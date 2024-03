Kirschblüten in Köln: Die schönsten Orte für einen Spaziergang

Neben Kürbis-Pyramiden im Herbst sind sie mit eines der beliebtesten Foto-Highlights im Jahr für alle Instagram-Lover und Influencer: die Kirschblütenbäume! Zwischen April und Mai verwandeln die japanischen Bäume mit ihrer rosa-farbenen Blütenpracht so manche Kölner Straße in ein frühlingshaftes Blumen-Paradies – und einen beliebten Foto-Hotspot. Wir verraten euch, welche Kölner Straßen und Plätze bald in rosa erstrahlen werden.

Kirschblüten in Köln: Sieben Orte für ein frühlingshaftes Shooting

Japanisches Kulturinstitut

An einem Ort in Köln dürfen Kirschblütenbäume natürlich nicht fehlen: am Museum für Ostasiatische Kunst im Grüngürtel. Während die Japaner der Kirschblütensaison sogar ein eigenes Fest namens „Hanami“ (Deutsch: „Blüten betrachten“) gewidmet haben, strömen auch in Köln Jahr für Jahr mehr Menschen zu den Blüten, um sich davor in Szene zu setzen und fotografieren zu lassen. Ein geeigneter Ort für ein Shooting wäre also das Areal rund um das japanische Kulturinstitut.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ⚕ Dr. med. univ. C. Guya (@dr_c_guya)

Stadtbibliothek am Neumarkt

Auch in der Innenstadt blüht die Kirschblüte im Frühjahr rosa – etwa vor der Stadtbibliothek am Neumarkt/Josef-Haubrich-Forum. Hier wird übrigens auch jedes Jahr eine Kirschblütenprinzessin samt pinker Blütenkrone und Blumenstrauß gekürt. Wer sich hier vor der Blütenpracht in Szene setzen will, sollte beachten, dass im Hintergrund sehr wahrscheinlich die brutalistische Stadtbibliothek aus den späten 70er-Jahren zu sehen sein wird, die die florale Romantik etwas schmälern könnte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mit Vergnügen Köln (@mitvergnuegenkoeln)

Aachener Weiher

Unweit des japanischen Kulturinstituts am Aachener Weiher findet ihr ebenfalls so einige Kirschblütenbäume an den grünen Hügeln nebst Enten und Schwänen – Natur pur und womöglich der perfekte Ort für ein zauberhaftes Kirschblüten-Shooting.

Rheinpark

Natürlich blüht die Kirschblüte auch auf der Schäl Sick – zum Beispiel im Rheinpark in Köln-Deutz. Hier könntet ihr sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn hinter so manchen Kirschblütenbäumen im Rheinpark blitzen auch die Domspitzen hervor. Da geht jedem Kölner Kirschblüten-Fan doch gleich das Herz auf.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Yasin Subas (@cologne_photography)

Mülheimer Stadtgarten

Ein weiterer Kirschblüten-Hotspot im rechtsrheinischen Köln ist der Stadtgarten in Mülheim. Rund um den romantischen Märchenbrunnen, von dem neulich übrigens die Tierfiguren aus Bronze gestohlen wurden, blüht die Kirschblüte und lockt zu romantischen Foto-Sessions.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tigerlady86 🐯 (@_tigerlady86_)

Flora

Wie der Name schon verrät, geht es hier floral zu: In der Flora in Köln-Riehl könnt ihr neben exotischen Blumen auch Kirschblütenbäume im botanischen Garten bewundern. Hier jagt ein Fotomotiv das nächste. Im Gartenlokal Dank Augusta in der Flora könnt ihr eure Fotos anschließend bei Kaffee und Kuchen bewundern und direkt hochladen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Flora Köln (@florakoeln)

Brüsseler Platz

Hinter der Kirche St. Michael am Brüsseler Platz findet ihr zwar nur einen einzelnen Kirschblütenbaum, aber der hat es in sich. Er verfügt über ein dichtes und prächtiges Blütenhaupt und wird von vielen Kölnern gerne als Fotomotiv genutzt.