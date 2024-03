Flughafen Düsseldorf: Heftiger Ansturm in den Osterferien erwartet

Der Flughafen Düsseldorf freut sich auf die bevorstehende Reisewelle zum Beginn der Osterferien. Mit fast 165.000 Reisenden allein am Wochenende zum Ferienstart erwartet der Flughafen einen deutlichen Anstieg der Passagierzahlen. Insgesamt rechnet der größte Flughafen Nordrhein-Westfalens zwischen dem 22. März und dem 7. April mit rund 880.000 Fluggästen, was einem Anstieg von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Flughafen Düsseldorf (DUS): Das sind die Top-Reiseziele in den Osterferien 2024

Die Top-Reiseziele sind die Urlaubsklassiker Mallorca, Antalya, Hurghada und die Kanarischen Inseln sowie internationale Städte wie Dubai, Doha, Istanbul und London.

Der Flughafen Düsseldorf habe sich gemeinsam mit seinen Partnern bestens auf die steigenden Verkehrszahlen vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung des Airports. Durch das erfolgreiche Qualitätsprogramm „Off-Block“ würden reibungslose Abläufe und kurze Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen gewährleistet. Neue Sicherheitsscanner erleichtern den Kontrollprozess für die Passagiere, während hochmoderne CT-Scanner eine effiziente Handgepäckkontrolle ermöglichen sollen.

Um den Aufenthalt im Terminal zu planen, können Reisende vorab ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren. Der kostenlose Service DUSgateway wurde im vergangenen Jahr eingeführt und wird von den Passagieren gern genutzt.

„Self Bag Drop“-Automaten am Düsseldorfer Flughafen sollen Prozesse beschleunigen

Zur Erhöhung des Komforts im Terminal bietet der Flughafen auch automatisierte Gepäckaufgabe durch „Self Bag Drop“-Automaten an. Passagiere können ihr Gepäck eigenständig aufgeben, was den Check-in-Prozess beschleunigt.

Wer mit dem Auto anreist, könne von den zahlreichen Parkmöglichkeiten am Flughafen profitieren. Durch eine rechtzeitige Buchung können Passagiere bis zu 50 Prozent gegenüber der spontanen Einfahrt sparen.

Shoppen und schlemmen am Düsseldorfer Flughafen: Diese Geschäfte und Cafés sind neu

Pünktlich zur Reisesaison hat der Flughafen sein Angebot an Geschäften und Gastronomien erweitert. Neu dabei sind unter anderem ein Outlet der Modemarke Guess sowie LeCroBag und Dunkin‘, die die Passagiere mit französischen und amerikanischen Spezialitäten versorgen.

Sommerflugplan in Düsseldorf: Über 160 Ziele werden vom Flughafen DUS angeflogen

Der Sommerflugplan des Flughafens Düsseldorf bietet über 160 Ziele durch rund 60 Fluggesellschaften an. Neue Destinationen wie Florenz, Tel Aviv, Tanger, Marrakesch und Iasi in Rumänien werden ab Düsseldorf angeflogen. Zudem erweitern Airlines wie Vueling und Eurowings ihr Angebot an Urlaubsdestinationen und Städteverbindungen. Emirates und Qatar Airways bieten Verbindungen nach Asien und Afrika mit guten Anschlussmöglichkeiten zu beliebten Zielen wie Singapur, Kuala Lumpur, Bangkok, Hongkong, Tokio und Kapstadt.

