Vertrag und hat als Leihgabe gespielt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Michele Lacroix hat er drei Kinder. Hübsche Eltern, hübsche Kinder!

Leandro Paredes: Argentiniens schönster Fußballspieler?

Leandro Daniel Paredes ist ein argentinischer Fußballspieler. Blaue Augen und dunkles Haar: der Profikicker lässt die Zuschauer zwischen seinen beeindruckenden Spielfähigkeiten schon mal schnell zum Äußeren hin abschweifen. Dabei hat Paredes richtig was auf dem Kasten und steht seit 2019 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. 2017 debütierte er in der Nationalmannschaft beim Auswärtsspiel in Singapur, nun gilt der 28-jährige als fester Bestandteil der Startelf in der WM in Katar.

Ein „Muss“ für die schönsten Fußballer der WM 2022: Cristiano Ronaldo

Natürlich geht in einer Hotlist zu den „schönsten Fußballern der WM 2022“ kein Weg an Cristiano Ronaldo (37) vorbei. Die Fußballlegende zählt Millionen von Fans auf der ganzen Welt und gehört zu den besten Fußballern aller Zeiten. Auch zur Katar-WM 2022 tritt Ronaldo für Portugal an. Zuletzt sorgte er für Schlagzeilen aufgrund den Transfergerüchten zum FC Bayern München.

Gehört „Kasper Schmeichel“ zu den schönsten Fußballspielern der Welt?

Hingegen (fast) unbekannt scheint für viele der dänische Torhüter Kasper Schmeichel. Doch spätestens während der WM 2022 zieht der gebürtige Kopenhagener zwischen den Pfosten nicht nur die Bälle, sondern mit seinen blonden Haaren und stechend blauen Augen auch die Blicke auf sich. Der 36-jährige Torwart steht derzeit bei OGC Nizza in der französischen Ligue 1 unter Vertrag.

Belgische Verführung: Yannick Carrosso bei der Katar-WM

Yannick Carrasco hat uns schon bei der EM vor fünf Jahren begeistert. Der belgisch-spanische Fußballspieler steht aktuell bei Atlético Madrid unter Vertrag und ist belgischer Nationalspieler. Charakteristisch für ihn ist sein perfekt gestylter Vollbart. Wer kann, der kann! Zur Katar-WM geht der 29-jährige für Belgien in den Titelkampf.

Antoine Griezman: Frankreichs begehrtester Spieler?

Ein absoluter Hingucker auf dem Spielfeld: Antoine Griezmann. Der charmante Franzose weiß, wie man die Herzen der Fans erobert und zeigt sich auf Instagram von seiner Schokoladenseite. Seine guten Gene gibt er direkt weiter, denn mit seiner Ehefrau Erika Choperana hat er drei gemeinsame Kinder. Die strahlend blauen Augen der Kleinen kommen nicht von ungefähr! Wenn der 31-jährige gerade nicht für Frankreich auf dem Platz steht, kickt er für den FC Barcelona.

Julian Brandt: groß, blond, blauäugig

Julian Brandt ist bekannt als Spieler beim schwarzgelben Borussia Dortmund. Mit einem zarten Alter von 20 Jahren war er das erste Mal in der EM 2016 in Frankreich auf dem Bildschirm zu sehen. Der bis dato eher unbekannte Brandt zog von da an wohl besonders die weiblichen Fußballfans in seinen Bann. Brandts WM-Debut verzeichnete er 2018 in Russland. 2022 wurde er von Bundestrainer Hansi Flick in den Deutschland-Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft berufen.

Die heißesten Fußballer der WM 2022: Jonas Hofmann spielt für Deutschland

Jonas Hofmann ist ein deutscher Fußballspieler. Der Mittelfeldspieler steht seit 2016 bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag und ist seit 2020 ein Nationalspieler. Der gebürtige Heidelberger hat sich frisch vor der Katar-WM verlobt: sein Liebesglück fand er mit Sky-Moderatorin Laura Winter. Kein Wunder, auch die deutschen Sportmoderatorinnen können sich sehen lassen. Noch nicht genug? Hier gibt’s einige der schönsten Sportmoderatorinnen der Welt!

Brasilien-Star, Instagram-Model und Fußballprofi: Neymar

Der brasilianische Nationalspieler Neymar weiß, wie man von ganz unten nach ganz oben kommt. Auf Instagram zählt er über 180 Millionen Follower und holt sich einen millionenschweren Werbedeal nach dem anderen ein. 2017 sorgte er für den bisher teuersten Transfer der Fußballgeschichte in Höhe von 222 Millionen Euro bei Paris Saint-Germain. Und gut aussehen tut er auch noch!

Olivier Giroud: einer der schönsten Fußballer der WM 2022?

Der 36-jährige Franzose Olivier Giroud stellt wohl neben Griezmann einer der schönsten französischen Spieler auf dem WM-Fußballfeld dar. Gepflegter Vollbart, strahlend weiße Zähne und Charisma – obendrauf noch Profispieler bei AC Mailand. Der Mann hat es definitiv zurecht in unsere Liste geschafft!