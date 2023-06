Harry Styles startet heute zweites Konzert in Düsseldorf – Alles, was Fans wissen müssen

Die NRW-Landeshauptstadt am Rhein darf sich freuen: Aufgrund der hohen Nachfrage kommt Superstar Harry Styles mit seiner „Love On Tour“ nach Düsseldorf – und das gleich an zwei Tagen, am 27. und 28. Juni 2023. Weitere Zusatzshows in Deutschland finden nur noch in München (bereits im Mai) und Frankfurt am Main (Juli) statt.

Konzert von Harry Styles in Düsseldorf: Einlass, Zeitplan und Vorband

Harry Styles kommt am 27. und 28. Juni 2023 nach Düsseldorf – also mitten in der Woche am Dienstag und am Mittwoch. Das Konzert und die Zusatzshow starten jeweils gegen 19.45 Uhr mit der britischen Vorband Wet Leg. Das Duo wird den Fans mit Indie-Rock-Hits einheizen.

Einlass: ca. 17 Uhr

ca. 17 Uhr Auftritt Wet Leg: ca. 19.45 Uhr



ca. 19.45 Uhr Beginn Harry Styles: 21 Uhr

21 Uhr Ende des Auftritts: zwischen 22.30 und 22.45 Uhr

Harry Styles in Düsseldorf: Wie viele Zuschauer waren gestern beim Konzert dabei?

Da das Konzert am Dienstag (27. Juni) ausverkauft war, ist damit zu rechnen, dass zwischen 43 und 45.000 Zuschauer „Harry’s House“ in der Düsseldorfer Arena heimgesucht haben. Da das Konzert am Mittwoch nicht ganz ausverkauft ist, sind an diesem Tag etwas weniger Menschen vor Ort. Insgesamt zählt die Arena an beiden Konzerttagen so bis zu 90.000 Zuschauer.

Harry Styles auf Tour in Düsseldorf: Wo findet heute das Konzert statt?

Das Konzert des britischen Sängers und Songwriters wird in der Merkur Spiel-Arena stattfinden. Kurz vor dem Auftritt von Harry Styles haben sich im Juni 2023 auch Depeche Mode und Bruce Springsteen & The E Street Band für einen Auftritt in der Merkur Spiel-Arena angemeldet. Wenige Tage später betritt dann noch The Weeknd die Bühne am 4. Juli. Ein prall gefüllter Superstar-Sommer in Düsseldorf.

Neben den großen Konzerten dient die Arena eigentlich als Zuhause des Fußballvereins Fortuna Düsseldorf.

Ausverkauft: Gibt es noch Tickets für Harry Styles am Mittwoch in Düsseldorf?

Die Tickets für Harry Styles starteten bei 74 Euro (Sitzplatz, Kategorie 9) und endeten bei 389 Euro.

Verfügbare Tickets am Mittwoch:

Gangplatz: zwischen 83 und 179 Euro

Fans warten vor dem Breidenbacher Hof: Wo übernachtet Harry Styles in Düsseldorf?

Die Stadt Düsseldorf kann ihre prominenten Gäste mit so einigen Luxus-Hotels bewirten. So logierte zuletzt erst US-Star Megan Fox in der Altstadt, in der Woche darauf Bruce Springsteen für sein Konzert. Am Dienstag (27. Juni) und Mittwoch (28. Juni) rückt mit Harry Styles schon der nächste Weltstar in die NRW-Hauptstadt an.

Und wie es sich für wahre Fans gehört, besuchen diese nicht nur sein Konzert, sondern versuchen ihr Idol an seiner Unterkunft anzutreffen, in der Harry angeblich nächtigen soll. Vor dem Breidenbacher Hof nahe der Kö tummelten sich vor Konzertbeginn hunderte von Fans, größtenteils jung und weiblich. Doch trotz stundenlangem Ausharren gab es keine Spur des ehemaligen One Direction-Mitglieds.

Ob die Pop-Ikone hier wirklich genächtigt haben soll, ist unklar. Allerdings soll der Sänger das Hotel tatsächlich vor dem Konzert am Dienstag (27. Juni) durch einen gesonderten Ausgang verlassen haben, so nach Informationen der dort anwesenden Security.

