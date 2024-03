Die Osterferien in Nordrhein-Westfalen stehen vor der Tür und die Schüler und Schülerinnen können es kaum erwarten, die Schulbank gegen Freizeit und Erholung zu tauschen. Doch der Start in die zweiwöchigen Ferien könnte für viele Menschen auch mit Stress und Frustration verbunden sein. Denn mit dem Ferienbeginn droht gleichzeitig ein Verkehrschaos auf den Straßen und Schienen in NRW.

Auf diesen NRW-Autobahnen wird es laut ADAC besonders voll

Autofahrer müssen sich auf Staus einstellen, insbesondere zwischen 13 und 19 Uhr. Das größte Staupotenzial besteht laut dem ADAC auf der A1 Richtung Bremen und Hamburg, der A2 Richtung Hannover und der A3 sowohl Richtung Niederlande als auch Süden.

Im Ruhrgebiet kommt es ab dem Abend (22 Uhr) aufgrund von Bauarbeiten zu einer weiträumigen Umleitung auf der A42.

Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn bereiten sich auf Ferien-Ansturm vor

An den Flughäfen in NRW wird ebenfalls Hochbetrieb erwartet. Der Flughafen Düsseldorf rechnet mit 165.000 Passagieren am ersten Ferienwochenende, Köln/Bonn mit 77.000.

Deutsche Bahn sperrt während Osterferien wichtige Strecke im Ruhrgebiet

Bahnreisende hingegen müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Ab dem Abend (21 Uhr) werden wichtige Strecken rund um Duisburg wegen Bauarbeiten gesperrt. Dies betrifft sowohl den Nah- als auch den Fernverkehr. In Duisburg, Oberhausen, Mülheim und Düsseldorf-Flughafen hält bis zum 8. April so gut wie kein Fernzug. Auch in Köln, Düsseldorf Hauptbahnhof, Essen und Dortmund haben die Bauarbeiten Auswirkungen auf ICE-Verbindungen.

Das ist in den Osterferien in NRW los

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“, behauptete schon der deutsche Dichter Matthias Claudius. Dennoch sollte mit etwas Vorbereitung und genügend Zeitpuffer die Reise von A nach B entspannt gemeistert werden können. Danach ruft schließlich ein schöner Ferienausflug in NRW: