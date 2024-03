Kirschblüte in Bonn 2024: 9 Orte in der Altstadt, an denen es blüht

Alleen aus Kirschblüten, Magnolien und anderen Zierbäumen tunken die Bonner Altstadt jedes Frühjahr in ein rosafarbenes Blütenmeer. Wann und wo die Kirschblüte in Bonn 2024 blüht und wo ihr die besten Fotos schießen könnt, erfahrt ihr hier. Wir verraten euch neun Orte, an denen ihr Kirschblüten-Bäume in Bonn findet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kirschblüte Bonn Altstadt (@kirschbluetebonnaltstadt)

Wann blüht die Kirschblüte 2024 in Bonn?

Die Hauptblütezeit der japanischen Kirschblüte liegt zwischen Mitte April und Anfang Mai. Wie andere Pflanzen auch, ist die japanische Kirschblüte stark von den Wetterverhältnissen abhängig. War der Winter also verhältnismäßig warm, kann sie ihre volle Pracht auch schon eher entfalten. 2024 beobachtet man vielerorts etwa bereits Anfang März, dass es hier und da rosa blüht.

Wo blüht die Kirschblüte 2024 in Bonn?

Kirschblüte in Bonn: Maxstraße

Dreh- und Angelpunkt für Kirschblüten-Fans ist die Bonner Altstadt. Hier wurden die Bäume, die im Schnitt eine Lebensdauer von 30 Jahren haben, dicht an dicht gepflanzt und erstrahlen jedes Frühjahr in ihrer rosafarbenen Blütenpracht. In der Maxstraße finden Besucher und Anwohner übrigens die Winterkirsche, welche bereits im Februar zu blühen beginnt.

>> Kirschblüte in Köln: 7 Orte, an denen die Bäume rosa blühen <<

Kirschblüte in Bonn: Breite Straße und Heerstraße

Das große Finale der Kirschblütensaison findet voraussichtlich Mitte April in der Heerstraße und Breite Straße statt. Entlang dieser Straßen sind jeweils 60 Japanische Nelkenkirschen (Prunus serrulata ‚Kanzan‘) zu bewundern. Diese Kirschensorte ist bekannt für ihre üppigen Blüten in lebhaftem Rosa. Durch ihre trichterförmigen Kronen bilden die Zweige über den Straßen einen rosa Baldachin und erschaffen somit einen Kirschblütentunnel, der an ein Märchen erinnert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kirschblüte Bonn Altstadt (@kirschbluetebonnaltstadt)

Kirschblüte in Bonn: Auch hier blüht es rosa

Neben den großen Flaniermeilen der Altstadt mit all ihren Bars und Cafés blühen die Kirschblüten auch in benachbarten Straßen der Bonner City. Hier könnt ihr das rosa Naturspektakel ebenfalls sehen – ohne den Mega-Ansturm von Touristen.

Michaelstraße

Dorotheenstraße

Franzstraße

Georgstraße

Paulstraße

Wolfstraße

Schützenstraße

Um die Pflege der rund 300 gepflanzten Zierkirschen-Bäume in der Altstadt kümmert sich übrigens das Amt für Stadtgrün.

>> Kirschblüte in Düsseldorf: Hier findet ihr sie <<

Stadt Bonn stellt öffentliche Toiletten während der Kirschblüten-Zeit auf

Für die Besucher stellt die Stadt Toilettenkabinen bereit – auf dem Schulhof der Marienschule in der Heerstraße sowie am Stadthaus an der Ecke Maxstraße/Breite Straße. Diese sind auch barrierefrei zugänglich und werden regelmäßig gereinigt. Bonnorange wird außerdem die Straßen während der Kirschblüte intensiver reinigen und die Papierkörbe in der Altstadt mindestens zweimal täglich leeren.

Kirschblüte in Bonn 2024: Diese Straßen sind gesperrt

Da die Stadt Bonn während der Kirschblütenzeit wieder Tausende Besucher erwartet, die in die Altstadt strömen, werden folgende Straßen an entsprechenden Wochenenden für den Verkehr gesperrt:

13./14. April, 10 bis 20 Uhr

10 bis 20 Uhr 20./21. April, 10 bis 20 Uhr

10 bis 20 Uhr 27./28. April, 10 bis 20 Uhr

Die Stadt Bonn dazu weiter: „Auch die Paulstraße, die Peterstraße, die Wolfstraße und die Dorotheenstraße sind für die Durchfahrt gesperrt, da sie nur über Heer- und Breite Straße erreichbar sind. Anwohner*innen und Lieferfahrzeuge sind von dieser Regelung ausgenommen.“

Das Parken ist in den genannten Straßen in dieser Zeit nicht möglich. Anwohner werden postalisch über ein alternatives Parkangebot in der Garage des Stadthauses informiert.

Kirschblüte in Bonn 2024: Stadt bietet Führungen an

Für alle, die die Kirschblüte in Bonn abseits des Besucher-Wahnsinns bestaunen wollen, bietet die Stadt Führungen am frühen Morgen an.

„Gemeinsam bewundern wir die unterschiedlichen Zuchtformen der Zierkirschen und besuchen die besten Orte der Bonner Kirschblüte – perfekt für alle, die dieses großartige jährliche Spektakel abseits des Trubels sehen möchten“, heißt es auf der Seite der Veranstaltung.

Highlight der Führung soll ein Besuch auf dem Dach des Stadthauses sein, von dem aus Teilnehmer das Kirschblüten-Paradies von oben sehen und fotografieren können.

Kirschblüte in Bonn: Haustürflohmarkt 2024

Während der Kirschblütenzeit findet jährlich auch ein Haustürflohmarkt in der Bonner Altstadt statt. Auch in diesem Jahr soll hier wieder unter rosa Blüten getrödelt werden. Der Termin ist am 6. April. Welche Straßen genau mitmachen dürfen, lest ihr hier.

Zum Schluss noch ein Tipp: Frühling in NRW: 7 schöne und außergewöhnliche Ausflugsziele