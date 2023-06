Bruce Springsteen kommt heute live nach Düsseldorf: Zeitplan und Einlass – gibt es noch Tickets?

Mit Bruce Springsteen kommt ein absoluter Superstar nach Düsseldorf. Der inzwischen 73 Jahre alte Musiker ist unter anderem Oscar-Preisträger und hat 20 Grammys in seiner Karriere gewonnen. Mit 21 Studioalben und mehr als 70 Millionen verkaufter Platten weltweit gehört er unbestritten in die Riege der absoluten Weltstars. Das erste Album erschien bereits im Jahr 1973, zuletzt erschien im vergangenen Jahr „Only The Strong Survive“, welches in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehrere Wochen auf Platz 1 der Charts stand.

Im Sommer kommt „The Boss“ dann in die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Den Spitznamen hat er übrigens bereits seit den 70er -Jahren, als er seine Bandmitglieder nach jedem Auftritt bar bezahlte. Es ist die erste Tour seit sechs Jahren, die der Musiker mit seiner E Street Band unternimmt.

Bruce Springsteen in Düsseldorf 2023: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert im Rahmen der „Springsteen & E Street Band 2023 Tour“ wird in der Merkur Spiel-Arena ausgetragen. Es ist die erste Tour nach sechs Jahren, die den US-Amerikaner wieder nach Europa führt. Neben Düsseldorf gibt es noch drei weitere Deutschland-Termine auf der Tour. So wird „The Boss“ auch in Hamburg, Hockenheim und München auftreten.

Wann tritt Bruce Springsteen 2023 in Düsseldorf auf?

Das Konzert in der Merkur Spiel-Arena findet am 21. Juni 2023 statt. Es ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass Bruce Springsteen mit seiner E Street Band wieder nach Deutschland kommt. Im Gepäck hat er sein neues Album „Only The Strong Survive“.

Bruce Springsteen in Düsseldorf 2023: Wie ist der Zeitplan – gibt es eine Vorband?

Der Einlass der Show von Bruce Springsteen & E Street Band in der Merkur Spiel-Arena am 21. Juni 2023 beginnt um 18 Uhr. Eine Vorband ist allerdings aktuell nicht geplant, sodass Bruce Springsteen bereits um 19 Uhr auf der Bühne stehen soll. Der geplante Ablauf sieht zusammengefasst wie folgt aus:

Einlass: 18 Uhr

18 Uhr Auftritt Bruce Springsteen: 19 Uhr

19 Uhr Dauer: ca. 2:15 Stunden

Bruce Springsteen in Düsseldorf 2023: Zusatzkontingent für Düsseldorf – gibt es noch Tickets?

Generell hat „The Boss“ in Deutschland eine große Fanbase. Bei lediglich vier Gigs in Deutschland waren die Karten sehr schnell vergriffen. Daher gab es nur noch Restkarten bzw. lange Wartelisten – bis jetzt! Denn kurz vorm großen Konzert in Düsseldorf, gibt der Tourveranstalter Live Nation bekannt, dass es nun doch größere Ticketkontingente für Düsseldorf und Wien gebe. Grund für die Zusatzkaten seien verbesserte Sichtlinien in den jeweiligen Locations. Tickets kosten zwischen 110 und 150 Euro.

Und: Aufgrund der immensen Nachfrage spielt Springsteen gleich am Tag nach seinem Auftritt in Düsseldorf ein Zusatzkonzert – allerdings nicht in NRW. Das Extrakonzert findet am 21. Juni am Hockenheimring in Baden-Württemberg statt. Der Ticketverkauf für jenes Konzert startete am 13. Juni. Karten gibt es allerdings auch hier nur noch in der Stehplatzkategorie für 132 Euro.

