Lichterfeste in NRW 2024: Essen Light Festival, Herbstleuchten & mehr!

Während die Sonne immer früher untergeht, machen es sich so einige Parkanlagen, Schlösser und Städte zur Aufgabe selbst für etwas Licht in der Dunkelheit zu sorgen. Dabei gibt es noch immer keinen festen Titel für die spektakulären Lichterfeste, die mal als Herbst-, mal Parkleuchten bezeichnet werden. Einige der schönsten Alternativen sammeln wir für euch an dieser Stelle.

Disclaimer: Die nachfolgenden Events sind zeitlich geordnet. Zudem haben wir alle Adressen für euch bei Google Maps markiert. Die Übersichtskarte findet ihr nachfolgend.

Romantische Lichtermeere im Spätsommer

Bereits ab Ende August finden in NRW die ersten Lichterfeste statt, in diesem Jahr zum Beispiel das Lichtfestival am Schloss Dyck in Jüchen oder das Lichterfest im Fredenbaumpark in Dortmund. Wer diese Spektakel verpasst hat, sollte sie sich unbedingt für nächstes Jahr vormerken.

Eindrucksvolle Illuminationen: Diese 5 Lichterfeste in NRW locken im Spätsommer in die Nacht

Essen Light Festival 2024

Datum: Mittwoch, 2. Oktober 2024, bis Sonntag, 13. Oktober 2024

Als eines der ersten Lichterfestivals in NRW heißt es seit dem 3. Oktober in Essen: Licht an! Eines der größten Highlights (siehe Bild) findet sich direkt am Kennedyplatz mitten in der Stadt – hier werden bekannte Kunstwerke aus dem Essener Museum Folkwang als riesige Projektionen auf den Platz und die umliegenden Gebäude geworfen. Weitere Installationen findet ihr quer durch Essen verteilt, beispielsweise am Dom und an der evangelischen Marktkirche in der Innenstadt. Insgesamt warten 16 Spots quer durch die Stadt verteilt, der Zugang ist komplett gratis.

Los geht es am Abend mit Einbruch der Dunkelheit, unter der Woche bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr.

Programm:

5. Oktober, ab 19.30 Uhr: Livemusik in der Marktkirche zur Installation „Apokalypse“

12. Oktober um 19.30 Uhr: Livemusik für zwei Querflöten, Duo Soleil

Weitere Infos auf: visitessen.de

Lichtkunst-Projekt: Collumina in Köln

Datum: 9. bis 12. Oktober 2024

Auch in Köln wird es im Herbst bunt: Vom 9. bis 12. Oktober 2024 zeigt das Lichtkunst-Projekt „Collumina“ faszinierende Lichtinstallationen. Auch diesmal werden die Werke ausschließlich im Haus der Stiftungen (2. Obergeschoss) und in den Ausstellungsräumen der Galerie Seippel in der Zeughausstraße 26 gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: 18 bis 22 Uhr

Weitere Infos auf: collumina.org

Herbstleuchten im Maximilianpark in Hamm 2024

Datum: Freitag, 11. Oktober bis Sonntag, 3. November 2024

Anfangs ein Geheimtipp, hat sich das Herbstleuchten in Hamm zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. 2024 findet das Herbstleuchten bereits zum 16. Mal statt. Im Hintergrund für die tausenden Lichter verantwortlich: Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld und sein Team von „World of Lights“.

Das Herbstleuchten ist in diesem Jahr ein Herbstleuchten der Superlative: die größte Schattenwand, ein größeres Hydroschild und auch eine riesige Erde mit ihrem Trabanten, dem Mond, sorgen garantiert für jede Menge „Ohs!“ und „Ahs!“ auf der Wiese am Elefanten. Zudem dürft ihr im weiteren Verlauf einem überdimensional großen Smily an der Fassade der Waschkaue ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Für das Herbstleuchten gelten im Maximilianpark veränderte Öffnungszeiten: Zwischen 19 und 22 Uhr könnt ihr das Spektakel besuchen. Tipp: Mit einem Online-Ticket läuft der Einlass schneller. Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder 4 Euro.

Weitere Infos auf: maximilianpark.de

Herbstlichter im Brückenkopf-Park in Jülich

Datum: Samstag, 19. Oktober, bis Sonntag, 10. November 2024

Als Open-Air-Galerie angelegt, verzaubern die Herbstlichter im Jülicher Brückenkopf-Park die zahlreichen Gäste jeden Abend vom 19. Oktober bis 10. November. Besonders sehenswert sind die Neuheiten in diesem Jahr: „Der Tunnel“ entführt euch in einen Meter langen Tunnel, in dem dynamische Lichteffekte für ein fesselndes visuelles Erlebnis sorgen. Auch „Das Schiff“ beeindruckt mit seiner Größe und mystischen Aura, während die knuffigen „Riesenenten“ für große Augen am Wasser sorgen.

