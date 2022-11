Die bestbezahlten Fußballer bei der Weltmeisterschaft in Katar 2022

Platz 6: Erling Haaland

Gesamtverdienst: 39 Millionen Dollar

Auf dem Spielfeld: 35 Millionen Dollar

Abseits des Spiels: 4 Millionen Dollar

Verein: Manchester City

Nationalität: Norwegen

Der norwegische Nachwuchsstar hat erst in Dortmund die Liga in Grund und Boden geschossen, nun ist England an der Reihe. Dort setzt er seinen Siegeszug als torgefährlicher Stürmer nahtlos fort. Das er bereits Platz 5 in der Wertung ist, zeigt, dass noch viel Luft nach oben für ihn ist. Foto: Martin Rickett/dpa