Kirmes in Düsseldorf 2022: Rheinkirmes, Fühlingskirmes und Schützenfest – alle Termine

Der Geruch von süßem Popcorn, gemischt mit einem Hauch von Zuckerwatte und dem Aroma gebrannter Mandeln, liegt in der Luft: Es ist wieder Kirmes! Nach langer Corona-Abstinenz können immer mehr Volksfeste in diesem Jahr endlich wieder stattfinden. Welche Termin-Highlights euch in Düsseldorf erwarten, erfahrt ihr hier.

Nach Oster– und Frühlingskirmes erwartet euch das Highlight des Jahres im Juli: Die Größte Kirmes am Rhein, offiziell auch als „Rheinkirmes“ bekannt, zog vor der langen Corona-Pause jährlich mehrere Millionen Menschen auf die Rheinwiese zwischen Oberkasseler- und Rheinkniebrücke. 2022 gibt es jetzt das Comeback: Vom 15. bis 24. Juli findet die Rheinkirmes wieder statt!

2019 erstmals stattgefunden und als „kleiner Bruder“ der Frühlingskirmes entworfen: Die Herbstkirmes am Tonhallenufer dauerte nur vier Tage, könnte sich in diesem Jahr aufgrund der hohen Nachfrage aber wiederholen. Nebenbei erwarten euch von Mai bis September jede Menge Schützen- und Stadtteilfeste in Düsseldorf. Auch hier lässt sich das ein oder andere Fahrgeschäft blicken – beispielsweise beim Schützenfest Düsseldorf-Oberkassel vom 26. bis zum 29. Mai.

Im Folgenden zeigen wir euch die kommenden Kirmes-Termine in Düsseldorf auf einen Blick:

Schützenfest Düsseldorf-Oberkassel

Vom 26. bis zum 29. Mai macht es sich das Schützenfest Düsseldorf-Oberkassel wieder bequem auf der großen Rheinwiese und erprobt den Boden schon einmal in weiser Voraussicht für die wenig später folgende Rheinkirmes im Juli. In der Stadt heißt es auch gerne mal „die kleine Rheinkirmes“, denn auch hier locken einige kleine Attraktionen vor allem Eltern und ihre Kinder an. Was natürlich auf keinen Fall fehlen darf, ist das große Festzelt.

Rheinkirmes / Größte Kirmes am Rhein 2022 in Düsseldorf

Die Rheinkirmes wird nach zwei Jahren Corona-Pause vom 15. Juli bis zum 24. Juli 2022 einen Platz auf den Rheinwiesen in Düsseldorf Oberkassel finden. Das verkündete der Sankt-Sebastianus-Schützenverein am 29. April offiziell.

Die Rheinkirmes zu den größten Volksfesten in Deutschland und lässt die Besucherzahlen der Oster- und Frühlingskirmes schnell verblassen: Rund vier Millionen Besucher kamen vor der Pandemie jährlich zur Rheinkirmes, um sich dort auf großen Attraktionen wie der Wildwasser- und Achterbahn zu vergnügen, eine Runde auf dem Riesenrad zu drehen oder in den unzähligen Partyzelten bis in die Nacht zu feiern.

Öffnungszeiten (aus der Zeit vor Corona): täglich ab 14 Uhr, samstags ab 13, sonntags ab 11 Uhr

täglich ab 14 Uhr, samstags ab 13, sonntags ab 11 Uhr Laufzeit: Freitag, 15. Juli bis zum Sonntag, 24. Juli 2022

Freitag, 15. Juli bis zum Sonntag, 24. Juli 2022 Besucher: ca. 4 Millionen Menschen vergnügen sich auf der Rheinkirmes.

ca. 4 Millionen Menschen vergnügen sich auf der Rheinkirmes. Attraktionen (üblicherweise vor Ort): Wildwasserbahn, große Achterbahn, Indoor-Achterbahn, Freifallturm, Riesenschaukel, großes Kettenkarussell, Wilde Maus, Riesenrad, Autoscooter, Grusel- und/oder Action-Haus, Spiegellabyrinth, Geisterbahn

Herbstkirmes in Düsseldorf

Als „kleiner Bruder“ der Frühlingskirmes am Tonhallenufer feierte die Herbstkirmes im Oktober 2019 ihre Premiere. Abseits der kürzeren Laufzeit ist die Kirmes aber praktisch identisch aufgebaut. Ob es 2022 eine Herbstkirmes in Düsseldorf geben wird, ist noch nicht bestätigt.

Öffnungszeiten (nicht aktuell, Zeiten vor Corona): täglich ab 15 Uhr, am Wochenende und 1. Mai bereits ab 13 Uhr

täglich ab 15 Uhr, am Wochenende und 1. Mai bereits ab 13 Uhr Laufzeit: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Über 40 Aussteller

Archiv:

Mit der Osterkirmes am Staufenplatz startete die neue Saison für die Aussteller traditionell bereits im April. Nur wenige Tage nach Abbau dürfen viele Schausteller gleich wieder aufbauen: Anfang Mai folgt die Frühlingskirmes am Tonhallenufer.

Frühlingskirmes in Düsseldorf

Kirmes-Action auf der „anderen“ Rheinseite: Im Mai baut das muntere Kirmesvolk seine Attraktionen direkt am Tonhallenufer auf und lockt damit tausende Menschen an den Rhein. Auch auf der Frühlingskirmes findet ihr ein Riesenrad und jede Menge spannende Attraktionen. Zuletzt waren zum Beispiel eine Riesenschaukel und eine kleine Achterbahn mit dabei.

Wer danach noch etwas trinken gehen will, für den ist die Altstadt nur einen kurzen Fußlauf entfernt – praktisch!

Öffnungszeiten täglich ab 15 Uhr bis 22 Uhr, am Wochenende bereits ab 13 Uhr

täglich ab 15 Uhr bis 22 Uhr, am Wochenende bereits ab 13 Uhr Laufzeit von Freitag, 29. April bis zum Sonntag, 8. Mai (neun Tage)

von Freitag, 29. April bis zum Sonntag, 8. Mai (neun Tage) Über 40 Aussteller

Besucher: ca. 40.000 Leute besuchen die Frühlingskirmes am Tonhallenufer.

