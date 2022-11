Spielerfrauen-Umfrage: Thomas Müller hat „Deutschlands schönste Spielerfrau“ 2022

Für Thomas Müller müssen es gerade rosige Zeiten sein: der FC Bayern steht an der Spitze der Bundesliga! Doch auch seine Frau Lisa Müller sorgt für Schlagzeilen. Sie wurde zur schönsten Spielerfrau Deutschlands gekürt. Was macht die Ehefrau von Thomas Müller so beliebt?

Lisa Müller zu „Deutschlands schönste Spielerfrau“ gewählt

Der Playboy hat eine Spielerfrauen-Umfrage in Auftrag gegeben. Dazu hat das Meinungsforschungsinstituts Norstat über 1000 Frauen und Männer befragt, welche Frau an der Seite eines deutschen Nationalspielers in Sachen Attraktivität und Sympathie am meisten punkten würde.

In der neuesten Ausgabe des Playboys steht nun fest: „Für die Deutschen ist die Ehefrau von FC-Bayern-Star Thomas Müller die attraktivste und sympathischste aller Frauen an der Seite deutscher Nationalspieler.“

Deutschlands schönste Spielerfrau: diese Frauen sind auf dem zweiten und dritten Platz

Die Spielerfrau von Thomas Müller ist für ihre Natürlichkeit und Zurückhaltung bekannt. Verhalf ihr etwa genau das zur Wahl? Die erfolgreiche Dressurreiterin hängte sogar Topmodel Izabel Goulart, mit 4,5 Millionen Insta-Abonennten eine weltweit bekannte Influencerin und Verlobte von Kevin Trapp, ab. Sie landete auf Platz zwei.

Auf dem dritten Siegerträppchen folgt Joshua Kimmichs Ehefrau Lina Kimmich. Die beiden Damen der Bayern-Stars haben in Sachen Sympathie eines gemeinsam: Lisa belegt bei den befragten Personen hier ebenfalls Platz eins, Lina wurde Zweite.

