Promi-Hotels in Düsseldorf: Hier übernachten die Superstars und VIPs

Lady Gaga, Harry Styles, Jennifer Lopez, Madonna oder auch Mick Jagger haben allesamt eines gemeinsam – sie alle waren schonmal in Düsseldorf. Doch irgendwo müssen die Stars ja auch übernachten. Glücklicherweise bietet die Stadt mehr als genug Hotels, die mit Luxus und Komfort so manche internationale Stars und Sternchen bereits beherbergt haben. In welchen Hotels checken die Promis ein?

Hotel Breidenbacher Hof in Düsseldorf: Diese Stars kommen regelmäßig zum übernachten

Das 5-Sterne-Luxushotel Breidenbacher Hof unweit der Kö beherbergte schon Stars wie Paul McCartney, die Rolling Stones oder Jennifer Lopez. Kein Wunder, denn das Hotel belegte 2021 Platz 3 der besten Hotels Deutschlands. Sängerin Pink kochte sogar einmal in der Hotel-Küche höchstpersönlich mit. Udo-Lindenberg verbindet eine besondere Beziehung mit dem Nobel-Hotel: als Jugendlicher arbeitete er hier als Liftboy. Superstar Lady Gaga soll hier zum Start ihrer „The Chromatica Ball“-Welttournee zuletzt im Juli 2022 genächtigt haben. Sie sorgte sogar prompt für ein Chaos vor dem Hoteleingang, da hunderte Fans die Kö belagerten. Auch Mick Jagger weilte zu seinem 79. Geburtstag erst letztlich im Juli 2022 im Düsseldorfer Hotel Breidenbacher Hof. Dort wurde ihm ein kurioses Ständchen geboten.

>> Blaskapelle im Hotel – so feiert Mick Jagger seinen Geburtstag in Düsseldorf <<



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mick Jagger (@mickjagger)

Übernachten diese Stars wirklich im Hyatt am Medienhafen?

Aber auch das Hyatt Regency am Düsseldorfer Medienhafen bietet die geforderte Privatsphäre der Stars. Besonderen Promi-Alarm gab es 2017 im Rahmen der „Germany’s next Topmodel“ Final-Show in Oberhausen, wofür Supermodel Naomi Campbell, Sängerin Beth Ditto und James Blunt sowie DJ Robin Schulz in dem Hotel nächtigten. Sie sollen in den luxuriösesten Suiten des Edel-Hauses eingecheckt haben. Die bis zu 150 Quadratmetergroßen Suiten mit Panoramablick über die Stadt sind für 2300 Euro die Nacht zu haben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hyatt Regency Düsseldorf (@hyattregencydusseldorf)

Hotel Kö59 (früher Interconti) in Düsseldorf: Schon Justin Bieber war hier!

Luxusverwöhnte Stars schätzen die unmittelbare Nähe zu den Luxus-Boutiquen der Kö. Im ehemaligen InterContinental in Düsseldorf residierten bereits Teenie-Star Justin Bieber, Weltstar Madonna und Rod Stewart. Aber auch Gitarren- und Blues-Legende Eric Clapton und die Rolling Stones haben bereits Suiten des Hotels auf der Kö bewohnt. Verständlich, dass das Hotel die Stars förmlich anzieht: das Hotel bietet modernen Luxus auf 287 Zimmern und Suiten sowie ein eigenes Gourmet Hotel Restaurant „Kö59“ by Björn Freitag.

Das frühere Interconti wechselte 2011 seinen Pächter und heißt seither Kö59.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hotel Kö59 (@hotelkoe59)

Steigenberger in Düsseldorf: Diese Stars waren schon hier

Das Steigenberger Hotel in Düsseldorf gehört mittlerweile zu einer der Top-Adressen für deutsche Promis und VIPs der Welt. Im Rahmen der Bambi Verleihung vor einigen Jahren waren beispielsweise 800 Gäste auf der Verleihung geladen – viele darunter nächtigten hierfür im Steigenberger Hotel. Darunter „Wer weiß denn sowas?„-Moderator Kai Pflaume oder Fernsehmoderator Johannes B. Kerner. Auch Hollywood-Star Salma Hayek ließ sich am ausgerollten roten Teppich vor dem Hotel blicken. Spätestens, als die britische Boygroup „One Direction“ auftauchte, waren alle Dämme gebrochen. Wer wohl noch alles in dem Hotel einchecken wird?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Steigenberger Icon Parkhotel Düsseldorf (@steigenberger_parkhotel)

Living Hotel De Medici in Düsseldorf: Beliebt bei den Stars?

Aber auch das erst 2015 eröffnete Luxushotel De Medici an der Mühlenstraße ist beliebt bei den deutschen und internationalen Stars: im hoteleigenen Hofkonzert in Zeiten der Pandemie sang hier Frida Gold persönlich. Auch DJ Alle Farben legte im Rahmen des zweiten „Courtyard Concert“ 2020 seine neuesten Hits auf. Internationale Star-Luft brachte der britische Musiker Sting mit ins Hotel: er nächtigte hier im Sommer 2019 im Rahmen seiner Europatour.