Doch die Gerüchteküche brodelt weiter: Wir haben die Promihotels aller Berühmtheiten, die nach Düsseldorf reisen, aufgelistet, in denen auch Mister Styles einchecken könnte.

Harry Styles‘ „Love on Tour“ 2023: Programm und Setlist

Harry Styles hat sich als einer der wichtigsten und einflussreichsten Musiker etabliert. Die rekordverdächtige Nummer-eins-Single „As It Was“ veröffentlichte er als ersten Vorgeschmack auf sein drittes Album „Harry’s House“, das von Kritikern weltweit gelobt wurde. Sein selbstbetiteltes Debüt-Soloalbum (2017) war eines der zehn meistverkauften Alben des Jahres und erzielte die erfolgreichste erste Verkaufswoche eines männlichen Künstlers.

Sein zweites Album „Fine Line“ (2019) erreichte bei seiner Veröffentlichung die Spitze der Billboard 200 und war damit Harrys zweites Nummer-eins-Album in den USA. Er schrieb Chartgeschichte, indem er die erfolgreichste Verkaufswoche eines männlichen Solokünstlers seit der Datenerfassung in Großbritannien erzielte.

Beim ersten seiner zwei Konzerte in Düsseldorf präsentierte er die meisten seiner Hits in Liveversionen. Die Setlist am zweiten Konzerttag in der Merkur Spiel-Arena dürfte wahrscheinlich wie folgt aussehen:

Daydreaming Golden Adore You Keep Driving Daylight She Matilda Satellite Late Night Talking Cinema Music for a Sushi Restaurant Treat People With Kindness What Makes You Beautiful (One Direction-Song) Grapejuice Watermelon Sugar Fine Line Sign of the Times As It Was Kiwi

Harry Styles: Für seine Fans unterbricht der Sänger sogar sein Konzert

Aktuell tourt Harry Styles durch Europa. Bei einem Konzert vor dem Doppel-Termin in Düsseldorf kam es nun zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall. Denn der Sänger unterbrach sein Konzert für einen schwangeren Fan. Sian, wie die Dame aus dem Publikum hieß, musste dringend auf Toilette, wollte aber in keinem Fall das Konzert ihres Idols verpassen. „Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es wichtig ist, dass Sian auf die Toilette geht, nicht wahr?“ Nach der kurzen Pipi-Pause ging es dann auch schon direkt weiter.

Harry Styles in der Merkur Spiel Arena: Anfahrt, Parken

Am schnellsten erreicht ihr das Stadion über die A44 (Ausfahrt Messe/Arena). Die Parkplätze P1 und P2 sind gleich nach der Ausfahrt ausgeschildert. VIP-Ticket-Inhaber steuern am besten gleich P7 an. Auf dem Gelände stehen rund 20.000 Parkplätze zur Verfügung.

Mit der Linie U78 erreicht ihr die Merkur Spiel-Arena über die Haltestelle „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord“. Nach den Veranstaltungen fahren die Züge der Rheinbahn mit erhöhter Taktung von der Haltestelle ab. Die Fahrtzeit zwischen Düsseldorf-Hauptbahnhof und der Merkur Spiel-Arena beträgt ca. 15 Minuten.

Wichtig: Bei vielen Veranstaltungen gilt euer Ticket auch als Fahrschein im VRR-Gebiet im ÖPNV und der DB, 2. Klasse. Das entsprechende Logo ist auf den Tickets vermerkt.

Adresse für das Navi: Arena-Straße 1, 40474 Düsseldorf

Harry Styles „Love on Tour 2023“: weitere Termine in Deutschland

Neben dem Konzert in Düsseldorf ist Harry Styles 2023 noch in weiteren Städten in Deutschland unterwegs, um seine Fans glücklich zu machen. Dies sind alle weiteren Termine der „Love on Tour 2023“:

17. Mai 2023 – Harry Styles im Olympiastadion (München)

18. Mai 2023 – Harry Styles im Olympiastadion (München)

5. Juli 2023 – Harry Styles im Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

6. Juli 2023 – Harry Styles im Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

Und bevor ihr es versucht: auch bei den anderen Konzerten sind die Tickets bereits ausverkauft.