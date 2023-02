Weiberfastnacht 2023 in Köln: Die besten Events und Partys für den 16. Februar

Um 11.11 Uhr beginnt an Weiberfastnacht der Kölner Straßenkarneval. Dann geht es vor allem in der Altstadt wieder hoch her – kostümierte Jecken feiern rund um die große Bühne auf dem Alter Markt bis in den späten Abend hinein. Wo lässt geht es noch hoch her? Ob Club, Kneipe oder Bar – die besten Party-Hotspots am 16. Februar 2023 gibt es hier im Überblick!

Weiberfastnacht 2023 in Köln: Das sind die besten Party-Highlights

Noch vor dem offiziellen Startschuss der Weiberfastnacht um 11.11 Uhr lädt Radio Köln zu seiner großen Karnevalsparty op de Schäl Sick! Im Tanzbrunnen gibt es für Jecken ab dem Morgen ein Programm mit vielen Bands des Kölner Karnevals. Auf der Bühne stehen unter anderem Höhner, Cat Ballou, Kasalla, Bläck Fööss, Paveier, Domstürmer, Miljö, Planschemalöör, Stadtrand, Funky Marys, Kuhl un de Gäng, Fiasko, Druckluft und Chantarelle. Tickets gibt es ab 23,80 Euro.

Spätestens ab 11.11 Uhr steht dann wirklich jede Kneipe und Location in der Altstadt Kopf: Vom legendären Booredanz im Brauhaus Em Kölsche Boor (Brauerei am Eigelstein 121) über den Wartesaal am Dom (nur wenige Schritte vom Kölner Wahrzeichen) bis hin ins Bootshaus (Auenweg 173) oder der Kostümball Floradidupp der Ehengarde im Flora Köln (Am Botanischen Garten 1a) gibt es keinen Ort mehr, wo nicht fröhlich geschunkelt und gefeiert wird. Etwas schicker wird es üblicherweise im Lindner Hotel City Plaza Köln (Magnusstraße 20, ab 13 Uhr), rustikal gefuttert wird ab 16 Uhr in der Brauwelt auf der Kalker Hauptstraße 260/263.

Zu den größten Partys des Tages gehört unter anderem die vom Prinzenclub veranstaltete Lachende Kölnarena in der Lanxess Arena statt: Die Top-Bands des Kölner Karnevals wie Dä Blötschkopp, Bläck Fööss, Brings oder auch Cat Ballou geben Vollgas. Tickets gibt es ab 48 Euro, Einlass ist ab 16 Uhr.

Ebenfalls sehr empfehlenswert: ein Besuch im Dorint Hotel. Feiert im Dorint Hotel Karneval mit Klüngelköpp, Swinging Fanfares, De Räuber, Rhytmus Sportgruppe, Domstürmer, El Dorado und vielen mehr. Los geht’s ab 14 Uhr, Ticketpreise starten bei 49 Euro.

Wer mit echt kölschem Flair fiere will, der sollte sich den Donnerstagabend im Em Pütz vormerken: Hier wird ab 13 Uhr zur „Jebütz im Pütz“ zu kölsche Karnevalshits getanzt und gebützt.

Weiberfastnacht 2023 in Köln: Alle Partys und Events am 16. Februar im Überblick

Hier listen wir euch alle Termine und Veranstaltungen an Weiberfastnacht in Köln auf:

Offizielle Eröffnung des Kölner Straßenkarnevals auf dem Alter Markt, Einlass ab 8.30 Uhr

Karneval 2023 in der Roonburg, ab 10 Uhr

Karneval auf de Schaafenstraße, ab 11 Uhr

Karneval im Schuss, ab 11 Uhr

Karnevalssaue im MTC, ab 11 Uhr

Mühl on Ruusch in der Brauerei zur Malzmühle, Einlass zwischen 11 und 13 Uhr oder ab 17 Uhr (Tageskasse öffnet ab 13 Uhr)

Booredanz im Brauhaus Em Kölsche Boor, Einlass ab 11 Uhr oder ab 17 Uhr (Tageskasse öffnet ab 13 Uhr)

Jebütz im Pütz im Brauhaus Pütz, Einlass ab 11 Uhr oder ab 17 Uhr (Tageskasse öffnet ab 13 Uhr)

Weiberfastnacht am Baui – Bagatelle @ Etepetete am Friedenspark Köln, Beginn um 12.11 Uhr