Erwachsene zahlen für den Eintritt 10 Euro, Kinder und Jugendliche 6 Euro.

Öffnungszeiten: täglich ab 18.30 Uhr, unter der Woche bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr.

Weitere Infos auf: brueckenkopf-park.de

Recklinghausen leuchtet 2024

Datum: Freitag, 25. Oktober, bis Sonntag, 10. November 2024

Helle Lichter mitten im Ruhrgebiet: In Recklinghausen wird es Ende Oktober und Anfang November täglich vor dem Rathaus wieder besonders bunt und romantisch. Weitere Highlights: Am Samstag, 2. November, steigt wieder das kultige Terrassenglühen auf dem Kirchplatz. Und nur eine Woche später, am Samstag, 9. November, wird der Rathausplatz ab 18 Uhr zum riesigen Freiluft-Clubbing-Dancefloor mit DJ Moguai hinter den Decks – natürlich weiterhin umsonst und draußen. Zum Finale am Sonntag, dem 10. November, lockt darüber hinaus ein verkaufsoffener Sonntag in die Stadt.

Weitere Infos auf: re-leuchtet.de

Lichterfest auf dem Marktplatz in Dorsten

Datum: 3. November 2024, 12 bis 18 Uhr

Am 3. November lockt nicht nur ein verkaufsoffener Sonntag in die Dorstener Innenstadt, sondern von 12 bis 18 Uhr auch das Lichterfest rund um den Markplatz in der Altstadt. Die Veranstalter dazu: „Das Lichterfest Dorsten verfolgt das Ziel, ehrenamtliche Arbeit in unserer Stadt zu stärken und an einem trüben Novembertag nicht nur die hübschen Gebäude der Altstadt, sondern auch das ehrenamtliche Engagement, ‚ins rechte Licht‘ zu setzen.“

Weitere Infos auf: sagjazudorsten.de

Leuchtende Dinos: „Wunderlight“ im Wunderland Kalkar 2024

Datum: Samstag, 23. November 2024, bis Sonntag, 2. Februar 2025

Einer der besten Tipps für den werten Nachwuchs, aber auch für Erwachsene durchaus spaßig: Ein Besuch im Wunderland Kalkar (ehemals Kernie’s Wunderland) rund um die Bauruine des nie in Betrieb genommenen Atomkraftwerks in Kalkar, ganz in der Nähe zur holländischen Grenze.

Über die düsteren Tage hat sich der Familienfreizeitpark bunt geschmückt und präsentiert stolz sein „DinoGlow Adventure“ – oder um es anders auszudrücken: Der Park wird gesäumt von zahlreichen bunt beleuchteten Urzeit-Dinos. Raptor- und T-Rex-Fans, sowie alle Hobby-Archäologen können passend zum Thema in einem Museum noch tiefer in die Evolutionsgeschichte eintauchen und Fossilien bestaunen. Das passende Diplom bekommt ihr nach Abschluss überreicht.

Zudem locken Schlittschuhlaufen, beleuchtete Attraktionen, gemütliche Wintergastronomie und vier magisch leuchtende Welten auf der Light Route durch den Park.

Weitere Infos auf: wunderlandkalkar.eu

Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord 2024

Datum: Freitag, 29. November bis einschließlich Sonntag, 1. Dezember 2024

Der Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord profitiert von der (auch ansonsten) außergewöhnlichen Industriekulisse. Festlich angestrahlt bleiben euch die Hochöfen und gewaltigen Hallen sicher noch länger im Kopf, während die weißen Pagoden und der Duft von Glühwein vor Ort für die gewisse Prise Weihnachtsglück sorgen. Insgesamt sollen mehr als 120 Kunsthandwerker in der Gebläsehalle ihre Waren anbieten. Erwachsene zahlen 6,50 Euro Eintritt, Kinder bis 12 Jahren kommen kostenlos auf das Gelände.

Tickets erhaltet ihr im Online-Vorverkauf ab dem 21. Oktober 2024 hier!

