Bruce Springsteen liefert Mega-Konzert in Düsseldorfer Arena ab: Die schönsten Fotos des Abends

US-Rockstar Bruce Springsteen hat am Mittwochabend in Düsseldorf rund 43.000 Fans bewiesen, was noch in ihm steckt: In der Merkur Spiel-Arena gaben Springsteen und seine legendäre E Street Band bei tropischen Temperaturen über drei Stunden Vollgas. Der Auftritt in Düsseldorf war auf Springsteens Europa-Tournee das erste von vier Konzerten in Deutschland.

dpa