Flughafen Düsseldorf in den Sommerferien 2023: Das müssen Reisende beachten!

Ferienzeit am Flughafen Düsseldorf: Lange Schlangen und mies gelaunte Sicherheitsbeamte können die Vorfreude auf den Urlaub ganz schön dämpfen. Damit ihr so entspannt wie möglich durch den Trubel kommt, geben wir euch hier die wichtigsten Tipps mit auf die Reise.

Flughafen Düsseldorf erwartet während Sommerferien 2023 drei Millionen Fluggäste

Der Flughafen Düsseldorf erwartet in den Sommerferien vom 22. Juni bis 6. August nach eigenen Angaben rund 21.000 Starts und Landungen mit insgesamt 3,1 Millionen Fluggästen. Das bedeutet rund zehn Prozent mehr Passagiere als in den letzten Sommerferien. Besonders groß wird das Passagieraufkommen zu Ferienbeginn und an allen Wochenenden. Am ersten Ferientag, Donnerstag, 22. Juni, rechnet der Flughafen Düsseldorf mit rund 71.000 Fluggästen. Bis zum Ende der ersten Ferienwoche (25. Juni) werden insgesamt über 285.000 Passagiere erwartet. Die meisten Urlauber zieht es in die klassischen Warmwasserziele in Süd- und Südosteuropa, allen voran Spanien, Türkei, Italien und Griechenland.

Flughafen Düsseldorf zu den Sommerferien 2023: Sicherheitspersonal aufgestockt

Am Donnerstag, dem 22. Juni, starten in NRW die Sommerferien – dann erwartet der Flughafen an einzelnen Tagen wieder über 70.000 Fluggäste, zum Start (Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni) teils sogar über 200.000 Reisende.

Nach eigenen Aussagen hat der Flughafen Düsseldorf sein Sicherheitspersonal zwar aufgestockt, ob es dem Ansturm an diesen Tagen aber Stand halten kann, steht auf einem anderen Blatt. Viele Urlauber erinnern sich nur ungerne an das Chaos im Vorjahr. Gegenüber 24Rhein bestätigte Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim bereits: „Es gibt erste Anzeichen, dass es wieder zu längeren Wartezeiten kommen könnte“.

Zur Einordnung: Rund 1150 Stellen sind derzeit besetzt – mehr als im Vorjahr, allerdings laut Tarim sicher nicht genug, um über 30 Prozent mehr Passagiere abzufertigen.

Ferienstart am Flughafen Düsseldorf: Wie lange vor Abflug muss ich da sein?

Es ist eine erstaunliche Regel: Seid nicht zu früh am Flughafen! Wer bereits fünf oder gar sechs Stunden vor Abflug durch die Hallen rennt, der trägt selbst zum hohen Menschenaufkommen bei – und wird zum Teil des Problems, nicht zur Lösung. Ein Zeitfenster von zwei Stunden für Flüge innerhalb von Europa und von bis zu drei Stunden für Interkontinentalflüge reicht in der Regel selbst in den hochfrequentierten Zeiten vollkommen aus. Alles weitere fällt unter den tragischen Punkt „Höhere Mächte wollen nicht, dass ihr Urlaub macht!“.

Generell gilt der erste Ferientag und der Tag vor einem langen Wochenende als besonders begehrt, wenn es mit dem Flieger in Richtung Sonne gehen soll. Das gilt natürlich auch für den Düsseldorfer Flughafen. Der DUS rät: „Planen Sie genügend Zeit für Ihre Anreise und die Prozesse am Airport ein und beachten Sie die Anreiseempfehlungen Ihrer Airline oder Ihres Reiseveranstalters.“

Die Check-in-Zeit hängt immer von der jeweiligen Fluggesellschaft und eurem Reiseziel ab. Für detaillierte Informationen solltet ihr euch deshalb immer vor eurem Reiseantritt bei der jeweiligen Airline erkundigen. Auch der Flughafen selbst gibt auf seiner Webseite die Wartezeiten an.

Über den Flughafen Düsseldorf in die Ferien: Wann kommt es zu langen Wartezeiten?

Die langen Warteschlangen gibt es vor allem zu den Stoßzeiten. Diese entstehen naturgemäß am frühen Morgen und am späten Nachmittag bis Abend, da dann die meisten Flieger abheben. Entsprechend voll wird es hier bei den Sicherheitskontrollen.

Tipp: Über die Webcams am Flughafen Düsseldorf könnt ihr euch praktisch auf Knopfdruck jederzeit ein Bild der aktuellen Lage machen.

Flughafen Düsseldorf: Wo kann ich parken?

Für den bequemen Familienurlaub muss es nicht zwingend die ungewisse Anreise mit Bus und Bahn, oder die teure Taxifahrt sein: Meist erweisen sich die Parkhäuser am Düsseldorfer Flughafen als erstaunlich günstige Alternative – und das selbst bei längeren Zeiträumen. Insbesondere die Parkplätze in Parkhaus 7, in der Nähe des Terminals A, sind über einen kurzen Weg von wenigen Minuten direkt mit der Halle verbunden. Hier lohnt sich ein Blick auf die Preise.

Flughafen Düsseldorf: Wie lässt sich die Wartezeit beim Check-in verkürzen?

