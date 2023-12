Hochkarätige Gäste bei der Lit. Cologne 2024: Auf diese Promis dürft ihr euch freuen

Die Macher des internationalen Literaturfestivals Lit.Cologne erwarten im kommenden Jahr wieder zahlreiche prominente Gäste, darunter Bestsellerautoren, Politiker, Wissenschaftler. Vom 5. bis 17. März 2024 gibt es in Köln 185 Veranstaltungen, so viele wie noch nie. Vor dem Hintergrund des aktuellen Weltgeschehens biete die Lit.Cologne Orientierung durch „Einordnung, Fakten und sachorientierte Debatten“, sagte Geschäftsführer Rainer Osnowski am Mittwoch (6. Dezember).

Ein thematischer Schwerpunkt sei der zunehmende Antisemitismus. Darüber diskutieren Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der Publizist Michel Friedman bei der Auftaktveranstaltung. Der frühere israelische Botschafter Avi Primor spricht über die Situation in Nahost.

Lit. Cologne 2024: „So politisch wie noch nie“

Unter den zahlreichen Autorinnen und Autoren, die zu Lesungen oder Diskussionen anreisen wollen, sind die Australierin Suzie Miller, die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang und der Ire Paul Murray. Krimi-Fans dürfen sich auf das schwedische Erfolgsduo Michael Hjorth und Hans Rosenfeldt freuen, die Autoren der „Sebastian Bergman“-Reihe. Außerdem kommen Andreas Pflüger, Bernhard Schlink und David Safier („Miss Merkel“), aber auch Schauspieler wie der Dortmunder „Tatort“-Darsteller Jörg Hartmann und sein Kollege vom „Polizeiruf 110“, Charly Hübner.

Fast 80 Veranstaltungen richten sich an Kinder und Jugendliche. Auch die Lit.Kid.Cologne wird nach Angaben der Organisatoren „so politisch wie noch nie“, mit Themen wie Rechtspopulismus, Klimawandel und Armut. Doch vor allem für die Jüngsten gibt es auch viele Aufführungen zu fröhlichen Klassikern, etwa „Leo Lausemaus“ und „Ritter Rost“. Schauspielerin Anke Engelke liest aus ihrer modernen Adaption der berühmten „Häschenschule“.

