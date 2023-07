The Weeknd gibt Konzert der Superlative in Düsseldorf – so viele Zuschauer waren vor Ort

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Abel Tesfaye (@theweeknd)

The Weeknd (32) alias Abel Tesfaye kam im Rahmen seiner Welt-Tournee am 4. Juli nach Düsseldorf. Die Tournee feiert sein Album „After Hours“ aus dem Jahr 2020 mit der Hit-Single „Blinding Lights“ sowie sein Album „Dawn FM“, das im Januar 2022 veröffentlicht wurde. Alle Infos zum Konzert.

Konzert: Wie viele Zuschauer waren bei The Weeknd in Düsseldorf dabei?

Ungefähr 50.000 Zuschauer fasst die Merkur Spiel-Arena bei ausverkauften Konzerten und Stehplätzen. Da nur noch wenige Tickets zum Konzert von The Weeknd verfügbar waren, ist damit zu rechnen, dass ungefähr so viele XOs, wie die Fans genannt werden, vor Ort waren.

Ein derartiges Bühnenbild hat die Arena wohl noch kaum gesehen: Der ganz in Weiß gekleidete Sänger verwandelte die Bühne für zwei Stunden in eine Großstadtsilhouette und einem Steg, der bis ans Ende des Innenraumes reichte. Auf halber Strecke ragte eine meterhohe silberfarbene Statue, um der sich gelegentlich weißkostümierte Tänzer rankten. Am Ende des Stegs befand sich eine zweite, kleinere Bühne. Darüber hing ein gigantischer dreidimensionaler Mond, der zum Greifen nah wirkte.

Wann kam „The Weeknd“ nach Düsseldorf?

The Weeknd kam am Dienstag (4. Juli 2023) nach Düsseldorf. Um punkt 21 Uhr trat der Künstler auf die Bühne und sorgte für knapp zwei Stunden Show-Wahsninn. Zuletzt kam er 2016 nach Deutschland. Erst trat der Sänger noch mit glänzender Maske auf, nach circa einer Stunde nahm er sie ab und erntete einen Applaus, der kaum aufhören wollte.

Als Abel Tesfaye dann doch noch zu Worte kam, musste er grinsen: „Ihr seid das lauteste Publikum meiner ganzen Tour!“, und singt seinen Zuschauern wortwörtlich ein Lobeslied. Der Masse gefällt’s.

„The Weeknd“ in Düsseldorf: Wo fand das Konzert statt?

Das Konzert des Kanadischen Künstlers fand in der Merkur Spiel-Arena statt. Auch Superstars wie Depeche Mode und Harry Styles traten hier nur wenige Wochen zuvor auf. Dabei ist die Arena eigentlich das Zuhause des Fußballvereins Fortuna Düsseldorf.

Adresse: Arena-Straße 1, 40474 Düsseldorf

Konzert von The Weeknd in Düsseldorf: So kamt ihr noch an ein Ticket

Erste Tickets gab es seit Dezember 2022 im offiziellen Presale. Der allgemeine Vorverkaufsstart startete am Freitag, 2. Dezember 2022. Zum Konzertbeginn waren nur noch wenige Tickets ab 150 Euro verfügbar. Mit etwas Glück erhielt ihr außerdem ein Ticket im Resale.

The Weeknd in Düsseldorf: Diese Vorbands sind auf der Tournee mit dabei

Kaytranada und Mike Dean werden The Weeknd bei allen Auftritten in Europa begleiten. Der Sänger will bei der Tournee Spenden für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) sammeln. Von jedem verkauften Ticket soll ein Euro an das Programm gehen, dessen Ehren-Botschafter der Sänger ist.

Wann war Einlass, Start und Beginn vom The Weeknd-Konzert in Düsseldorf?

Einlass: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Start Mike Dean: 18.40 Uhr

18.40 Uhr Start Kaytranada 19.25 Uhr

19.25 Uhr Auftritt The Weeknd: ca. 21 Uhr

Setlist von The Weeknd-Konzert in Düsseldorf

Innerhalb zwei Stunden trillerte der RnB-Sänger über 30 Songs, darunter auch seinen weltbekannten Hit „Blinding Lights“.

Dawn FM Take My Breath Sacrifice (Swedish House Mafia Remix) How Do I Make You Love Me? Can’t Feel My Face Lost in the Fire (Gesaffelstein & The Weeknd Cover) Hurricane (Kanye West Cover) The Hills Kiss Land Often Crew Love (Drake Cover) Starboy House of Balloons Heartless Low Life (Future Cover) Reminder Party Monster Faith After Hours Out of Time I Feel It Coming Die for You Is There Someone Else? I Was Never There Wicked Games (Synth Remix) Call Out My Name The Morning Save Your Tears Less Than Zero Blinding Lights Tears in the Rain (Outro) Creepin‘ (Metro Boomin Cover) Popular (The Weeknd, Playboi Carti und Madonna Cover) In Your Eyes Moth to a Flame

The Weeknd in Deutschland: Die Tourdaten 2023

2. Juli 2023, Hamburg (Volksparkstadion)

4. Juli 2023, Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena)

14. Juli 2023, Frankfurt (Deutsche Bank Park)

4. August, München (Olympiastadion)

„The Weekend“ in der Merkur Spiel Arena: Anfahrt, Parken

Am schnellsten erreicht ihr das Stadion über die A44 (Ausfahrt Messe/Arena). Die Parkplätze P1 und P2 sind gleich nach der Ausfahrt ausgeschildert. VIP-Ticket-Inhaber steuern am besten gleich P7 an. Auf dem Gelände stehen rund 20.000 Parkplätze zur Verfügung.

Mit der Linie U78 erreicht ihr die Merkur Spiel-Arena über die Haltestelle „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord“. Nach den Veranstaltungen fahren die Züge der Rheinbahn mit erhöhter Taktung von der Haltestelle ab. Die Fahrtzeit zwischen Düsseldorf-Hauptbahnhof und der Merkur Spiel-Arena beträgt ca. 15 Minuten.

Wichtig: Bei vielen Veranstaltungen gilt euer Ticket auch als Fahrschein im VRR-Gebiet im ÖPNV und der DB, 2. Klasse. Das entsprechende Logo ist auf den Tickets vermerkt.

Adresse für das Navi: Arena-Straße 1, 40474 Düsseldorf

Abel Tesfaye: Wieso ändert The Weeknd seinen Namen?

Der kanadische Sänger, der bürgerlich eigentlich Abel Makkonen Tesfaye heißt, wurde am 16. Februar 1990 in Toronto geboren und kann schon auf so einiges in seiner Karriere zurückblicken. Er ist bekannt durch Hits wie „Blinding Lights“, der sogar lange als erfolgreichster Song aller Zeiten galt. Spätestens seit „The Weeknds“ Auftritt in der Super Bowl Halftime im Jahre 2021 mit Hits aus seinem Album „After Hours“ wurde klar: Die Shows des US-amerikanischen Megastars gehört auf die Bühne!

Auf seinen Social-Kanälen wechselte Abel im Mai zu seinem Geburtsnamen. In einem Interview mit dem Magazin „W„ verrät der Sänger, dass er sich gerade auf einem „kathartischen Weg“ befinde: „Ich werde weiterhin Musik machen. Vielleicht als Abel, vielleicht als The Weeknd. Aber ich will The Weeknd immer noch töten. Und das werde ich auch. Irgendwann. Ich versuche definitiv, diese Haut abzulegen und neu geboren zu werden.“

Übrigens: Das „e“ bei „The Weeknd“ fehlt aus dem einzigen Grund, da bereits eine Band namens „The Weekend“ existiert.

