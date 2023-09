Tag der Deutschen Einheit in NRW 2023: Einkaufen am Feiertag – welche Supermärkte haben auf?

Am 3. Oktober wird der Tag der Deutschen Einheit gefeiert: Bereits seit 1990 gilt der Tag landesweit als Feiertag. In diesem Jahr fällt er auf einen Dienstag – und beschert euch damit ein langes Wochenende. Doof nur, wenn man vergessen hat einzukaufen. Und deshalb verraten wir euch, wo ihr am Tag der Deutschen Einheit dennoch die nötigsten Dinge bekommen könnt.

Tag der Deutschen Einheit: Sind Supermärkte am 3. Oktober 2023 in NRW geöffnet?

Nein, am 3. Oktober 2022 bleiben leider alle Supermärkte geschlossen. Dazu gehören auch alle Filialen von Edeka, Aldi, Lidl, Rewe, Penny, Kaufland, Lidl oder Globus.

Feiertag 3. Oktober: Wo kann man am Tag der Deutschen Einheit 2023 in NRW einkaufen?

Wie an jedem Feiertag gilt auch am Tag der Deutschen Einheit: Tankstellen, Geschäfte in Bahnhöfen und Flughäfen, sowie Kioske haben geöffnet. Streng genommen dürfen die Betreiber dort nur „Reisebedarf“ verkaufen, doch die Definition ist schwammig.

Laut dem Ladenöffnungsgesetz NRW zählen unter anderem Zeitungen, Zeitschriften, Reiselektüre, Schreibmaterialien, Tabakwaren, Schnittblumen, Reisetoilettenartikel, Filme, Tonträger, Bedarf für Reiseapotheken, Reiseandenken und Lebens- und Genussmittel in kleinen Mengen zum Reisebedarf.

Einkaufen am Tag der Deutschen Einheit: Haben Bäckereien am 3. Oktober 2022 geöffnet?

Keine Sorge, auch am Feiertag bekommt ihr frische Brötchen oder Kuchen. Für Bäckereien und Konditoreien gelten besondere Feiertags-Regeln, sie dürfen bis zu fünf Stunden lang öffnen.

Leider ist dies keine Garantie, dass euer Lieblingsbäcker auch geöffnet hat: Die genauen Öffnungszeiten können die Betriebe selbst festlegen. Informiert euch also am besten vorab, ob die Bäckerei eures Vertrauens am Feiertag geöffnet hat.

Weitere Informationen zu den Bäckereien in Düsseldorf und Köln findet ihr hier:

Tag der Deutschen Einheit in NRW: Welche Supermärkte in Köln und Düsseldorf haben geöffnet?

Sowohl in Düsseldorf als auch in der Domstadt lohnt am Feiertag ein Ausflug zum Hauptbahnhof oder Flughafen: Vor Ort findet ihr nicht nur eine Bäckerei, sondern auch Supermärkte („Rewe To Go“ in Köln, bzw. „Edeka“ in Düsseldorf) und Apotheken. Insbesondere am Flughafen sind die Öffnungszeiten meist großzügig von 6 bis 22 Uhr gesetzt.

Tag der Deutschen Einheit 2023: Liefern Picnic, Gorillas und Flink am Feiertag?

Um es kurz zu machen: Nein, Lebensmittel-Lieferservices wie Picnic, Gorillas und Flink halten am Feiertag die Füße still. Dabei wären gerade diese Anbieter perfekt geeignet für den schnellen „Oh, ich habe schon wieder die Milch vergessen!“-Service am Feiertag.

Outlet Center Roermond und Venlo als Shopping-Alternativen am Feiertag

Der Klassiker am Feiertag: Wenn hierzulande alles dicht macht, geht es für viele Menschen in NRW regelmäßig über die Grenze zu den holländischen Nachbarn. Insbesondere die Städte Venlo und Roermond erwarten einen hohen Andrang deutscher Shopping-Touristen über die Feiertage. In Holland haben die Geschäfte regelmäßig auch sonntags und an Feiertagen geöffnet.

Tipp: Das Outlet Center in Roermond lockt über das gesamte Wochenende bis einschließlich 3. Oktober mit extra langen Öffnungszeiten und den passenden Angeboten. Von 9 bis 22 Uhr dürft ihr euch vor Ort mit modischen Accessoires ausstatten und mit bis zu 70 Prozent Extra-Rabatt auf die Outlet-Peise passend gekleidet in den Herbst starten.

