Wenn es für sie den Berg heruntergeht, machen sie eine Top-Figur – immerhin sind diese Frauen die besten Skirennläuferinnen der Welt. Sie sind aber nicht nur extrem talentiert, sondern begeistern ihre Fans auch abseits des Schnees. Wir zeigen euch die schönsten Skifahrerinnen der Welt.

1 von 31

In den vergangenen Jahren hat sich Mikaela Shiffrin zum Gesicht des Ski-Alpin gemausert. Das liegt in erster Linie nicht nur an der Popularität der US-Amerikanerin bei den Fans, sondern natürlich auch mit den sportlichen Erfolgen zusammen.

Bereits vor ihrem 24. Geburtstag hat sie drei Gesamtweltcups gewonnen. Über eine Million Fans folgen wir auf Instagram – das können wahrlich nicht viele Skifahrerinnen von sich behaupten.

Aus Deutschland hat Kira Weidle bei den Alpinen Skiweltmeisterschaften 2021 für Furore gesorgt, weil sie in der Abfahrt die Silbermedaille holte. Ihr Weltcup-Debüt feierte sie im Januar 2016.

Wenn wir an deutsche Wintersport-Stars denken, sind wir natürlich auch schnell beim Biathlon. Die Zeiten von Magdalena Neuner und co. sind vorbei – bei den schönsten Biathletinnen der Welt sind allerdings auch einige deutsche Athletinnen dabei.