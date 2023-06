„Es lohnt sich“: Diese Fans campen für Harry Styles in Düsseldorf vor der Konzert-Location

Der britische Weltstar Harry Styles ist in Düsseldorf und tritt im Rahmen seiner „Love On Tour“ gleich zwei Mal in der Merkur Spiel-Arena auf. Alles, was ihr zum Konzert am Mittwoch (28. Juni) wissen müsst, erfahrt ihr hier. Hardcore-Fans wollen ihn dabei natürlich aus nächster Nähe betrachten. Einige von richteten daher schon Tage vor Konzertbeginn ihr Quartier auf dem Stadiongelände ein. Manche brachten dafür sogar Zelt und Schlafsack mit.

Doch was verleitet Fans dazu, stunden-, im Extremfall sogar tagelang im Freien auf ihr Pop-Idol zu warten? Und was passiert am Ende mit der Campingausrüstung? Tonight News hat am Dienstag (27. Juni) vor dem Start des ersten Konzerts mit Anhängern des ehemaligen One Direction-Mitglieds gesprochen.

Harry Styles in Düsseldorf: Wenn’s drauf ankommt wird unter freiem Himmel geschlafen

In Campingstühlen und eingekuschelt mit in einer Decke haben es sich Trish (21) und ihre Freundin Valentina (22) gemütlich gemacht. Um Harry Styles am Mittwochabend zu sehen, sind die Mädchen extra aus Trier nach Düsseldorf gereist. „Heute morgen um sechs sind wir angekommen“, erzählt Trish im Gespräch mit Tonight News.

Neben Stühlen haben die beiden Harry-Fans auch noch Schlafsäcke im Gepäck, in welchen sie die Nacht verbringen wollen. Zur Sicherheit haben sich die jungen Frauen dennoch ein Zimmer in der Nähe der Merkur Spiel-Arena gemietet. Nicht der schlechteste Gedanke: Das Wetter am Dienstag lud mit grauen Wolken und frischen Außentemperaturen nicht gerade zum Schlafen unter freiem Himmel ein.

Doch warum nimmt man solche Strapazen für einen Konzertbesuch auf sich, fragen wir die jungen Frauen. „Um möglichst weit vorne zu stehen und um Harry möglichst gut sehen zu können“, antwortet Trish – und fängt dabei an zu lachen. „Wir sind schon Fans, seitdem er bei One Direction war.“ An dem Künstler bewundere sie vor allem seine Coolness und seine Musik. Was sie bis zum Konzert am Mittwochabend machen? „Essen“, sagen die beiden kichernd und verspeisen dabei den Inhalt ihrer selbst mitgebrachten Lunchboxen.

Harry Styles‘ Fans haben in Düsseldorf Zelt und Schlafsack im Gepäck

Manche Fans gehen sogar noch einen Schritt weiter: Statt Stühle und ein Hotelzimmer in der Nähe der Merkur Spiel-Arena, haben einige Anhänger sogar Zelte auf dem Stadiongelände aufgeschlagen. Zu ihnen gehören auch Finja und Amelie. Die Teenager aus dem Landkreis Cloppenburg haben ihr Lager bereits am Montag um 17 Uhr aufgeschlagen und campieren seitdem am Spielort. Für den Dienstag haben sie spontan noch Sitzplatzkarten bekommen, am Mittwoch können die beiden hingegen mit zahlreichen anderen kreischenden Fans im Stehbereich ihr Idol bewundern.

Auch die beiden 16-Jährigen erhoffen sich durch ihre frühe Anreise und dem Schlafen im Zelt „ziemlich weit vorne zu stehen“ und „eine gute Sicht“ während des Konzerts zu ergattern, erklärt uns Finja. Für sie ist es das erste Mal, dass sie bei einem Harry Styles-Konzert einen Stehplatz hat. „Man sollte es schon mal erlebt haben, so nah dran zu sein“, sagt sie. „Natürlich muss man dafür vieles auf sich nehmen“, führt sie fort. „Aber ich denke, es lohnt sich schon.“

Bereist im vergangenen Jahr haben die 16-Jährigen aus Cloppenburg eine Nacht im Hamburger Volkspark verbracht, um dem Sänger so nahe wie möglich zu kommen. „Das hat sehr viel Spaß gemacht“, erinnert sich Amelie. Schon seit mehreren Jahren ist sie großer One Direction-Fan und mag Harry Styles‘ Solo-Musik besonders wegen ihrer Vielseitigkeit.

