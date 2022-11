Karneval in Köln

Karneval am 11.11.2022 in Köln – alle Fotos und Highlights

11. November 2022

Mit dem Erwachen des Hoppeditz am 11.11. um 11 Uhr 11 startet Köln in die neue Session: Willkommen zurück in der Domstadt, lieber Karneval, wir haben dich vermisst! Zur Feier des Tages zeigen wir euch hier die Foto-Highlights aus den bekanntesten Karneval-Locations der Stadt.