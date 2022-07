Düsseldorf

Weltpremiere der Stadion-Tournee: Lady Gaga am 17. Juli in Düsseldorf – alle Infos

15. Juli 2022

Lady Gaga kommt nach Düsseldorf: Am 17. Juli startet ihre Welt-Tournee "The Chromatica Ball" in der Merkur Spiel-Arena. Es ist der einzige Auftritt der zwölfmaligen Grammy-Gewinnerin in Deutschland. Hier bekommt ihr alle Infos zum Konzert und erfahrt auch, ob es noch Tickets gibt.