Bruce Springsteen in Düsseldorf: Setlist zum Konzert am 21. Juni 2023

Ganz genau vorhersagbar ist die Setlist vom Bruce Springsteen-Konzert in Düsseldorf nicht. Allerdings wurden an den beiden letzten Konzertterminen vor Düsseldorf in England und Belgien (16. und 18. Juni) folgende Reihung an Songs beobachtet:

No Surrender Ghosts Prove It All Night Letter to You The Promised Land Out in the Street Candy’s Room Kitty’s Back Nightshift (Commodores Cover) Mary’s Place The E Street Shuffle My Hometown The River (Tourdebüt) Last Man Standing (akustisch mit Barry Danielian und Trompete) Backstreets Because the Night (Patti Smith Group Cover) She’s the One Wrecking Ball The Rising Badlands Thunder Road Born in the U.S.A. Born to Run Bobby Jean Glory Days Dancing in the Dark Tenth Avenue Freeze-Out I’ll See You in My Dreams

Konzert in Düsseldorf: Wo übernachtet Bruce Springsteen in Düsseldorf?

Düsseldorf kann Prominente mit so einigen Luxus-Hotels bewirten. So logierte gerade erst Transformers-Legende Megan Fox in der Altstadt. Am Mittwoch rückt mit Bruce Springsteen schon der nächste Weltstar in die NRW-Hauptstadt an. Wo wird der Sänger schlafen? Im Steigenberger, im Breitenbacher Hof oder doch lieber modern im Medienhafen? Wir haben die Promihotels aller Berühmtheiten, die nach Düsseldorf reisen, aufgelistet. Wo genau „The Boss“ einchecken wird, ist noch nicht bekannt.

Bruce Springsteen in ausverkaufter Arena: Wie viele Zuschauer sind in Düsseldorf dabei?

Das Stadion bietet insgesamt für über 54.000 Zuschauer Plätze. Bei Konzerten, wo der Innenraum – wie in diesem Fall – mitbenutzt werden kann, passen sogar bis zu 66.000 Zuschauer in die Arena. So schnell, wie die Tickets bereits vergriffen waren, ist damit zu rechnen, dass die Merkur Spiel-Arena bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird. Demnach dürfen sich Bruce Springsteen und seine E Street Band auf ein ausverkauftes Haus freuen.

Bruce Springsteen in Düsseldorf 2023: Was können wir von der Show erwarten?

Wer Bruce Springsteen kennt und eventuell schon mal live gesehen hat, der weiß, dass man es hier mit einem absoluten Vollblutmusiker zu tun hat, der sich wie kaum ein anderer auf der Bühne pudelwohl fühlt. Die Konzert des „Boss“ dauern gerne auch schon mal drei oder auch vier Stunden. Daher können die Zuschauer auch in Düsseldorf mit einer langen und ausgiebigen Show rechnen. Der Fokus wird natürlich auf dem neuen Album liegen, doch der 73-Jährige hat so viele Hits in seinem Leben geschrieben, dass es sicher auch davon einige zu hören gibt.

Konzert von Bruce Springsteen 2023: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Merkur Spiel-Arena?

Wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Merkur Spiel-Arena fahren wollt, dann habt ihr gleich eine eigene Haltestelle für den Zielort vor dessen Türe. Mit der Linie U78 erreicht ihr die Arena bequem und einfach über die Haltestelle „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord“. Bei solchen Großveranstaltungen fahren auch Sonderzüge der Rheinbahn in entsprechender Taktung, um die vielen Menschen von der Arena ins Zentrum zu befördern. Von der Arena bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof beträgt die Fahrtzeit gerade mal ca. 15 Minuten.

Zudem gilt euer Ticket bei derlei Veranstaltungen gleichzeitig als Fahrschein im VRR-Gebiet. Zur Kontrolle sucht nach dem Logo auf dem Ticket. Dann habt ihr meist sogar die Möglichkeit, auch die 2. Klasse der deutschen Bahn im ÖPNV zu nutzen.

Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wenn ihr mit dem Auto zur Merkur Spiel-Arena anreist, nutzt am besten die A44, die mit der Ausfahrt „Messe/Arena“ gleich eine eigene Abfahrt hat. Dort findet ihr dann unmittelbar die Schilder, die euch zu P1 und P2 führen. Wer ein VIP-Ticket besitzt, steuert am besten P7 an.

Insgesamt stehen euch auf dem Gelände der Merkur Spiel-Arena 20.000 Parkplätze zur Verfügung.

Für die Anfahrt könnt ihr am besten folgende Adresse in euer Navi eingeben: Arena-Straße 1, 40474 Düsseldorf

