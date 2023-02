Rosenmontag 2023 in Köln: Die besten Events und Partys für den 20. Februar!

Der Rosenmontag gehört in Köln zum Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Nach dem Zug zieht es viele Jecken in die Kneipen und Brauhäuser in der Altstadt oder die angesagten Clubs. Doch welche Veranstaltungen finden am 20. Februar in der Domstadt überall statt? Hier unser Überblick.

Kölle alaaf! Der Rosenmontagszug zieht mittags durch die Kölner Innenstadt und auf den Straßen wird ausgelassen gefeiert. Im Anschluss geht es dann für viele weiter in die Altstadt. Welche Kneipen und Brauereien geöffnet haben, erfahrt ihr hier.

Rosenmontag 2023 in Köln: Die besten Partys nach dem Zug – hier wird gefeiert

Wer das Karnevals-Finale in Köln feiern möchte, ist hier an Rosenmontag richtig:

Karneval auf de Schaafenstraße, ab 11 Uhr

Karneval in der Wohngemeinschaft, ab 13 Uhr

Karneval in der Bagatelle Südtstadt, ab 13.11 Uhr

After-Zoch-Party im Gaffel am Dom, Einlass ab 15 Uhr

Karneval im Bumann & Sohn, ab 15 Uhr

Karneval 2023 in der Roonburg, ab 16 Uhr

Karneval in der Torburg, ab 16 Uhr

Karneval 2023 in den Hängenden Gärten, Einlass ab 17 Uhr

Karneval im Schuss, ab 18 Uhr

Rosenmontag 2023 in Köln: alle Infos zum 20. Februar

Wo geht der Rosenmontagszug lang, wo wird der Zoch live im TV übertragen und bekomme ich noch Karten für die Tribüne? Diese und viele weitere Infos findet ihr hier.