Wenn möglich, solltet ihr bereits vorab online einchecken. Das spart Zeit und Nerven. Als weitere Alternative nutzt ihr den sogenannten Late-Night-Check-In am Vorabend, meist zwischen 18 und 20 Uhr (über Eurowings, zum Beispiel). Netter Nebeneffekt: ihr wisst sofort wo ihr hin müsst und verfahrt euch nicht mehr bei der Anfahrt. Das verschafft Luft am Reisetag.

Generell ist es immer ratsam, den Check-in sofort nach der Ankunft am Flughafen aufzusuchen. In der Urlaubssaison können einige Fluggesellschaften ihren Check-in bereits um 3 oder 3.30 Uhr morgens öffnen, wie der Flughafen offiziell mitteilt.

Seit Ende März 2023 neu am Flughafen Düsseldorf: Terminbuchung für die Sicherheitskontrolle

Sehr praktisch kommt die neue Anmeldung für die Sicherheitskontrolle am Flughafen Düsseldorf daher: buchbar ab 72 Stunden bis 60 Minuten vor Abflug bzw. 90 Minuten, falls ihr anschließend noch zur Passkontrolle müsst, gewährt euch das System bessere Planbarkeit und geringere Wartezeiten.

Zugelassen für die Anmeldung sind bis zu 5 Personen pro Buchung, der Zugang erfolgt über die meist weniger frequentierte Sicherheitskontrolle am Gate B inmitten des Flughafens.

Ferien am Flughafen Düsseldorf: So kommt ihr schneller durch die Sicherheitskontrolle

Weltenbummler und Globetrotter kennen die wichtigsten Tipps und Tricks für die Sicherheitskontrolle mittlerweile auswendig, für alle anderen fassen wir sie gerne nochmal zusammen:

Ins Handgepäck gehören nur die Gegenstände, die ihr zwingend auf dem Flug benötigt.

Ausnahme: lebensnotwendige Medizin sollte aus Sicherheitsgründen ebenfalls im Handgepäck verstaut werden – bei Kofferverlust habt ihr ansonsten ein echtes Problem.

Packt eure elektronischen Gadgets, von Laptop über eBook-Reader bis hin zu Tablet und Spielekonsole, stets zusammen in einen Rucksack oder eine Tasche. So behaltet ihr die Übersicht und müsst nicht immer hin- und her packen.

Getränke dabei? Schnell austrinken und in einem der zahlreichen Mülleimer vor der Sicherheitskontrolle entsorgen.

Schlüssel in der Tasche? Gürtel? Armbanduhr? Denkt an die Kleinigkeiten – die halten unnötig auf.

Flughafen Düsseldorf: Jede Sicherheitskontrolle führt zum Ziel

Meist ist es schlichte Unkenntnis, öfter auch mal reine Bequemlichkeit: Der Flughafen Düsseldorf verfügt über drei (!) Sicherheitskontrollen in den Bereichen A, B und C – danach könnt ihr euer Gate noch immer frei ansteuern.

Oder anders ausgedrückt: Ihr müsst euch nicht zwingend an die längste Schlange anstellen, sondern könnt auch über eine weniger frequentierte Warteschlange in einem anderen Flughafenbereich abkürzen – einen kleinen Fußweg müsst ihr natürlich obendrauf rechnen. Mit dieser Methode lassen sich im besten Fall bis zu 30 oder 45 Minuten einsparen; ein dicker Bonus für alle, die eh schon zu spät dran sind.

Tipp: Viele Reisende nutzen vor dem Abflug gleich den nächsten Sicherheitscheck zu ihrer Gepäckabgabe – und das ist für den Großteil der Touristen der Sicherheitscheck an Gate A oder C, also am jeweiligen Ende der Halle. An Gate B ist der Andrang oft nicht ganz so groß.

Ferienzeit in Düsseldorf: Wo sind die längsten Schlangen am Flughafen?

Egal ob Check-in oder Sicherheitskontrolle: In den Ferien wird es voll am Flughafen Düsseldorf. Zum Glück zeigt man die geschätzten Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen nicht nur auf zahlreichen Tafeln in der Halle an, sondern auch auf der Online-Seite des Airport DUS unter „Abflug“. Hier findet ihr alle drei Sicherheitskontrollen A, B und C, sowie deren aktuelle Wartezeiten.

Sollte die Wartezeit über 40 Minuten hinausgehen, arbeitet das System leider nicht mehr allzu genau. Der Flughafen warnt davor, dass die tatsächliche Wartezeit dann noch um einiges höher sein kann.

Flughafen Düsseldorf: Was passiert, wenn ich meinen Flug verpasse?

Wenn ihr euren Flug aufgrund der langen Warteschlangen verpasst, könnt ihr selbstverständlich Entschädigungsansprüche geltend machen. Dies hat das Oberlandesgerichts Frankfurt/Main 2022 eindeutig geklärt. In dem Urteil vom Februar 2022 heißt es: „Das Gericht geht davon aus, dass ein rechtzeitig – nach den Empfehlungen der Fluggesellschaft – am Flughafen eingetroffener Passagier ein entschädigungspflichtiges Sonderopfer erbringt, wenn er infolge zu langer Kontrolldauern durch die Bundespolizei seinen Flug verpasst.“ Bedingung hierfür: Der Fluggast muss gemäß den Empfehlungen rechtzeitig zum Check-In erscheinen.

Tipp: Sobald ihr am Flughafen ankommt, macht ein Foto von euch vor einer Uhr oder Abflugtafel. So könnt ihr beweisen, wann genau ihr vor Ort gewesen seid.

