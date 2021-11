Die besten Hotels Deutschlands: Breidenbacher Hof Düsseldorf auf Platz 3

Das Ranking für „Die 101 besten Hotels Deutschlands“ 2021/ 2022 steht fest – und der dritte Platz geht in die NRW-Landeshauptstadt: Der Breidenbacher Hof an der Königsallee 11 gehört zu den Top-Adressen des Landes. In der Begründung für die Düsseldorfer Location heißt es unter anderem: „Gäste genießen ein Höchstmaß an persönlichem Service mit zahlreichen kostenfreien Annehmlichkeiten“.

Hinter dem Ranking steckt das Institute for Service- and Leadership Excellence. Neben der allgemeinen Rangliste wurden dieses Jahr auch Auszeichnungen in sechs weiteren Kategorien wie die besten kulinarischen Hotels oder besten Hotels in historischen Gemäuern vergeben.

Bei der Erstellung der Rangliste spielten objektive Qualitätsmaßstäbe als auch auf die individuelle Kundenzufriedenheit eine große Rolle. Mithilfe von verschiedenen Verfahren wie der Analyse und Auswertung von kategorisierten Hotelbewertungen sowie eigens für dieses Ranking initiierte Testbesuche wurde die Liste der „Die 101 besten Hotels Deutschlands“ dann erstellt.

Top 10: Wer gehört zu den besten Hotels Deutschlands 2021/2022?

Hier sind die Top 10 des allgemeinen Rankings:

Platz 1: Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg und Hotel Schloss Elmau

Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg und Hotel Schloss Elmau Platz 3: Breidenbacher Hof Düsseldorf

Breidenbacher Hof Düsseldorf Platz 4: Severins Resort & Spa Sylt

Severins Resort & Spa Sylt Platz 5: Mandarin Oriental München

Mandarin Oriental München Platz 6: Althoff Seehotel Überfahrt Rottach-Egern

Althoff Seehotel Überfahrt Rottach-Egern Platz 7: Sonnenalp Ofterschwang

Sonnenalp Ofterschwang Platz 8: Bachmair Weissach Spa & Resort (Platz 8), Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden

Bachmair Weissach Spa & Resort (Platz 8), Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden Platz 9: Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden

Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden Platz 10: Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn

Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn

Neben der allgemeinen Rangliste gab es weitere Auszeichnungen: In der Kategorie „Bestes Grandhotel“ konnte ebenfalls das Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg (Platz 1) überzeugen. Auch das Schloss Elmau (Platz 1) gewann in der Kategorie „Beste Hideaways“ mit einem ersten Platz.

In den weiteren Kategorien „Beste Hotels in historischen Gemäuern“, „Beste kulinarische Hotels“ und „Beste Spa-Health-Resorts“ stehen die Hotels Hotel Europäischer Hof Heidelberg (Platz 1, bestes Hotel in hist. Gemäuern), das Althoff Seehotel Überfahrt Rottach-Egern (Platz 1; bestes kulinarisches Hotel) sowie das Brenners Park-Hotel & Spa Baden-Baden (Platz 1; bestes Spa-Health-Resort) an der Spitze. Im Bereich „Beste Stadthotels“ wurde das Mandarin Oriental München (Platz 1) mit dem ersten Platz geehrt.

Mehr Infos zu den Auszeichnungen findet ihr hier.