Kirschblüte NRW 2024: 9 Orte und Straßen mit voller Blütenpracht

Es gleicht einem Phänomen: Kaum erwachen die Kirschblütenbäume aus ihrem Winterschlaf, ziehen sie Passanten und Foto-Fans gleichermaßen in ihren Bann. Es fällt schon fast schwer, nicht das Handy zu zücken, um ein oder zwei Schnappschüsse zu schießen. Auch in Nordrhein-Westfalen finden sich zahlreiche Orte, an denen man dieses Naturschauspiel bewundern kann.

In unserer Übersicht findet ihr neun Orte und Straßen, die im Frühjahr in eine besonders schöne rosafarbene Pracht erstrahlen:

Altstadt in Bonn

Ein Muss für jeden Kirschblüten-Fanatiker ist die Bonner Altstadt. Über 300 Zierkirschen sind hier zu finden, besonders bekannt sind die Spots in der Heerstraße und Breite Straße.

Ab Februar geht es in der Maxstraße mit Winterkirschen los, gefolgt von Zierkirschen in der Michaelstraße, Dorotheenstraße, Franzstraße, Georgstraße, Paulstraße, Wolfstraße und Schützenstraße. Im April erblühen dann die Japanischen Säulenkirschen in der Max- und Peterstraße, ehe das große Finale mit dem rosa Kirschblütentunnel in der Heer- und Breite Straße folgt. Hier locken rund 60 Japanische Nelkenkirschen.

Wegen des großen Andrangs wird es Straßensperrungen geben, auf die ihr euch vorbereiten solltet: Die Heerstraße und die Breite Straße sind an drei Wochenenden (13./14. April, 20./21. April und 27./28. April) jeweils von 10 bis 20 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Tipp: Es gibt sogar eigene Stadtführungen durch die Bonner Kirschblütenpracht. Weitere Infos dazu findet ihr hier.

Adresse: Bonner Altstadt, 53111 Bonn

Japanischer Garten am EKO-Haus in Düsseldorf

Im Düsseldorfer Stadtteil Niederkassel findet ihr den zauberhaften japanischen Garten am EKO-Haus: Hier findet ihr auf 5000 Quadratmetern alles an Gewächs, welches man im Rheinland eher selten zu Gesicht bekommt. Die blühenden Höhepunkte der Anlage bilden die vor dem Tempel stehende Trauerkirsche und die Yoshino-Kirschbaum-Allee vor dem Garteneingang – im Frühjahr zeigen sie hier ihre besonders pastellige Seite.

Es wird ein Eintritt von 3,50 Euro erhoben, ermäßigt 2,50 Euro. Weitere Infos gibt es hier.

Adresse: Brüggener Weg 6, 40547 Düsseldorf

Rüttenscheider Straße in Essen-Rüttenscheid

Zugleich geshoppt, geschlemmt und gestaunt werden kann auf der Rüttenscheider Straße in Essen, liebevoll auch „Rü“ genannt. Rund 150 Kirschbäume in verschiedenen Farben säumen die 2,5 Kilometer lange Allee und schaffen ein zauberhaftes Blütenmeer.

Das Besondere an der Kirschblüte auf der „Rü“ ist ihr zeitlicher Verlauf: Die Bäume blühen nicht gleichzeitig, sondern tauchen die Straße in einem einzigartigen Schauspiel über mehrere Wochen hinweg in Rosa und Weiß. Zuerst erstrahlen die pinkfarbenen Blüten, gefolgt von den weißen Blütenköpfen.

Adresse: Rüttenscheider Straße, 45130 Essen-Rüttenscheid

Bockum-Hövel in Hamm

Nördlich der Lippe, im Hammer Stadtteil Bockum-Hövel, erwartet euch ein ebenso blumiges Naturschauspiel. Vor allem in den Straßen Im Brüggenkamp und Am Wemhof säumen prachtvolle Kirschbäume die Wege und tauchen die Umgebung in ein wunderschönes Rosa. Es scheint, als harmonieren die pastellfarbenen Blütenbäume perfekt mit der eher ländlichen Umgebung.

Tipp: Entdeckt die Blütenpracht bei einer Fahrradtour durch Bockum-Hövel.

Adresse: Carl-Gördeler-Straße, Von Ketteler Straße, Breslauer Straße, Römerstraße, Im Brüggenkamp und Am Wemhof, 4700 Hamm-Bockum-Hövel

Grugapark in Essen

Schon gewusst? Der Grugapark Essen bietet im Frühling nicht nur eine Vielzahl blühender Pflanzen, sondern auch eine eigene Kirschallee. Ab Mitte März, je nach Witterung, taucht diese die Umgebung in ein betörendes Rosa.

Der Spot zwischen Ponyhof und Kiosk Landhaus beherbergt ausschließlich japanische Maienkirschen, die in Japan eine große Bedeutung haben und beim traditionellen Kirschblütenfest Hanami bewundert werden.

Zum Grugapark wird ein Eintritt von 5 Euro fällig, ermäßigt 3 Euro, Kinder unter 15 Jahren zahlen 1,50 Euro. Weitere Infos zur Kirschallee gibt es hier.

Adresse: Messeplatz 1A, 45131 Essen

Brandenburger Straße in Dortmund

Auch die Stadt Dortmund liebt im Frühling die Farben Weiß und Rosa: Hier erstrahlt beispielsweise die Brandenburger Straße mitten in der City in voller Pracht. Die schönen Yoshino-Kirschbäume stehen ab Mitte März in Blüte.

Adresse: Brandenburger Straße, 44139 Dortmund-Innenstadt-Ost

Was kann man im Frühling außerdem in NRW erleben? 7 atemberaubende Ausflugsziele für Natur- und Kunstliebhaber im Frühling in NRW findet ihr hier.

Schulstraße in Münster

Im Frühjahr avanciert das Münsteraner Kreuzviertel zu einem Touri-Hotspot: Es sind zwar „nur“ 13 Kirschbäume, die aber dennoch in der Lage sind, zahlreiche Passanten der Schulstraße zu verzaubern. Das hundert Meter lange Farbenspektakel sollte unbedingt mit dem Handy festgehalten werden.

Adresse: Schulstraße, 48149 Münster-Kreuzviertel

Kirschblütenfest in Meerbusch

In der Nähe von Düsseldorf und Neuss liegt die Stadt Meerbusch. Die Stadt, die relativ zur Einwohnerzahl die größte japanische Kolonie in Deutschland beherbergt, weiß, wie man die Kirschblüten ehrt: Seit 2019 findet hier jährlich das Kirschblütenfest statt (2024: 21. April, 13 bis 18 Uhr). Rund um die Büdericher Allee gibt es, wenn die Kirschbäume ihre schönsten Seiten zeigen, unter anderem Live-Musik und ein Gastro-Angebot.

Weitere Infos bekommt ihr hier.

Adresse: Im Park des „Meerbades“, Friedenstraße 21, 40667 Meerbusch

Botanischer Garten in Köln

Taucht ein in die bunte Welt der Flora in Köln-Riehl! Bewundert neben exotischen Blumen und Pflanzen auch die prachtvollen Kirschblütenbäume, die den botanischen Garten im Frühling in ein zauberhaftes Blütenmeer verwandeln. Bringt ein wenig Zeit und genug Handy-Akku mit, denn auch der Rest des Gartens bietet unzählige Motive zum Fotografieren.

Im Anschluss eurer Foto-Tour könnt ihr im Gartenlokal bei Kaffee und Kuchen entspannen.

Adresse: Alter Stammheimer Weg, 50735 Köln