Ball Raderdoll im Pullman Hotel, Einlass ab 13 Uhr

Jeckmarie der Prinzen-Garde in The Gird Bar, Einlass ab 13 Uhr

Knatsch Verdötsch der Treuen Husaren im Lindner Hotel, Beginn um 14 Uhr

Karneval am Zollstocker Hof, Einlass ab 14 Uhr

Floradidupp – Kostümball der EhrenGarde, Einlass ab 14 Uhr

Weiberbassnacht im Gloria-Theater, Einlass ab 16 Uhr

Karneval in der Live Music Hall, Einlass ab 16 Uhr

Fastelovend Party im Gewölbekeller Brauwelt, Einlass ab 16 Uhr

Lachende Kölnarena in der Lanxess Arena, Einlass ab 16 Uhr

Trash Island im Bootshaus, ab 18 Uhr

Fest in Blau der Blauen Funken im Gürzenich, Beginn um 19 Uhr

Karneval der Kollektive im Bürgerzentrum Ehrenfeld, ab 19 Uhr

Weiberfastnacht im Tanzbrunnen, ab 10.49 Uhr

Karneval in der Torburg, ab 10.30 Uhr

Karneval in der Bagatelle Südstadt, ab 10.11 Uhr

Karneval in der Bagatelle Bar, ab 10.11 Uhr

Karneval im Bumann & Sohn, ab 11.11 Uhr

Karneval in der Wohngemeinschaft, ab 11.11 Uhr

Karneval 2023 in den Hängenden Gärten, Einlass ab 14.11 Uhr

Karneval in der Klapsmühle, Einlass ab 11.15 Uhr

Bock op Jeck im Wartesaal am Dom, Einlass ab 12.30 Uhr

Weiberfastnacht 2023 in der Kölner Altstadt: Feiern in den Kneipen, Bars und Brauhäusern

An Weiberfastnacht ist die Kölner Altstadt der Treffpunkt für alle Jecken. Fast alle Brauhäuser, Kneipen und Bars sind voll – auf dem Alter Markt und den umliegenden Plätzen ist kein Durchkommen mehr. Die größte Karnevalsveranstaltung der Stadt deckt wohl das „größte lachende und schunkelnde Karnevals-Event der Welt“ in der Kölner Lanxess Arena ab: Die Lachende Kölnarena. Dieses Jahr wird zweifellos besonders viel Gas gegeben, denn alle bereits verkauften Tickets aus 2021 und 2022 behalten ihre Gültigkeit für das Jahr 2023.

Weiberfastnacht 2023 in Köln – alle Highlights am 16. Februar

Wer an Karneval nicht live mit dabei sein kann, wird natürlich nicht stehen gelassen: In unserem Ticker gibt es alle aktuellen Neuigkeiten zum Karneval in Köln. Für weitere Informationen haben wir euch hier alle Highlights zum Karneval in Köln 2023 auf einen Blick zusammengestellt:

Karneval in Köln 2023: Diese Regeln gelten an Weiberfastnacht 2023

Schon bei der Eröffnung der fünften Jahreszeit am 11. November 2022 stieß das bisherige Konzept an seine Grenzen. Die Innenstadt war ausnahmslos überfüllt, das Sicherheitspersonal und die Polizei waren teilweise überfordert. Daher fand sich im Januar eine Gruppe aus Anwohnern, Verantwortlichen der Stadt, Teile des Festkomitees sowie der Polizei zu einem runden Tisch zusammen und berieten über ein neues Sicherheitskonzept.

Im Fokus standen dabei die Nutzung der Uniwiese sowie die Zülpicher Straße. An den Karnevalstagen sollen hier mehr Zugänge zur berühmten Partymeile geschaffen werden. Beispielsweise soll es neben einem Zugang an der Unimensa auch einen Eingang an der Roonstraße zur Zülpicher Straße geben.

Die Regeln an Weiberfastnacht in Köln 2023 im Überblick:

Absperrungen: Das Zülpicher Viertel rund um die Zülpicher Straße wird komplett abgesperrt

Eingangssituation Zülpicher Straße: Neben dem Eingang an der Unimensa ist ein weiterer Eingang an der Roonstraße geplant

Uniwiese: Die Wiese soll als Ausweichfläche dienen, teilweise abgesperrt

Glasverbot: Im Kwartier Latäng gilt ein Glasverbot. Es werden mehrere Kontrollpunkte eingerichtet.

Sondereingänge: Anwohner oder Personen mit Eintrittskarten für Veranstaltungen sollen Sondereingänge nutzen können

Anpassung der KVB: Mehere KVB-Linien werden umgeleitet oder eingestellt

Alle weiteren Infos und die Hintergründe zum Sicherheitskonzept an den tollen Tagen in Köln findet ihr hier.

Weiberfastnacht 2023 in Köln – welche Corona-Regeln gelten?

Nach aktuellem Stand gibt es keine Auflagen.