Fortuna Düsseldorf erneut vor vollen Rängen: 130.000 Ticketanfragen für zweites Freispiel

Auch das zweite Freispiel von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga wird in einem vollen Stadion stattfinden. Wie die Rheinländer am Dienstag mitteilten, sind für die Partie gegen den FC St. Pauli am 27. Januar um 20.30 Uhr insgesamt 130.000 Tickets angefragt worden. In diese Zahl sind unter anderem auch Dauerkarten eingerechnet. Die freien Plätze sollen nun nach Abschluss der Bewerbungsphase vergeben werden. Ob ihre Bewerbungen erfolgreich waren, sollen Fans bis zum 12. Januar erfahren.

Beim ersten von drei in dieser Saison geplanten Gratisspielen hatte die Fortuna im Oktober vor 52.000 Zuschauern in der voll besetzen Merkur Spiel-Arena spektakulär 4:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen. Die dritte Partie, die die Zuschauer besuchen können, ohne Eintritt zu bezahlen, soll im April gegen Eintracht Braunschweig stattfinden.

dpa