Viele Düsseldorfer haben die Bilder der vergangenen Jahre noch lebhaft vor Augen: Unendlich lange Schlangen vor der Sicherheitskontrolle am Flughafen Düsseldorf sorgten für so einige stressige Ferien in NRW. Damit soll nun Schluss sein: Der Betreiber investiert in brandneue CT-Scanner, welche den Vorgang um einiges beschleunigen sollen.

Flughafen Düsseldorf installiert CT-Scanner: Das steckt dahinter!

Einer der nervigsten Schritte an der Sicherheitskontrolle für viele Reisende: elektronische Geräte müssen mühsam ausgepackt und einzeln auf die Schalen gelegt werden. Dasselbe gilt für Flüssigkeiten, wie etwa Deos, aber auch Medizin wie Insulin. Mit dem CT-Scan soll damit nun Schluss sein.

Das System dürften einige bereits aus der Medizin kennen: Die Computertomografie (CT) scannt die Koffer, Taschen und Rucksäcke korrekt nach gefährlichen und absonderlichen Inhalten. Laptop, Spielkonsole und Tablet dürfen also eingepackt bleiben.

Durch den Einsatz der CT-Scanner ändern sich die Gepäckregeln derweil nicht: Flüssigkeiten müssen weiterhin in durchsichtigen Behältern von bis zu 100 Millilitern verpackt werden, große Getränkeflaschen müssen weiter draußen bleiben.

CT-Scanner am Flughafen Düsseldorf – es gibt jedoch einem Haken

Nach aktuellem Stand werden die neuen CT-Scanner aktuell am mittleren Gate B installiert – wer sich bei Gate C anstellt, muss also weiter mit der „normalen“ Kontrolle klarkommen. Gate A hingegen verfügt bereits seit Ende des vergangenen Jahres über die neuen CT-Scanner.

Tipp: Von Gate B aus seid ihr keineswegs vom Rest abgeschnitten und könnt auch von hier aus in Richtung eures Flugsteigs laufen. So könnt ihr die schnellere Kontrolle mitnehmen, selbst wenn der Flug woanders startet. Weitere Tipps zur Orientierung und den Abläufen am Flughafen Düsseldorf haben wir hier für euch zusammengefasst.

Und noch ein kleiner Downer: Zum Aufbau der CT-Scanner werden aufwendigere Arbeiten fällig. Will heißen: Passagiere durchlaufen voraussichtlich noch bis Ende Februar 2024 (Verlängerung nicht ausgeschlossen) geänderte Abläufe. Die Sicherheitskontrolle findet sich bis dahin auf der oberen Ebene, DUSgateway, der Zugang für Passagiere mit Zeitfenster-Buchung, sowie die Priority Lane stehen dort, nach Angaben des Flughafens, weiterhin zur Verfügung.