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 13 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Weitere Infos auf: duisburgkontor.de

Kevelaer im Licht

Datum: 21. und 22. März 2025

Diesmal wird es erst ziemlich spät bunt in Kevelaer: Ende März 2025 könnt ihr neben einer aufwendigen 3D-Projektion in der St. Antoniuskirche (von 18 bis 22 Uhr) auch beeindruckende Videoeffekte auf dem Priesterhaus bestaunen. Weitere Illuminationen finden sich in der Innenstadt.

Für die Verpflegung sorgen Kevelaerer Vereine und Gastronomen. Ob heiß oder kalt, alkoholisch oder unalkoholisch, fruchtig oder herb – bei dieser Veranstaltung ist für jeden etwas dabei. Das Gleiche gilt für die angebotenen Speisen. Von der Bratwurst frisch vom Grill bis zur süßen Nutellawaffel werden bei Kevelaer im Licht verschiedenen Leckereien angeboten.

Weitere Infos auf: kevelaer-marketing.de

Lichterfest NRW: Das waren die Highlights im Vorjahr

Disclaimer: Diese Lichterfeste haben ihre Fortsetzung noch nicht offiziell bekanntgegeben (Stand: 4. Oktober 2024).

PLWM Dortmund: Phantastischer Lichterweihnachtsmarkt im Fredenbaumpark

Datum (Vorjahr): Donnerstag, 23. November 2023, bis Sonntag, 7. Januar 2024

Der Weihnachtsmarkt im Fredenbaumpark gehörte bereits in den Vorjahren zu den Pflichtbesuchen für alle Fans aufwendiger Lichterfeste rund um Dortmund: Ein magisches Drachenland konfrontiert euch hier mit riesigen Drachenskulpturen, ein mit hunderten Fackeln beleuchtetes Piratenlager lässt garantiert jede Kinnlade nach unten klappen und ein gigantisches Schiffswrack drängt sich als Fotomotiv regelrecht auf. Wer dann noch durch die mittelalterlichen Marktgassen mit historischen Händlerständen trödeln darf, oder mit dem Nachwuchs über eine schwimmende Brücke schreitet, der fühlt sich schnell wie im Winter-Wonderland.

Als wäre all das noch nicht genug, gab es 2023 ein ganz besonderes Highlight: Erstmals konntet ihr in einem gigantischen 8-Master-Zirkuszelt auch Live-Konzerte großartiger Mittelalter-Bands wie Subway to Sally und Letzte Instanz erleben. Die dazugehörigen Tickets gab es auf der verlinkten Homepage mit Preisen zwischen 40 und 60 Euro.

Weitere Infos auf: phantastischer-lichterweihnachtsmarkt.de

Winterleuchten im Westfalenpark Dortmund

Datum (Vorjahr): 9. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024

Auch in diesem Winter findet im Westfalenpark das jährliche Winterleuchten statt. Über einen Zeitraum von vier Wochen können Besucher sich auf spannende, fantasievolle und überraschende Lichtinstallationen freuen. Die Eintrittspreise sind im Vergleich zur Konkurrenz durchaus angenehm: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre zahlen 6 Euro, Kinder von 6 bis 11 Jahre nur 2 Euro. Freien Eintritt gibt es mit der Westfalenpark-Jahreskarte und dem Dortmund-Pass, die Ruhr.Topcard hat keine Gültigkeit.

Weitere Infos auf: dortmund.de

Parkleuchten im Grugapark Essen 2025

Datum (Vorjahr): Samstag, 20. Januar 2024, bis Sonntag, 25. Februar 2024

Im Gegensatz zu den anderen Lichterfesten in NRW startet das populäre Parkleuchten im Grugapark Essen etwas später, meist von Ende Januar bis Ende Februar, also mitten im Winter. Dabei gehört es zu den wohl eindrucksvollsten Events in ganz NRW: Beinahe der gesamte Grugapark wird zwischen Haupteingang, Farbenterrassen, Kranichwiese, bis in den Botanischen Garten und die Mustergärten bunt beleuchtet und von aufwendigen Installationen gesäumt.

Anfang 2023 konnte das Parkleuchten bei der 13. Auflage einen neuen Besucherrekord aufstellen: Über 140.000 Menschen strömten vom 21. Januar bis 26. Februar in den Grugapark. Erstmals wurden dabei auch Online-Tickets verkauft – so konnten die Warteschlangen zumindest ein wenig im Zaum gehalten werden. Wer es noch nicht gesehen haben sollte: Unbedingt mal vorbeischauen!

Weitere Infos auf: grugapark.de

Parkleuchten im Grugapark Essen: So teuer sind die Tickets!