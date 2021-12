CoD: Vanguard Operator – so schaltet ihr Halima frei

In Call of Duty: Vanguard haben wir die Auswahl zwischen mehreren Operators. Allerdings sind nicht alle Operator von Anfang an für uns verfügbar. Manche müssen erst durch eine Herausforderung freigespielt werden. Wir gehen mit euch nach und nach alle Operator in Vanguard durch und erklären, wie sie freigeschaltet werden. Außerdem geben wir euch Hintergrundinformationen zum Charakter und der bevorzugten Waffe des jeweiligen Operators.

Wer ist Halima in CoD: Vanguard?

Halima Zambardi wurde als Kind einer somalischen Mutter und eines italienischen Vaters am 7.8.1922 in Mogadischu geboren. Sie zogen schon früh nach Italien, wo sie ein luxuriöses Leben lebten, da ihr Vater ein einflussreicher Faschist war. Nachdem sie dann aber nach Somalia zurückkehrten und Halima die Schrecken des Kolonialismus aus erster Hand miterlebte, entschloss sie sich dagegen vorzugehen. Statt mit ihrer Familie zu fliehen, schloss sie sich dem somalischen Widerstand an und kämpfte an deren Seite gegen die italienischen Besatzer.

Wie schaltet man Halima frei?

Um Halima als spielbaren Operator freizuschalten, muss man insgesamt 50 Kills im Liegen machen. Glaubt uns, das klingt einfacher, als es ist. Call of Duty ist ein verdammt schnelles Spiel und im Liegen ist man so gut wie unbeweglich und ein leichtes Ziel. Hier eignet sich ein LMG besonders gut, da ihr ja sowieso nicht viel rumrennen wollt, aber ordentlich Schaden braucht. Probiert es doch mal mit dem MG42. Wir fanden, dass sich die äußere Lane auf Eagle’s Nest gut hierfür geeignet hat, wer möchte, kann sich aber auch auf Das Haus einfach an ein Ende des mittleren Gangs legen und hoffen, dass er nicht sofort stirbt.

Was ist Halimas Lieblingswaffe?

Halimas Lieblingswaffe ist die derzeit beste MP im Spiel, die MP-40. Habt ihr Halima einmal freigespielt und nutzt diese Waffe, erhaltet ihr mehr XP, als mit anderen Waffen. Konzentriert ihr euch auf die Lieblingswaffe eines Operators, könnt ihr also deutlich schneller leveln. Gerade bei der MP-40, die wirklich verdammt stark ist, lohnt es sich also richtig, mit dem passenden Operator zu spielen.

Insgesamt könnt ihr jeden Operator in Vanguard bis auf Level 20 bringen. Auf dem Weg dorthin schaltet ihr zahlreiche Kosmetika frei. Für jeden Operator können insgesamt 6 verschiedene Skins, und jeweils ein zusätzlicher Finishing Move, ein Highlight Intro und ein MVP Highlight freigeschaltet werden. Dazu kommen noch mehrere Voice Lines, Embleme, Waffenanhänger, Sticker, Calling Cards und XP-Belohnungen. Das Grinden lohnt sich also.

Jetzt wisst ihr alles über Halima Zambardi, wie man sie freischaltet und was ihre Lieblingswaffe ist. Habt ihr schon alle Operator freigespielt und gelevelt? Wer ist euer Favorit.