„Wir haben auch viele neue Leute getroffen“, erzählt Amelie über das Wildcampen in Hamburg. Teilweise habe sie dieselben Personen auch vor der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf wiedererkannt. „Es war einfach cool, einen Tag vorher da zu sein mit den ganzen Leuten, die auch so engagiert sind, vorne stehen zu wollen. Das ist ja das Ziel dahinter: Dass man vorne steht, den Künstler von nahem sieht und vielleicht auch eine Interaktion mit ihm bekommt.“

Studentin reist extra aus den Niederlanden zu Harry Styles‘ Konzert nach Düsseldorf

Die US-amerikanische Austauschstudentin Julia ist derweil sogar extra aus dem niederländischen Maastricht nach Düsseldorf gereist, um bei Harry Styles‘ Konzert so nah wie möglich dabei sein zu können. Obwohl sich die 21-Jährige zusammen mit einer Freundin ein Unterkunft in der Nähe der Konzert-Arena gemietet hat, hat auch sie Decken im Gepäck, sollte sie sich spontan dazu entscheiden, über Nacht auf dem Gelände zu bleiben. Seit neun Uhr morgens wartet sie mit den anderen Fans auf den Beginn der Show. „Jedes Konzert ist anders“, erzählt sie Tonight News, „man weiß nie, wie lang die Schlange mit Campern ist und ob man [im Freien] übernachten muss.“

„Eine solche Atmosphäre wie auf dem Konzert bekomme ich nirgendwo anders“, erklärt uns Julia auf die Frage, warum sie das Konzert in Düsseldorf besucht. „Es macht Riesen-Spaß und alle sind total offen und freundlich.“ Julia will die „Love On Tour“-Shows noch so lange wie möglich genießen, denn: „Es ist das Ende der Tour, wir wissen nicht, wann er [Harry Styles] wieder zurück ist“, sagt Julia.

Was passiert mit den Zelten nach Harry Styles‘ Konzert in Düsseldorf?

Schon bevor man den Parkplatz der Merkur Spiel-Arena erreicht, fällt eine Sache negativ auf: der viele Abfall. Achtlos weggeworfene Verpackungen und zahlreiche bunte Federn, welche vermutlich von den Federboas einiger Konzert-Outfits stammen, liegen rund um den Spielort verteilt auf dem Boden. Besonders viel Müll findet sich jedoch in der Nähe des inoffiziellen Fan-Camps. Hier haben einige Personen Stühle, Luftmatratzen und zum Teil sogar ganze Zelte einfach in den Büschen zurückgelassen. Mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz, welche gerade in Harry Styles‘ junger Zielgruppe eine große Rolle spielen, hat dies nichts zu tun.

Auch Julia ist dieser Umstand aufgefallen. Sie findet es „schrecklich“, dass Leute ihr Zeug einfach liegen lassen. Der Campingstuhl, auf dem sie sitzt, stammt sogar aus dem zurückgelassenen Müll anderer Fans. Ihre Sachen werde sie vor Beginn des Konzerts wieder mitnehmen und in ihrer angemieteten Unterkunft lagern, wie sie erklärt.

„Wir räumen das alles weg“, sagen auch Isabella (17) und Kati (16). Die Freundinnen sind aus der Nähe von Köln mit Zelt und Luftmatratze nach Düsseldorf gereist, um bei Harry Styles‘ Konzert ganz vorne stehen zu können. Die beiden versichern, dass sie nach der Show von ihren Eltern abgeholt und ihre Ausrüstung wieder mitnehmen werden.