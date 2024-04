Nach sonnigem Wochenende: Wetter in NRW bleibt weiter mild

Nach dem frühlingshaft-warmen Ferienende in Nordrhein-Westfalen geht es auch mit über 20 Grad in die neue Woche. „Am Montag bleibt es erstmal mild mit Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. In der Nacht zum Dienstag allerdings macht sich eine Kaltfront mit Schauern breit – als Folge wird es danach wieder spürbar kühler mit Werten um die 16 Grad.

Am letzten Osterferien-Wochenende dagegen waren T-Shirts und Eis angesagt. Vor allem am Samstag lockten der Sonnenschein und Temperaturen um 25 Grad die Menschen nach draußen. Die höchste Temperatur maß der DWD mit 26,9 Grad in Lippstadt. In Parks, an Seen aber auch in den Fußgängerzonen von Innenstädten war es voll. Vor Eisdielen bildeten sich Warteschlangen, freie Plätze in der Außengastronomie waren nur schwierig zu finden.

Sonniges Wochenende in Düsseldorf: Fischmarkt und Stadtstrand gut besucht

Ganz besonders gut ließen sich die Temperaturen von 26 Grad am Samstag in Düsseldorf genießen: Ob auf dem Fahrrad, auf Inline-Skates oder zu Fuß, die Rheinpromenade war ein beliebtes Ausflugsziel. Am Paradiesstrand hieß es: Sonnen, Grillen und Beachvolleyball spielen – eine gehörige Prise Sommergefühl kam dabei zustande.

Fahrradfahrer ließen sich das ein oder andere Kaltgetränk am Düsseldorfer Kultkiosk, dem Fortuna Büdchen, ebenfalls nicht entgehen. Eines der Highlights am Sonntag in der Landeshauptstadt: Der Fischmarkt startete in die neue Saison und versammelte zahlreiche Menschen am Tonhallenufer.

Freizeitparks und Volksfeste in NRW freuen sich über gutes Wetter

Besser ließ es sich auch für die zahlreichen Freizeitparks und Volksfeste in NRW nicht ins letzte Osterwochenende starten. Ob im Movie Park Germany in Bottrop, im Phantasialand, im Irrland oder Ketteler Hof, überall war extrem viel los.

Auch auf der Kirmes wurde der pralle Sonnenschein angemessen gefeiert: Sowohl in Dortmund, als auch in Köln, Düsseldorf, Bielefeld, Bochum, Hagen und in Essen-Borbeck konnten tausende Besucher ein letztes Mal in den Osterferien Karussell fahren, Popcorn naschen, bunte Lose ziehen und das ein oder andere kühle Bierchen zischen.

Kirschblüten in Bonn und Narzissen in der Eifel

Besonders dichtes Gedränge herrschte in der Bonner Altstadt. Dort zog die berühmte Kirschblüte Zehntausende Schaulustige an, die vielfach mit Handys das rosa Schauspiel filmten oder für Selfies posierten. Ein Flohmarkt sorgte am Samstag für zusätzliches Flair. Die Stadt hatte über das Wochenende die Straßen für den Autoverkehr gesperrt. Wer die volle Pracht der japanischen Zierkirschen noch bewundern möchte, sollte sich aber sputen: Die ersten Blüten beginnen schon zu fallen, wie Kirschblüten-Bloggerin Victoria Harlos berichtete.

Zahlreiche Wanderer zog es am Wochenende in die Eifel. Dort haben die ersten Narzissenwiesen ihre Hauptblüte erreicht. Millionen von wild wachsenden Narzissen verwandeln das Perlenbachtal und das Fuhrtsbachtal bei Monschau sowie das Oleftal bei Hellenthal alljährlich in einen gelben Blütenteppich. Die wilden Narzissen sehen den Osterglocken zum Verwechseln ähnlich, sind aber etwas kleiner.