>> Sting in Köln: Anfahrt, Zeitplan und alle Infos zum Konzert – wie teuer sind die Tickets? <<

MTV Music Awards 2022 in Düsseldorf: Wo übernachten die Stars während der MTV Music Week?

Besonders während der MTV Music Week in Düsseldorf ist ein großes Star-Aufkommen in den Hotels der Stadt zu erwarten. Im Rahmen der MTV Music Awards ist es also gut möglich, dass geladenen Superstar-Gäste wie Rita Ora, Taylor Swift, Harry Styles, David Guetta und Co. in Luxus-Hotels wie diesen nächtigen werden. Harry Styles wird übrigens 2023 im Rahmen seines Konzertes nochmal nach Düsseldorf kommen!

>> Taylor Swift, Harry Styles, Kontra K und mehr – die Nominierten der MTV Europe Music Awards in Düsseldorf <<

Taylor Swift ist nominiert für das beste Video, als beste Künstlerin, bester Pop-Act, das beste "Longform Video" und die "größten Fans". Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa Harry Styles ist nominiert für den besten Song, das beste Video, als bester Künstler, bester Live-Act, Pop-Act und für die größten Fans. Foto: Evan Agostini/Invision7ap/dpa Die spanische Sängerin Rosalia ist nominiert für den besten Song, als beste Künstlerin, als bester Latin-Act, das beste "Longform Video" und "Best Local Act". Foto: Álex Zea/EUROPA PRESS/dpa Nicki Minaj ist nominiert für den besten Song, das beste Video, als beste Künstlerin, als bester Hip Hop-Act und für die "größten Fans". Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa Beyoncé ist nominiert als beste Künstlerin. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa Twenty One Pilots sind nominiert als bester Alternative-Act und für den besten Auftritt im Metaverse (Roblox). Foto: Charles Sykes/Invision via AP/dpa Der kanadische Rapper The Weeknd ist nominiert als bester Live-Act. Foto: Ashley Landis/AP/dpa Priya Ragu ist nominiert als bester Schweizer Act. Foto: MTV Patent Ochsner sind nominiert als bester Schweizer Act. Foto: MTV Nina Chuba ist nominiert als bester Deutscher Act. Foto: MTV / RicoZartner Marius Bear ist nominiert als bester Schweizer Act. Foto: MTV Loredana ist nominiert als bester Schweizer Act. Foto: MTV Lizzo ist nominiert für den besten Song, als bester Pop-Act und in der Kategorie "Video For Good". Foto: Mark Terrill/Invision via AP/dpa Leony ist nominiert als bester Deutscher Act. Foto: MTV / Viktor Schanz Lady Gaga ist nominiert als bester Live-Act und für die "größten Fans". Foto: Matt Sayles/Invision/AP/dpa Kontra K ist nominiert als bester Deutscher Act. Foto: MTV / niculai_constantinescu Kendrick Lamar ist nominiert für das beste Video, als bester Live- und Hip Hop-Act, sowie in der Kategorie "Video For Good" (The Heart Part 5). Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa Justin Bieber ist nominiert für den besten Auftritt im Metaverse. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa Jack Harlow ist nominiert für den besten Song und als bester Hip Hop Act. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa Die Giant Rooks sind nominiert als bester Deutscher Act. Foto: MTV / Moritz Kind Faber ist nominiert als bester Schweizer Act. Foto: MTV Ed Sheeran ist nominiert als bester Live-Act, Pop-Act und in der Kategorie "Video For Good". Foto: Ian West/PA Wire/dpa Doja Cat ist nominiert für das beste Video, die beste Collab und als bester Pop-Act. Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa Coldplay ist nominiert als beste Live-Band. Foto: Suzan Moore/PA Wire/dpa Charli XCX ist nominiert für den besten Auftritt im Metaverse (Roblox). Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa Die südkoreanische K-Pop-Band BTS ist nominiert als beste K-Pop-Band, für die "größten Fans" und den besten Auftritt im Metaverse. Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa Die K-Pop-Band Blackpink ist nominiert für das beste Video, als beste K-Pop-Band, für die "größten Fans" und den besten Auftritt im Metaverse. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa Die deutsche Rapperin Badmómzjay ist nominiert als bester Deutscher Act. Foto: MTV / PhilippGladsome Latin-Star "Bad Bunny" ist nominiert für den besten Song, beste Collab und als bester Latin Act. Foto: Chris Pizzello/Invision via AP/dpa Adele, Sängerin aus Großbritannien, ist nominiert als beste Künstlerin. Foto: Ian West/PA Wire/dpa

Übrigens: Viele VIPs übernachten auch gerne in den Kölner Hotels, so zum Beispiel Madonna bei ihren letzten Konzerten in Köln 2015. Hierfür checkte sie im Fünf-Sterne-Superior Hotel Excelsior Ernst in Köln ein. Im Hyatt Regency mit Blick auf den Kölner Dom und die Lanxess Arena nächtigte bereits Britney Spears während ihrer Europa-Tournee 2011 gemeinsam mit ihrer Familie und Crew.