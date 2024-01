Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Zuschauer-Weltrekord beim Auftakt der Handball-EM in Düsseldorf – DHB-Team startet mit Sieg

11. Januar 2024

Der Weltrekord ist geglückt: Vor 53.586 Zuschauern in Düsseldorf startete die deutsche Mannschaft am Mittwoch in die Handball-EM.