Flughafen Düsseldorf fertigte über 3 Millionen Fluggäste in NRW-Sommerferien ab

Der Flughafen Düsseldorf hat in diesem Jahr während der nordrhein-westfälischen Sommerferien über 3 Millionen Fluggäste abgefertigt. Gegenüber den Sommerferien des vergangenen Jahres seien die Passagierzahlen damit um rund zehn Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Insgesamt gab es vom Ferienbeginn am 22. Juni bis zum Ferienende am letzten Augustwochenende am größten nordrhein-westfälischen Flughafen mehr als 21.000 Starts und Landungen. Besonders gefragt seien in diesem Sommer die Urlaubsklassiker am Mittelmeer gewesen – allen voran Spanien, die Türkei, Griechenland und Italien, berichtete der Flughafen.

dpa