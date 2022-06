Termine Köln 2022: Das sind die wichtigsten Events und Messen

„Wir sind multikulinarisch, wir sind multikulturell, wir sind in jeder Hinsicht aktuell…“: Das wussten bereits die Höhner, als sie 2005 ihren Hit „Viva Colonia“ schrieben. Wie multikulturell Köln tatsächlich ist, das spiegelt sich auch im Terminkalender wider. Die Events reichen von Weinmessen über Literatur-Festivals bis hin zu Karnevalspartys. Eine Übersicht.

Events in Köln im Juni 2022

Die Ärzte (4. Juni)

Die Kult-Rocker aus Berlin kommen am 4. Juni in die Domstadt. Das Konzert findet im Rheinenergie-Stadion in Müngersdorf statt.

Phil.Cologne (8.-14. Juni)

Neben der Lit.Cologne findet auch die Phil.Cologne mittlerweile zum zehnten Mal in Köln statt. Das Philosophie-Festival lockt vom 8. bis zum 14. Juni mit Lesungen und anderen Veranstaltungen in diverse Locations.

Die Toten Hosen (10. Juni)

Wenn die Ärzte kommen, sind die Toten Hosen nicht weit. Die Düsseldorfer Punk-Band gastiert am 19. Juni ebenfalls im Rheinenergie-Stadion.

Südstadtfest (11.-12. Juni)

Beim Südstadtfest präsentiert sich die Kölner Südstadt zwei Tage lang von ihrer schönsten Seite: Entlang der Bonner Straße wird gefeiert, gerockt, geschwoft, gelacht und flaniert.

Gourmet-Festival Köln (24.-26. Juni)

Vom 24. bis zum 26. Juni präsentieren Aussteller aus der Gastronomie am Schokoladenmuseum alles, was dem feinen Gaumen schmeichelt.

Events in Köln im Juli 2022

Summerjam (1.-3. Juli)

Das Summerjam, Europas größtes Reggae-Festival, steigt 2022 unter dem Motto „Feel the Beat“. Und zwar vom 1. bis 3. Juli am Fühlinger See im Kölner Norden. Tonight News berichtet über Line-up, Corona-Regeln und Ticketpreise fürs Summerjam.

Kölner Rheinuferfest (16.-17. Juli)

Wat schön! Beim Rheinuferfest lässt sich am 16. und 17. Juli 2022 mit herrlichem Blick auf den Rhein schlemmen, schlendern und schwofen.

Stardust – from Bach to Bowie (19.- 24. Juli)

Eine Mischung aus Klassik, Ballett und Popkultur bringt das Complexions Contemporary Ballet, eine der angesagtesten amerikanischen Tanzkompagnien, zum Kölner Sommerfestival in die Philharmonie. Zu erleben gibt es „Stardust – From Bach to Bowie“ vom 19. bis zum 24. Juli. Amphi-Festival (23.- 24. Juli) Bands, die EBM, Industrial und Dark-Rock nach Köln bringen. Waver, Goths, Romantics, die eine skurrile Kulisse bilden: Auf dem Amphi-Festival (23. und 24. Juli) gibt’s im Tanzbrunnen Musik und mehr für die schwarze Szene.

Events in Köln im August 2022

The Gipsy Kings (11. August) Volare oh oh, volare oh oh oh. Nach langjähriger Bühnen-Abstinenz sind sie zurück: The Gipsy Kings. Am 11. August besucht die französische Flamenco-Popband den Kölner Tanzbrunnen. Kölner Altstadtfest (12.-14. August) Auf dem Altstadtfest zeigt sich der Heumarkt von seiner kölschesten Seite. Kölsche Musik und zahlreiche Stände locken vom 12. bis 14. August 2022 in das Herz der Altstadt. Weinfest am Rhein (17.-21. August) Das Weinfest am Rhein im Rheinauhafen wartet mit hochwertigen Weinen deutscher und europäischer Weinanbaugebiete und Weingüter vom 17. bis zum 21. August auf euch.

Vivawest Family Festival (20. – 21- August)

Mit einer Mischung aus Unterhaltung, Mitmachaktionen und Live-Musik bekannter Künstler steigt am 20. und 21. August 2022 das Vivawest Family-Festival im Kölner Tanzbrunnen.

Events in Köln im September 2022

Basketball-EM FIBA Eurobasket (1.-9. September)

Die Basketball-EM, auch FIBA Eurobasket genannt, findet in Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien statt. Die Vorrunde der deutschen Mannschaft wird in der Lanxess-Arena ausgetragen.

Jeck im Sunnesching (3. September)

„Sommer, Alaaf!“: Jeck im Sunnesching verbreitet Anfang September Partystimmung. Der Kölner Jugendpark wird zur jecken Partyzentrale, viele Kneipen, Biergärten und andere Orte in Köln und dem Umland feiern mit. Bonn auch.

Köln-City-Triathlon (4.-9. September)

Run Of Colours (17. September)

Sportlich aktiv sein und etwas Gutes tun – das geht beim „Run of Colours“ zugunsten der Aidshilfe Köln. Die Strecke führt über 5 oder 10 Kilometer durch den Rheinauhafen und am Rhein entlang.

Events in Köln im Oktober 2022

Kölle singt (2. Oktober)

Das größte Mitsing-Konzert ist wieder da: bei „Kölle singt“ packen tausende Besucher ihre Liedzettel aus, um in der Lanxess-Arena gemeinsam mit Björn Heuser einen riesigen kölschen Chor zu bilden.

Cirque du Soleil „Crystal“ (19.-23. Oktober)

Es wird eisig im Cirque du Soleil: In der Produktion „Crystal“ treffen erstmals Eiskunstlauf, Akrobatik und Trapezartistik aufeinander. Die Show gastiert für sieben Vorstellungen in der Lanxess-Arena.

Events in Köln im November 2022

Let’s Dance – die Live-Tour (6. November)

Ihr wollt live dabei sein, wenn Promis und Profitänzer elegant übers Parkett fegen? Auch 2022 geht die Tanz-Show „Let’s Dance“ auf Live-Tour und legt dabei einen Stopp in der Kölner Lanxess-Arena ein.

Die Jecke 11 (11. November)

„Die Jecke 11“ ist Karnevalsparty und Konzert in einem – und zwar im ganz großen Stil. Am 11.11. feiert das Event seine Premiere in die Lanxess Arena.

Elfter im Elften (12. November)

Bei „Elfter im Elften“ kommen über 10.000 Jecke und die Größen des Kölner Karnevals in der Lanxess-Arena zusammen und feiern den Beginn der schönsten Zeit des Jahres.

Events in Köln im Dezember 2022

DEL-Wintergame: Kölner Haie – Adler Mannheim (3. Dezember)

Das DEL-Wintergame ist Eishockey unter freiem Himmel im Fußballstadion. Im Dezember 2022 treffen im Rheinenergie-Stadion die Kölner Haie auf die Adler aus Mannheim.

Sing meinen Song (13. Dezember)

„Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ kommt live nach Köln! Die Stars der siebten TV-Staffel, darunter Nico Santos, Max Giesinger und LEA, präsentieren ihre Songs in der Lanxess-Arena.

Loss mer Weihnachtsleeder singe (23. Dezember)

„Loss mer singe“ hat einen Ableger in der Weihnachtszeit: Am 23. Dezember klingen bei „Loss mer Weihnachtsleeder singe“ im Rheinenergie-Stadion Adventslieder aus Tausenden von Kehlen.

Bläck Fööss Silvesterparty (31. Dezember)

Die Bläck Fööss stehen am Silvesterabend auf der Bühne der Lanxess-Arena und feiern mit ihren Fans ins neue Jahr hinein.